上海弄堂裡的故事（上）

老上海弄堂。（本報系資料照片）

我曾在上海的弄堂裡生活了三十多年，那個時間發生的事在我的記憶裡已成碎片，我盡力將它們拼湊在一塊，發現那些也是一個個小人物的故事。

故事一：家有「戇大」女兒

「戇大」是上海方言，讀音近似普通話的「港都」。「戇」是「傻」的意思，「戇大」就是「傻瓜」，上海人不僅用它來形容人愚笨和不夠聰明，也指患有精神疾病的人。

我們家原來住在一棟花園洋房的一樓，二樓就住著這樣一個「戇大」女孩，她有一些智力和思維的障礙，故而說話和行動有些怪異，有時還會對人傻笑。聽她家保姆說，女孩小時候得過腦膜炎，她的不正常就是得這種病的後遺症。不過女孩生活能夠自理，無需他人照顧。她在商店買東西，用錢從沒有出過差錯。這麼說吧，如果你以為她傻，想從她那兒騙錢，門都沒有，她很精的。

女孩的父親是市裡的高級幹部，母親也在政府裡工作，家裡生活條件自然沒得說。女孩是家裡的獨女，父母視為掌上明珠，只可惜因為智力問題，不能正常學習，上小學時就幾次留級，後來乾脆休學在家裡待著。父母為女兒買了一架鋼琴，請人教她彈琴。作為鄰居，我們常聽到從他們家窗戶裡傳來女孩邊唱歌邊彈琴的聲音，不過那歌聲是跑調的，琴聲更是亂糟糟地不成曲，畢竟她是「戇大」。不過只要她覺得快樂就好，這也是她父母為她買琴的用心所在。

長到二十多歲，女孩去了一家專收殘疾人的工廠上班，當然就是做一些簡單的手工勞動。接著就是婚姻問題。女孩模樣不錯，皮膚也很白，只是眼球因為之前的疾病導致有些凸出，但沒有到嚇人的程度。不過終究是有殘疾，找對象很困難，為這事她母親四處托人幫忙。最後她和一個普通工人結了婚，婚後還誕下一個女兒。

然而這段婚姻是不牢固的。當初男的是不是看中女孩的家世背景才願意和一個「戇大」結婚的，我們不好妄下斷語，但雙方原來的家境和生活習慣不同，婚後出現不合也是難免的。而且男方因家裡窮，是入贅女孩家的，這就更容易產生矛盾，最終他們還是離婚了。據說男的後來得肝病去世，死時四十歲還不到。

女孩的父親在「文革」中被「打倒」，全家人從我們樓上有五個房間的住房，搬到另一處只有兩間房的屋子住。有很長一段時間，我沒有再見過他們一家人。

上世紀七○年代中期，我在一所市裡的重點中學擔任語文老師。一天，有人敲我家門，開門一看，原來是女孩的母親。她是為外孫女，也就是「戇大」的女兒，進我們中學的事來找我幫忙的。說實話，我原先不喜歡她和她先生，因為「文革」前，他們架子很大，看到我們家的人總是愛理不理的。但眼前的她佝僂著背，拄著拐杖，走路顫顫巍巍的，讓我心裡不好受，以前的不愉快便煙消雲散了。

她對我說：「我們家老頭子死了，我也活不了多久，我最放心不下的就是我外孫女，希望她進一所好的中學，將來能考上大學。」她還說她女兒什麼事都不管。本來嘛，一個「戇大」，你還能指望她做什麼呢？然而我只是一個普通教師，對學校招生的事根本無權過問。不過，在我從老太太口中瞭解到她外孫女學習成績很好，還是少先隊大隊長後，我心裡有底了，就對她說：「放心吧，你外孫女一定能進入我們這所好學校的！」 她聽了很開心，臨走時把一罐麥乳精（當時很時興的營養品）放在我的桌上。我沒有拒絕，因為我想讓她覺得她為外孫女求人的事辦成了，可以放心回去。

一晃又很多年過去了。上次回上海，聽到有關「戇大」女的一個大新聞：她父母留給她的住房雖然只有兩個房間，卻也是在上海非常吃香的老洋房。這一類的房子目前還不允許買下產權，但住戶是可以交換的。有人出兩千萬人民幣，從「戇大」手裡換來房子居住權。「戇大」用一半的錢買了一套上好的高層公寓房居住，剩下的錢足以讓她餘生不愁吃穿。這正應了上海人常說的一句話：「戇人有戇福」。

