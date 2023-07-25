太魯閣國家公園，上方為布洛灣吊橋，下方為錐麓吊橋。（萍萍．圖片提供）

一場疫情把海外遊子和台灣親友隔離太久了，疫情稍緩，我們即整裝回台。五年前回台，當時就有「眾裡尋她千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」的驚豔之嘆。這次回台，外子下定決心，要把台灣各地名勝看個透徹，於是計畫了一系列台灣深度遊的行程。

離開台灣到美國念書之前，我們雖也曾是開車族，但在美國循規蹈矩開車數十年後，對台灣的開車文化已難以適應。為安全計，外子計畫在台灣全程使用公共交通。拜網路科技發達之便以及台灣親友的幫忙，我們無車走遍台灣漸成雛形，雖然親友們還是不斷勸我們免麻煩參加旅行團算了，外子仍是自顧自忙，樂在其中。我也舉雙手贊成，自己的故鄉，語言通暢，何懼之有？後來實際執行時，雖仍有小小挫折，不過「路長在嘴上」，最後都能迎刃而解。

旅途中的浮雲投影

旅途中，擦肩而過僅僅點頭招呼的過客，比比皆是，但有些仍會在心田裡留下一絲波紋。這些偶然的投影，大都發生在搭乘公共交通上，為我們台灣旅遊增添了不少色彩。

太魯閣是我們旅遊的第一站，每日一早我們到新城火車站搭公車入太魯閣國家公園。第一天，一對白人夫妻帶著約莫十來歲的孩子中途上車，太太拿出大鈔給司機找錢，司機比手畫腳無法用英文解釋車上不找零，我見狀立即上前幫司機翻譯，同時從自己皮包裡找出小鈔跟她交換，以減少她的損失。原來，德國 南部來的夫妻倆，久聞太魯閣美名，帶著兒子出遊。我告訴她可以到便利商店買悠遊卡，減少以後換零的麻煩。然後，大家在車上天南地北亂聊，她丈夫手捧旅遊書告訴我們準備前往何處走步道 ，外子則告訴他我們的行程。

第二天，同一時間，一家三口又在同一地點上車，這次太太手持悠遊卡，司機又搖手直叫不行，我再次上前替司機翻譯，原來一家三口只買了一張悠遊卡。我詳細解釋悠遊卡的用法，幸好太太已準備了零錢，才沒被拒上車。今日，他們要探索我們昨日去過的小錐麓步道和砂卡礑步道。小錐麓步道是沿著立霧溪岸邊的一條林蔭小道，鬱鬱蔥蔥，我們昨日還幸運地碰到了一隻在樹上怪叫的小獼猴，途中有一條僅一腳寬的小吊橋，是一段靜謐幽美的親子步道。從小錐麓步道穿過砂卡礑橋就是砂卡礑步道，當年開發立霧溪水力發電廠時，沿著砂卡礑溪開鑿了這條山路，溪水清澈藍綠，岩壁懸掛頭頂，美麗獨特，也是一段坡度平緩的親子步道。

第三天，我們在火車站等候火車回台北，德國一家三口又出現，如老朋友般，又是相談甚歡。這次他們要搭火車去台東，跟我們方向不同，一南一北，揮揮手，各奔前程，正如唐詩所云：「但去莫復問，白雲無盡時。」數年前，我們曾拜訪過德國南部，感受當地人的熱心與和善，印象深刻；今日他們來訪台灣，希望他們也有同樣的感受。

九份和台灣東北角海岸是我們旅遊的第二站，鼻頭角海蝕岩礁之美冠絕台灣。我們在海岬尖端環視海天一色美景，旁邊一位年輕女士拿著手機自拍，但好像怎麼擺姿勢都不滿意。我自告奮勇為其拍照，爬上高高的觀景台石牆，替她按下我自認還不錯的背景美照。她看了照片，滿意地頻頻鞠躬用英文跟我道謝，我不禁問她來自何方，原來是泰國來的獨行客。然後，又是揮手道別，各自東西。

下鼻頭角步道後，我們在山腳下鼻頭漁港享受美味的海鮮米粉，餐後才漫步走向公車站牌，預備到下一站的「南雅奇岩」觀賞奇岩美石。沒想到，近站牌時，看到一輛公車過站未停急馳離去，我自我安慰，只坐一站而已，可以搭任何一線公車，應該不會等太久。走到站牌，卻見泰國美女懊惱異常，原來她坐在候車亭內，邊吃自備午餐邊等車，司機見她未揮手即急馳而去。我告訴她下次要拚命揮手，否則一小時一班的公車過站不停，等死人。她點頭瞭解，反問我去何處，我拿出手機讓她瞧瞧南雅奇岩的景色，她左思右想一陣，問能否跟我們同行去南雅奇岩，我當然點頭同意。得知她原本計畫去和平島，恰好一群登山老人到站牌等車，我請老人們用手機查班車時刻表，於是建議她在南雅奇岩停留一小時，然後搭下班車去和平島，時間正好配合，兩全其美。她一聽興奮無比，開始敞開心跟我和老人們閒聊。老人們好奇，促我問她為何獨自一人旅行，是否是泰傭？我難以啟齒探問別人私事，只好拐彎抹角問她是否在校讀書，放假來台一遊？原來，她已大學畢業在上班工作，聽說台灣安全美麗，才獨自一人來度假。老人們七嘴八舌，一邊嘖嘖稱奇上下打量她，一邊再度戳我問她，幾歲？結婚沒？老人家不顧別人隱私關心探問，我可不好意思開口。幸好公車適時來到，女孩跟著我們上車。下車後我告訴她，儘管自己快走去找奇岩照相，我們不急慢走欣賞美景，她如釋重負，自顧自跑開。半小時後，中途碰到她往回走，高興地給我看她手機裡的照片，然後又旋風似地跑向公車站。相信她在台灣留下了美好的照片。

