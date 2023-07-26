《孝經》中有一句話：「人之行，莫大於孝。」意思是說，人的一切行為，沒有比孝順更重要的。父親鄭重其事地將這句話教給我，當時年幼的我未能讀懂他眼中複雜的心緒。如今我走過人生漫漫數十年，方才品出一些。仔細回想，從腦中翻出一段滿是糾葛的過往，內心霎時感慨萬千。

我是一定年紀後，才後知後覺地意識到奶奶葬禮上二伯閃躲的目光，才意識到，當他那因為常年摸牌而長了厚厚老繭的手、顫抖著覆蓋在奶奶的棺槨上時，父親為何在靈牌後攥緊了垂在身側的手。二伯對於我們小輩來說是很受歡迎的「人物」，畢竟他不常說教我，看著很寬厚和藹，還總是帶一些新鮮玩意送給我。可表面的融洽在奶奶生病後破滅，我們兩家開始勢同水火——二伯想要向爺爺奶奶要錢去打牌，卻說成是要去經商，之後他帶著一身債回來，把兩位老人氣得萎靡不振。

那晚，父親與二伯大吵一架後，在門外枯坐半夜。我躡手躡腳起來一看，只看到昏暗的光線下一地的菸頭，還有父親枯萎憔悴的面孔上布滿了忿怒和無可奈何的心痛。

後來發生的一系列事情，恍若隔世。那些不熟悉的親戚和縈繞在耳邊揮之不去的愁苦哭泣，編織成蒼白的記憶，讓我迷惑：倘若他們真的如此不捨奶奶，為什麼平時卻總對她不屑一顧呢？無人會為我解答，我自己找到了答案——唱著不捨和感恩的他們，真正與父親一同在床前侍奉老人家的又有幾人？

直到我一頭扎進「小社會」的大染缸時，我那天真的幻想才粉碎一地——我以為十年前我看到的那一幕已經是人性最大的惡，至今才知道人心像無底深淵，藏著數不盡的黑乎乎的東西。我的沉默變成他人眼中的懦弱，但我也無意掙扎，只是熬下去。偶然我會獨自坐在花壇邊上，想起「萬愛千恩百苦，疼我孰知父母」這類的句子。我的前路盡是惘然和迷茫，但我仍要走下去，畢竟父親一日多過一日的白髮像是一根根長在我的心上。以我們這種貧窮家庭，我能步入大學念書，靠的是什麼，顯而易見。

別等到無力回天之際，再哭上幾滴眼淚——懷著這樣的心情，我無比珍視能夠與父母相處的片刻。父親沉默的孝影響了我，讓我永遠珍視真摯的情誼。沉默的孝才見真情。