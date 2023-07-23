上海弄堂裡的故事（下）

故事三：回不了家的女兒

我們隔壁弄堂裡有一個女孩，原先不太引人矚目，我也是只知其人其面，未曾有過交往，甚至話都沒有說過一句。沒想到，進中學後，她和我在一個班裡，而她也讓我刮目相看。

那時正是「文革」時期，雖說中學重新開學上課，但屬於「復課鬧革命」，各種「批判」「鬥爭」還在搞，老師講課都小心翼翼，生怕說錯話。學校裡建立了紅衛兵組織，這個學生組織的最高頭目是「團長」，而且此人就在我們班裡，是女生，她身後還有幾位女孩跟著她，其中就有我說的那位女孩，而且她表現得特別積極。本來這也沒啥，她們幹她們的革命，我和我們班裡很多同學都是所謂的「逍遙派」，不僅不參與，還躲得遠遠的。原本以為彼此是井水不犯河水，沒曾想一場衝突就在我們之間發生了。

「文革」時的中學生每年都有幾個月要去工廠和農村「體驗生活」。那年冬天我們班去近郊的一家工廠勞動。有一天幹完活，我們幾個男生在工廠食堂吃了晚飯後，一起回工廠宿舍。走著走著，就聽到身後有動靜，回頭一看，我們班的三位女生圍著我們班一男生，罵他是「狗崽子」，還朝他吐唾沫。

這位男生的母親是舊上海的電影明星，很多年前就已病故，生父之前也被判刑，他無依無靠，被母親的好友，同樣是電影演員的夫妻收養。然而「文革」中，收養他的夫婦都被視作「文藝黑線」上人物，男的還被抓去坐牢。這讓我們這位男同學的處境變得非常艱難，因為在「文革」期間，家庭出身對一個人來說非常重要。如果你是工人和貧下中農出身，或者父母是革命幹部或軍人，那就是好出身；而那些地主、富農、反革命和右派家庭出身的，或者刑事罪犯和在運動中被打倒的人的子女，就屬於出身不好的一類。兩類人在「文革」中的命運是完全不同的，那時在社會上打打殺殺的紅衛兵大多是前一類人，而後一類人在社會上根本抬不起頭來，經常受人欺負，我們班的這位男生就屬於這類人。

受欺負的男生平常都是和我們幾個男生一起回宿舍的，那天他晚了一會兒出來，所以急著想追趕我們，不料衝到一座小橋上正碰上那三個女生。他通常都是避開她們，但橋很窄，只能從她們身邊過去，於是他就遭到了辱罵，領頭的就是我們隔壁弄堂的那個女孩。

男生一米八的個頭，人也很壯實，但在幾個小女生辱罵面前忍氣吞聲，不敢還嘴。我們幾個男生實在看不下去，便轉回身去制止這種欺侮人的行為。其中一同學一向心直口快，指著隔壁弄堂的女孩說：「你算什麼東西，還敢欺負人！」此言一出，女孩便不吱聲了。原來女孩的父母是小職員，所以她的家庭出身按那時的標準還不夠好，而我的這位男同學的父親是打過日本 鬼子的「老八路」，用「文革」的語言說就是「根紅苗正」，所以他一出面，就把對方的氣焰壓制住了。

人本應該生而平等，家庭出身也能把人分成三六九等是一件悲哀的事，但這就是「文革」中的社會氛圍。更可悲的是這種氛圍對人心靈的扭曲，一些人將欺負「出身不好」的人視作理所當然的「階級鬥爭」；還有一些人想通過這樣的舉動來表現自己，尤其是自己出身也不夠好的人，似乎更想表現得比別人更「革命」。隔壁弄堂的女孩大概就是這樣的人。

女孩後來在「知識青年上山下鄉」運動中去了安徽農村，她很快就嫁給了當地的農民。這段婚姻後來的結局不好。主要原因是女孩的父母反對，他們見木已成舟，就斷絕了與女兒的關係。有一年春節，女孩領著自己的兒子回上海見父母，想讓他們看在孫子的面上回心轉意，但仍被拒之門外。他們娘倆只得在鄰居家過了一夜，第二天返回安徽。後來女孩的父母想通了，把孫子接到身邊撫養，而女孩幾年後也離婚了，但一直沒有再回到上海。（下）（寄自印州）