1966年夏，我十二歲剛小學畢業。那年文革爆發，掃四舊時，每家都把古舊藏書送去廢品站賣掉。我家邊上有個小加工場，專門將收來的舊書拆散撕碎，再送到造紙廠打漿造新紙。

那家工廠在小弄堂裡，送書的汽車停在馬路邊卸貨，從車上扔下的麻袋口往往會摔裂，書便散落一地。我們一群赤腳赤膊的野孩子就圍在汽車旁伺機偷書。但我們不懂什麼是名著，只要見到封面漂亮、有武打畫面的書，偷著就逃，幾個大媽根本攔不住一幫小赤佬。

偷來的書，不愛讀書的小赤佬都看不懂。但我們又愛聽故事，於是就把書送給大孩子，等他們看完後，再給我們講書中的故事。

那時的夏日傍晚，七十二家房客的石庫門屋很悶熱，又沒電扇。太陽剛落山，每家每戶都去馬路上搶地盤。我和母親搬個竹涼床占地，然後拎幾桶水潑在發燙的柏油路面上，晚上一家人就圍坐在涼床邊吃飯。馬路兩邊密密麻麻都是乘涼的人們，就像紐約路邊停車那樣，占了半個路面。女人們穿著短褲衩，老太太只在胸前戴一塊圍兜，男人則赤膊短褲，搖著蒲扇，大剌剌地坐在躺椅上喝酒。到處都是劈里啪啦的木拖板鞋的聲音、嘰哩呱啦的罵孩子的叫喊聲、還有叮鈴噹啷的自行車的鈴鐺聲。汽車在人群中鳴笛穿行，路過的人也見怪不怪地趕路，納涼的男女老少大大咧咧地躺在涼床上睡覺，直到半夜天凉才回屋。六十年前小市民的納涼場景，是上海最接地氣的一道風景線。

我們小孩子吃過晚飯，在公共自來水龍頭下沖完澡，就搬個小板凳去聽故事。路燈下有下棋的老人，有打牌的年輕人，還有下軍旗的少年。晚風習習，路燈昏昏，人聲嘈嘈。每盞路燈下就是一個納涼俱樂部。

講故事的大孩子也只是中學生，我就是在路燈下聽完《說唐》《三俠五義》《三國演義》等故事，至今還記得隋唐第一猛將李元霸揮舞雙錘打天下的情節，聽得如癡如醉，熱血沸騰。英雄豪傑總是男孩崇拜的偶像，我們學著故事裡的人物搞結拜兄弟，拿著木棍當刀劍互相比武，夢想上梁山當劫富濟貧的好漢。

那時只有紅歌和語錄，夏日納涼聽封建故事成了我們最大的精神享受。後來我們不再滿足於在路邊偷書，半夜裡從大鐵門下鑽進工廠，爬上堆得像小山似的書堆去偷書。有一次不巧遇到文攻武衛民兵來巡邏，嚇得我們慌忙地從門下爬出時，有個孩子被鐵皮劃斷了半個耳朵。後來他媽媽帶他去醫院縫了幾針。幾十年後老鄰居聚會，還會聊起他偷書斷耳的趣事。

一次我偷到一本兒童版《戰國故事》，是解釋「圍魏救趙」「遠交近攻」等成語的小故事書，通俗易懂。我讀完後也在路燈下講給小夥伴聽。孩子有自己的語言，大家都喜歡聽我講故事。後來我講《聊齋》故事時，小夥伴們都瞪著大眼、流著鼻涕、張著嘴巴、淌著口水，惶恐又期待地聽得津津有味。於是我更添油加醋、裝神弄鬼地嚇唬他們。為了講好故事，我開始認真讀大人書，漸漸地喜歡上看小說。

夏日偷書講故事，使我愛上了閱讀，也使我走上文學創作之路，雖然只是小學文化的老知青，但幾十年來，我也先後在中、港、日、美的報刊雜誌上發表了十幾萬字的作品，繼續著夏日講故事。（寄自紐約）