在阿里山奮起湖公車站等候時，一位中年婦女領著一對年輕外國男女，喊著有否候車者願意幫忙，通知語言不通的外籍男女在某站下車。前面排隊群眾都不敢應答，外子自告奮勇上前，不料一問之下，我們比他們還早下車。好心婦人心有未甘，問我們為何在那站下，外子解釋我們的登山計畫，婦人馬上說提前兩站下車會更近、更方便。言談間，公車已緩緩進站，婦人憂心年輕男女無人幫忙，急得像熱鍋螞蟻團團轉。我忍不住說，可以請司機幫忙呀！婦人一聽，如醍醐灌頂，自嘲急昏了頭，忙領著男女跟司機交代。台灣處處有熱心助人的小民，難怪國際間稱道台灣最有人情味。助人者人恆助之，只不過舉手之勞，我們也適時取得了更正確的資訊。

另一日，在日月潭等公車回台中高鐵站，與一位一起等車的從加拿大來的印度 裔獨行客閒聊。這位大鬍子來台出差，順道遊日月潭，他說參觀了玄奘寺卻不知有何特殊。我告訴他玄奘寺供奉著從日本送回來的玄奘頭骨舍利子，珍貴難得，並簡略介紹玄奘到印度取經的歷史，然後討論佛教在印度式微的情形。接著，我好奇問他不懂中文，怎麼搭車遊玩？他馬上如數家珍告訴我如何在網路找公車時刻表，而他現在正要轉長途公車直接回台北，十足內行。車上，一對日本年輕男女唯恐坐錯車子方向，女子頻頻用有限英文單字問我，搞得我一頭霧水。雞同鴨講一陣後，我單刀直入問她去何處，原來也要回台北。我指指大鬍子告訴她，跟著他走就行了。大鬍子一聽，拍拍胸脯，欣然接受，省卻了我不少事。

一路上，處處有不識中文的外國遊客在台灣搭公車旅遊，我這土生土長、能說、能讀中文的台灣子弟，更是何難之有？只要兩腳靈活有力，搭公共交通踏遍台灣各地名勝，應該是輕而易舉。當然，我和外子偶爾也會為該何去何往而爭執不下，此時，谷歌地圖就是消弭爭執的判官了。

豐富生動的民間信仰

以前年輕時，我心存偏執，總認為台灣民間廟宇俗氣迷信。如今，走遍世界各地，觀賞了各式各樣教堂，我突然醒悟，台灣的道教廟宇其實也是一種藝術，與世界各地的教堂無異。民間流傳的神明故事更是生動豐富，值得給予尊重，耐心聽讀。

澎湖有一株三百多年樹齡的古榕樹，氣根四面擴張，生長成林，其枝葉茂密如蓋，形成天然綠色隧道。在東北季風嚴峻、草木難生的澎湖，它確實是個奇蹟。鄉民們在榕樹旁捐蓋了一座廟宇，稱之為「保安宮」，主祀康府王爺。我細讀旁邊說明，原來相傳唐朝時期，有三百六十名進士集體冤死，皇帝憐憫這些知識分子，全部賜封為王，後來成了天上神祇王爺。王爺們接受玉皇大帝命令，下凡代天巡狩，獎善懲惡，護佑鄉民。有些王爺還有名有姓，彷彿真人真事。澎湖通樑鎮的康府王爺每逢兵燹災疫時，屢屢顯靈，護佑當地居民，在澎湖如此貧瘠惡劣環境下，確實撫慰人心。此時，我才深切瞭解，台灣各地千歲王爺信仰，對庶民百姓的重要性。

另外，澎湖馬公碼頭附近的「天后宮」有四百多年歷史，是全台歷史最悠久的廟宇，「馬公」之名也源自於此廟，因為明代閩南人稱媽祖廟為「媽宮」。現今的建築雖只一百年歷史，卻是工藝精湛，梁柱用榫接方式建構，標準的閩南四合院風格。大殿門楣間的浮雕裝飾，精巧繁複，皆出自唐山名匠之手，精緻講究，不輸歐洲的大教堂藝術。