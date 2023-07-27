葉懿瑩∕圖

愛情真奇妙，人的一生，青年、中年、老年，各階段的愛情，狀況都不一樣。年輕時，愛得死去活來，卻愛得懵懵懂懂，不知情由何來。人到中年，激情趨於平淡，這時的愛，少了些慾望，多了些理智。老年歷經滄桑，執子之手，共度白首，愛在兩老的互相憐惜，互相照顧中。縱使人生各階段的愛情狀況不一樣，它都是生命中不可或缺的重要部分。

年輕人愛得盲目，愛得瘋狂，不瞭解愛情、自由、生命的分量何重何輕。一首廣為流傳的詩，代表了年輕人的一種看法：

「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可抛。」

這首匈牙利詩人裴多菲（Sandor Petofi）的詩，說自由，也把愛情看得比生命更重要。

裴多菲是匈牙利民族文學的奠基者。十七世紀時的匈牙利，隸屬「哈布斯堡王朝」（Habsburg）的統治，是附庸的地位，匈牙利人想從當中獨立出來。裴多菲因思想激進、才華橫溢，而成為獨立革命的領袖。

裴多菲是理想主義者，也是個浪漫多情的人。二十三歲那年，他在一場舞會中，認識了清純率真的美麗姑娘尤麗雅，對她一見傾心，但尤麗雅的家庭反對他們的戀情。裴多菲無法克制對尤麗雅的思慕，半年內寫了一百多首情詩，終於感動了佳人。她衝破家庭桎梏，和裴多菲走進結婚禮堂。

可惜，幸福的日子沒有多久。1948年，裴多菲二十五歲時，匈牙利人首次獨立革命起義，次年他就在獨立戰爭中犧牲。他求仁得仁，了無遺憾，只可憐他二十二歲就守寡的年輕妻子，和一個一歲半的失怙幼兒。裴多菲有為獨立爭自由的理想，也有對愛情的執著和堅貞。他死後，留下這首包含了「生命、愛情、自由」的詩，後人讀之無不動容。

但也有人不理解他這首詩的背景，扭曲了詩中原意，拿這首爭獨立、爭自由為背景的詩，作為背叛愛情的藉口。

萬物皆有情，動物也一樣。人為愛情犧牲無怨無悔，動物為愛情犧牲，比起人類也不遑多讓。西元一千多年前，金朝後期，書生元好問於赴京趕考途中，在江邊遇一捕雁人，捕雁人對他說：「今天見江邊有兩隻大雁，撒網捕獲一隻，另一隻脫網逃出，但卻悽慘悲鳴地盤旋在空中，不肯離去。最終直飛而下，撞上江邊岩石而死。」元好問聽後，有感於大雁從一而終，至死不渝的忠貞愛情，遂買下兩隻大雁，堆石為丘，葬在江邊，並作〈雁丘詞〉一首以為紀念：

問世間，情是何物？直教生死相許。

天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑。

歡樂趣，離別苦，就中更有癡兒女。

君應有語，渺萬里層雲，千山暮景，隻影為誰去。

第一句：「問世間，情是何物？直教生死相許。」後人在其中加了個「人」字，成「直教『人』生死相許。」以雁喻人，將大雁的故事，轉化成人對愛情的堅貞，是讚佩，也是期許。

一般認為，愛情是由感性和理性兩部分組成，但兩者孰輕孰重，論述各不相同。民國初年的張競生博士，在法國里昂大學研究性學，獲博士學位。歸國後，不談愛情的感性，只以理性把愛情做透徹分析。1925年，他在北京 《晨報副刊》發表了愛情的「四項定則」。一石激起千層浪，這個前所未有的對愛情和婚姻的大膽論述，引起了當時保守社會的輿論譁然，包括梁啟超、魯迅、許廣平等六十多人，均撰文參與討論。

「四項定則」是：一、愛情是有條件的；二、愛情是可比較的；三、愛情是會變遷的；四、夫妻為朋友之一種。其中第一和第四兩項論述，最發人深省，也最值得探索。

他說：「愛情是有條件的，條件因人而異。」沒錯！戀愛中人，可把自己喜歡對象的條件列出，例如「身體強健、資產雄厚、家庭健全……」等等。他接著說「條件是會隨時間變遷的」，對方可能因病致殘，或可能因投資 失利變一貧如洗，依此類推，這些條件無可避免地會隨時間改變。結論是第四項：「愛情是會變遷的」，這是愛情會變質的顛撲不破道理。一旦愛情幻滅，能瞭解張競生的愛情「四項定則」，或許可理性地分析其原因，不致深陷失戀之苦。

1986年，美國耶魯大學 羅伯特．史坦伯格（Robert J. Sternberg）教授發表「愛情三角論」，以感性的出發點說愛情。他提出愛情是由激情（passion）、親密（intimacy）、承諾（commitment）三個基本元素構成。他說，「激情」是由青春期分泌的賀爾蒙引發的。他形容激情像上癮的藥物一樣，一試之後產生快感，讓人更渴望追求，越追求越渴望，越渴望越追求，終至深陷其中，不可自拔。他又說，激情不能持久，必須轉變為「親密」，才能延續，親密是雙方互相理解、信任、依靠的感覺，可鞏固隨性而起的激情。第三元素的「承諾」是願力，是有意識地向對方表達自己對愛情的堅持。

羅伯特在「愛情三角論」中說：激情、親密、承諾三元素，是三角形的三個頂點。三角形不等邊，三種元素的輕重決定三個邊長。他進一步以三個邊的長短，將愛情分類，認為：沒有親密和承諾，只有激情的是「情慾之愛」；只有親密和承諾的是「伴侶式愛情」；只有激情和親密的是「浪漫式愛情」；沒有親密關係，只有激情和承諾的是「愚蠢式愛情」；三種基本元素齊備的是「完美愛情」。他又說：「愛情是否幸福？取決於雙方對基本三元素的期望是否一致，雙方的期望越相符，愛情越幸福。」

裴多菲為了追求自由，犧牲了生命，連帶以愛情為陪葬品，是他的人生價值觀，旁人只能嘆息，無可置喙。理解張競生博士的愛情「四項定則」，戀愛時，感情可用理智平衡，不致愛得神魂顛倒。明瞭羅伯特教授的「愛情三角論」，可認清愛情的三個基本元素，及其相互關係，能妥善經營愛情，使愛情長久。

愛情在人生各階段的情況不一樣，如果能將年輕時從激情開始的愛情，到中年，轉化成親密眷屬關係，而在老年時，像《詩經》中的「死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老。」一樣，互相珍惜，互相依靠，直至白首，才是人生的幸福。（寄自馬里蘭州）