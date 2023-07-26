人力開鑿的九份磅坑口隧道。（萍萍．圖片提供）

我們在澎湖的最後一天，也感受到了澎湖海風的嚴峻和千變萬化。那天早上出遊，原本風平浪靜、萬里無雲的豔陽天，風速突然變得強勁嚇人，我被吹得幾乎難以立足。中午時刻，坐鎮台灣的妹妹氣急敗壞地聯絡我們，告知船公司緊急來電，由於海風驟起，往來台澎的船班將停駛數日，不知何時才會恢復，建議原本計畫明日返台的乘客提早離開。我一聽，和外子急急奔回民宿 ，匆忙整理行李，衝到碼頭上船，在顛簸搖晃的船艙內腸胃翻滾一陣後，終於踏上穩穩的台灣土地。我一下船，立即送一條短信給坐立難安的妹妹，輕描淡寫道：「澎湖氣候萬變，生活太辛苦了，相較之下，台灣真是寶島。」

隔幾日，我們到日月潭 文武廟參觀，我當時才瞭解，很多道教廟宇大殿前的香爐鼎，稱為「天公爐」，是祭拜玉皇大帝專用的香爐。天公爐為了能接天靈，必要放在露天之處。民間認為玉皇大帝是天界神明中地位最高者，信仰天公不雕塑神像，而以天公爐代表。

孤陋寡聞的我，頓時茅塞頓開，原來民間廟宇的習俗背後，都有合理的解釋和有根有據的故事，引人入勝，值得敞開心胸細細體會。

曾有亞洲第一的產金量

生於台灣、長於台灣的我，很慚愧地對台灣的歷史知之甚少，我只知九份和金瓜石兩地曾經產金，卻不知台灣的產金量曾是亞洲第一。

1891年（光緒十七年），劉銘傳修築基隆到台北間的鐵路，工人在基隆河畔清洗飯碗時，無意間發現河中有砂金。恰好工人當中有人曾經到過美國舊金山採金，於是有經驗者競相改業從事採金，開啟了台灣的淘金熱。1895年甲午戰爭之後，台灣割讓給日本 ，日本人開始著手大規模開採台灣金礦。金瓜石礦區的金礦分布集中，由日本官方直營，在資金雄厚購買機械大規模開採下，產量曾被譽為「亞洲第一貴金屬山」。九份地區由於礦苗分布鬆散，日本人乃承包給基隆顏家，顏家再轉包給許多小公司，小公司又轉包給各小戶，如此三級承包經營下，九份產金量達到鼎盛。當時九份和金瓜石繁榮的盛況，曾有俗諺：「上品送金九，次品輸台北。」可見一斑。

聽了這段歷史，我再次感嘆，台灣果真是寶島，可惜當年清政府顢頇無能，未妥善經營，便宜了日本政府。五十年的殖民期間，日本人大肆搜刮台灣豐富資源，送回本土享用。金瓜石和九份的金礦，對穩定當時日本國內幣值和窘困經濟情況，有不少助益。二次大戰期間，日本甚至把在新加坡俘虜的一千多名英軍送到金瓜石採礦，可見日本人對金瓜石礦區的重視。

台灣處處有歷史，充滿豐富曲折的故事，引人入勝。

旅途中的舌尖享受

台灣特色美食在民間，我深入台灣鄉間旅遊，逛盡各地小吃店，才深切體驗台灣小吃的多樣和多變，堪稱美食王國。

前往九份途中，我們順道拜訪聲名遠播的瑞芳美食廣場。觀光市場內盡是各式各樣小吃攤：肉羹、魷魚羹、鍋貼、牛肉麵等五花八門，還有現包現烤的貼爐胡椒餅，讓人垂涎三尺。我隨便在小攤點盤水燙番薯葉，竟是入口滑嫩香甜，與我家後院種的番薯葉大異其趣，不禁感嘆台灣農民太厲害了，水果蔬菜樣樣培植得鮮嫩香甜。等了二十分鐘才買到的掛爐胡椒餅，一嘗之下，外皮酥脆，內餡爆汁，美味可口。我站在攤販邊，看著攤主手腳俐落地包著胡椒餅或者煮肉羹湯，感慨萬千。這些升斗小民，起早貪黑準備一大堆食材，然後像打仗似地現場快手快腳服務饑腸轆轆的食客，價格還要親民，讓我這在廚房裡打轉了數十年的主婦，看在眼裡，感同身受那份緊張和忙碌，不禁肅然起敬，攤販小民的生活大不易啊！