故事二：不同尋常的一家人

記得那是在上世紀六○年代後期，也就是「文革」期間，我家對面一條弄堂裡新搬來一家人。我們最先認識的就是那家的孩子。那時上海一條弄堂裡的孩子，不像現在住在小區高樓裡的互不來往，平時大家都是在一塊兒玩的。不光是同一弄堂的，相鄰弄堂的也都相識和來往。

那是一個男孩，人很機靈，很快就和我們弄堂裡的孩子混熟了，我們常在一起下棋打撲克。弄堂裡的孩子都有綽號，他也未能倖免，不出幾日，就因為長得瘦而得到一個綽號叫「猴子」。如今，他的真名我已忘了，只記得綽號。

孩子們在一起，當然不會像弄堂阿姨們那樣東家長西家短，但偶爾會問一起玩的小伙伴家裡人的情況，比方說「儂爺娘是做啥工作的？」「儂屋裡還有其他小人（小孩）嗎？」之類的問題。猴子說他沒有兄弟姊妹，是家裡的獨子。我們覺得這有些特別，因為在那個年代，多子女的家庭非常普遍，和我們一起玩的孩子，哪個沒有哥姊或者弟妹，而且家裡有三、四個孩子的占多數。

有一次看見猴子和一位中年婦女一起從弄堂裡走出來，我們斷定這應該就是他的媽媽。至於他爸爸，我們很長時間不知是何人，可能因為他爸不經常出門吧。那時我們常在自己弄堂口玩，只要是出入對面弄堂的人都逃不過我們的眼睛。

有一天，我看到對面弄堂裡走出來一個人，以前從未見過。他的樣子非常特別，因為他穿著一件那年代沒有人穿的長衫，就是上世紀三○年代魯迅先生穿的那種樣式。要知道這是在「文革」時期，長衫大褂也被視為「四舊」，即便容許穿這樣的衣服，那也太過時、太古板了，像是一個生活在過去時代的人。此人看上去上了年紀，頭髮全白了，所以我們一時沒有想到他和猴子會有什麼關係。

但後來我們看到他和猴子的母親走在一起，於是就問猴子這人是誰。他大大方方承認長衫者就是他的父親。這讓我們有些吃驚，因為從年齡上看，老人更像是他爺爺一輩，不知內情的人一定會將他們一家三口當成三代人。猴子也不隱瞞，對我們說他是他現在的父母收養的。後來我們才進一步瞭解到這一家三口人之間的關係。怎麼說呢？這就有點兒像「文革」時期上演的「革命樣板戲」《紅燈記》裡李玉和的一家人。李和女兒鐵梅以及鐵梅的奶奶原本不是一家人，因為各種緣由，才讓他們原本不同姓的三人重新組成了一個家庭。

猴子很少說到他父親，但有一次他看見我在閱讀一本翻譯的外國小說，他說這本書的翻譯者就是他父親。這又一次讓我驚訝，因為他父親是有名的翻譯家，過去我只聞其名，無緣見其人，沒曾想現在他搬來我們這條馬路上來住，成了我們的鄰居。然而這事的背後，其實是又一個文化界的老人在「文革」時受迫害的事例，只不過我當時不瞭解情況，對能見到這樣一位名人感到很高興。

公開的資料顯示，這位翻譯家原來住在離我們這兒不太遠的一棟十層樓的公寓裡。這棟公寓是和花園洋房同一檔次的高級住房，上海很多政府高官和文化藝術界名人都住在裡面。而我們對面弄堂裡的房子只是很一般的住房。猴子家我去過，就兩個房間，而且不大，灶間還是幾家合用的。看來和很多「文革」中遭殃的名人一樣，他們一家也是被「掃地出門」的。

我後來沒有再見過猴子，也沒有他的消息。他父親搬到我們對面弄堂沒幾年就因病去世了，當時我還在黑龍江務農。追悼會是好多年後「文革」結束了才舉行的，但奇怪的是，後來所有回憶這位翻譯家生平的文章都僅僅提到他那在「文革」前就去世的前妻，對猴子和他母親卻沒有半個字提到。世態炎涼，其實他們娘倆在翻譯家還在世的時候，也沒有沾到名人的光，更不用說人已經不在了。（上）（寄自印州）