《妙峰法師傳記》不是我一個人的著作。我受妙峰法師委託，從「九九讀書會」裡面約集了十位主稿人，四位審稿人，成立編寫小組。在妙峰法師指導之下，分工合作，齊頭並進，共同完成。這種方式叫集體寫作。集體寫作有它的優點，我們平時看的電視連續劇，幾乎都是集體編劇。在這裡我要強調的是，我們為妙峰法師寫傳記的這十四個人，並不都是佛教徒，其中有佛教徒，有基督徒，還有一個人，我們稱他為無神論。這十四個人有一個共同點，都認為佛教對人類社會有很大的貢獻，世人都應該尊重佛門的高僧大德，這個編寫小組好比是民意調查的一個抽樣，可以說為佛門增添了一個美談。

請允許我強調，這是一本文學性的傳記。文學是什麼？文學是小中見大，少少中有多多。你寫出來的是A，你沒寫出來的是BCD，那BCD都包藏在A裡面，文學家說這叫「寓無限於有限」佛門有一句話說得更好，「納須彌於芥子」。妙峰法師從小就知道他要的是什麼，他知道什麼是最好的，他勇猛精進，見山登山不怕山高，見水涉水不怕水深，始終抓住那最好的，終於他自己也成了最好的。我們認為這種精神是青年人成功的祕訣，我們並非為妙峰法師一人立傳，而是為一切「行者常至、為者常成」的人立傳，祝賀他們已經成功，或者預期他們將來一定成功。這一代多少年輕人，對自己沒有自信，對同伴沒有互信，對人群沒有共信，哪個父母不憂心？哪個教育 家不焦慮？《妙峰法師傳記》出版，是不是可以幫助他們躺著的坐起來，坐著的站起來，站著的動起來？農工商學兵，公侯伯子男，是不是可以吸取佛門的智慧規畫自己的人生？這樣，佛教就不僅僅是老年人的宗教了！

傳記寫成以後，並沒有如期出版，忽忽又是十年。這期間發生了多少大事，妙峰法師傳法了，妙峰法師圓寂了，九九讀書會解散了，紐約中華佛教會的會長改選了。這期間，有十位法師為妙峰法師寫了文章，或記述交往，或秉持傳承，或表示悼念。讀其文，想其人，典型不滅，顏色如在。紐約中華佛教會擴充篇幅，集衲諸家，仍以《妙峰法師傳記》為書名，請台北的「聯經」出版發行。

這時，紐約中華佛教會成立六十周年了，光泉大和尚當選新的領導人，他來自中國大陸，那兒是漢傳佛教的本土，門下僧才濟濟，佛門之外，紅塵萬丈，僧俗之間，紐約有護法會做濾網，維護清修。《妙峰法師傳記》終於面世，即因為護法會長馬福盛得到光泉法師的倚重。

寺院興衰，要看弘法的人與護法的人是否能夠密切合作。世事無常態而有常理，謹以千慮一得，敬告十方。（寄自紐約）