我們在南雅奇岩賞畢嶙峋怪岩奇景後，氣定神閒地等候公車回九份。外子和一起等車的幾位婦人閒聊，她們好心幫我們查網路時刻表，發現公車其實落班了，恐怕要等不止一小時以上。於是，我們當機立斷改變行程，先乘車到基隆夜市吃小吃，再搭班次較頻繁的基隆往九份公車路線回去，不但方便快速，還可以一償外子一直想回味基隆夜市小吃的心願。

四十多年未回基隆，港埠一改往昔陰霾晦暗的外貌，變得明亮美觀，讓我驚豔不已。夜市仍是燈火通明，小吃攤排排列，熱鬧非凡，最大改善是夜市街劃為人行專用區，車輛禁行，既安全又乾淨。更讓我驚訝的是，往昔我最愛吃的潤餅攤和外子癡癡夢想的水煮豬腳攤，竟然都還在。港埠面貌巨變，小攤竟未消失，可見其美味恆久，承傳有人。基隆夜市的潤餅捲為現抹、現烤、現撕的新鮮潤餅皮，包捲的內餡有高麗菜、豆芽菜、蛋酥、香菜、脆皮燒肉、花生粉等，一口咬下，甜鹹交錯，酥脆軟嫩同存，口感極佳。四十年如一日的美味，屹立不倒，讓我感動莫名。

在美國時，我就一直念念不忘台灣特有的刈包，幾次回台，親友都在台北餐廳請客吃飯聊天，無緣沿街找刈包小攤。我雖貪吃，對口欲之事還懂得抱持得過且過、隨緣不執著的心態，所以不會為了某樣吃食，瘋狂到不辭千里去找。這次在澎湖旅遊時，恰巧得地利之便，我們民宿隔壁的早餐巷內，就有小攤賣我夢寐以求的熱乎乎刈包，當然不容錯過。小攤的刈包外皮鬆軟香甜，夾著肥瘦適宜、入口即化的五花肉，撒上酸菜、花生粉和香菜，吃得我齒頰留香，回味無窮。待在澎湖的那幾天，每天早上我們必去光顧。澎湖盛產黑糖糕，當地人或許對黑糖情有獨鍾，刈包竟也有黑糖和白糖外皮之分，我當然兩者都嘗試。後來我跟外子開玩笑，一輩子也沒吃過這麼便宜又心滿意足的早餐，卻是句句實言。我們後來在日月潭伊達邵老街，也看到刈包小攤，但都只賣午晚餐而已。

日月潭伊達邵老街的小吃攤也是一絕。埔里盛產高品質的香菇和高麗菜，小吃攤主懂得就地取材，創造出極富特色的香菇高麗菜包，薄薄麵皮包上滿滿的香菇絲和高麗菜絲，下油炸成外皮酥脆的菜包。內餡香菇用料更是毫不吝嗇，配上香甜高麗菜絲和胡椒粉，一口咬下，滿嘴盡是特殊口感的爆香香菇味，是我吃過最富創意的鄉村美點，全台恐怕也僅此一家。小攤生意極好，總是大排長龍，晚上一賣完即早早歇業，可見一斑。

回到台北，首善之都，無庸置疑，美食小吃遍布各街小巷。路上，我經常看到人龍長排的小店，難免好奇探頭查看一番，發現大都是年輕人喜愛的甜飲或西點食品，我們沒啥興趣。那日，看到住處附近一家小店賣肉夾饃，店前又是一條長龍，我決定跟著湊熱鬧。老實說，我們曾在西安吃過肉夾饃，簡直不敢恭維，外皮乾硬難嚼，完全比不上台灣的香酥燒餅。不過，台灣人一向有魔術手指，舉世聞名的台灣四川牛肉麵和福州胡椒餅，我們在四川和福州都從未見過這兩款美點，卻在台灣發揚光大。基此理由，加上網路評論不錯，我決定嘗試台灣的肉夾饃。果不出所料，等了半小時拿到手，一口咬下，驚為天人，外皮香酥，內餡鮮美飽汁。至此，我對台灣的小吃攤師傅，完全五體投地了！

這趟台灣寶島自由行，看盡台灣山水，讀盡台灣歷史，嘗盡台灣美食，夫復何求？