不知是誰曾這樣說：

「Everyday is a good day when you run.」（只要你跑步，每天都是美好的一天。）

我認同這話，卻也覺得，若把「跑步」一詞代換成「運動」也很好。

因為跑步不必天天為之，若在非跑步日，能交替穿插以其他運動，調劑變化，不局限在某一單一運動上，或許更有益也更有趣。

雖然四十歲以前，我厭恨運動，四體不勤，絕不自主操練，但時移念轉、心亦轉變後，如今之我，不但把運動視為寵愛自己、改善自我、活得正確的一個方法，更服膺哲學家尼采所說：

「盡可能少坐著！……臀重如鉛、坐著不動是真正違反心智的罪孽。」

尼采這有如暮鼓晨鐘之言，出自他自傳《瞧！這個人》中一篇題為〈為何我思慮如此周延〉的文章。

在這篇文章裡，他甚至這樣說：

「不要相信任何不是在遼闊的戶外、在身體自由移動之際形成的念頭，不要相信任何肌肉 未曾積極參與的想法。」

尼采是一個熱愛走路，並且也誠懇建議世人要「邁開腳步和心靈對話」的哲學家，由於經常長時間（數小時以上）在戶外走路、在走路過程中不斷探索思考，為此尼采曾感極而泣，但他說：

「我流的不是感傷，而是幸福的眼淚！」

因為步行時發現的新事物令他興奮、內心浮現的新思維令他震撼，更因為「人只有在此時才能體驗到自己。……」

在跑步之外，我個人非常喜歡、也經常從事的運動是健走，多少便受了尼采影響。

為此我曾開玩笑對密友說：

「尼采有句名言：『沒有音樂，生活是一個錯誤』，如果借用他這話加以延伸說：『沒有愛，生活是一個錯誤』、『不運動，生活是一個錯誤』，不知尼采會不會同意？」

「那還用說？」

密友肯定回答：

「尼采當然會同意啦！」

令我不覺莞爾。

說起來幸運且巧合的是，影響我熱愛健走且積極從事此運動的第二位步行家，正是密友。

密友與我相知相愛數十年，互以對方為知己，平日也都有要正念生活、照顧鍛鍊個人身心、持續更新自我的共識。

在我練習全馬那段日子裡，曾經，喜歡飆自行車的他總熱情相挺，騎車伴隨，擔任我的另類陪跑者、鼓舞士氣的啦啦隊；由於我們總共同承擔也共享生命中諸多情事，因此當我不練跑時，很自然地，便也常與他雙騎共馳，並駕齊驅，御風而行。

但後來密友因長程騎車常感腰痠，並且──

「騎車的缺點是，不能和身邊人好好聊天說話！」他這樣表示。

於是我們捨騎車改為走路，在天地間成為健步二人組，一雙「行走的存在」，以及，以世間路徑為身心修行、談文論藝場所的道友。所謂「執子之手，與子同行偕老」的共同運動模式，也正式成立。

而以紀律與遊戲相互交織，在運動時我沒有時間憂鬱，只一心享受那流汗或肌肉微痠的過程，企盼成為更好、更有能量的自己，且經常思索──

一個更好、更有能量的自己，能做什麼對所愛之人，或對世界有幫助、讓地球更可愛的事？

在我的認知中，那其實便是存在的意義，亦是淨化心靈、當下快樂之道。

所以，只要你跑步，你運動，每天都是美好的一天，這話是對的。

不過我個人私底下，卻想把原句中「a good day」，由「美好的一天」改成低調且有點可愛聯想的中文─—小吉日。

因為「大吉」—─the best，extremely lucky─—固是生活中令人盼望的境界，但人生不可能，也不宜每天都處在頂峰狀態。

倒是相對低調、謙遜的「小吉」─—not so bad，the little luck─—卻是可盼望、追求與較理想的一種常態。

而只要跑步、運動、悅讀，只要認真去愛自己和這個世界，對我來說，那天就是清寧可喜的小吉日。

若以自強不息精神，每天都如是自我期許、自我要求、自我實踐，則每天都是小吉日，誰說不是呢？

後記：

尼采三十歲左右在大學教書時，開始有頭痛、嘔吐毛病，且經常於閱讀時感到紙頁在眼前晃動。

由於情況嚴重持續，三十五歲那年，他向任教的大學提出辭呈，並企圖透過每天長時間步行，來對抗、忘卻自己的病苦。

在這段投身大自然，邊走路邊思考、觀察、感受的時光裡，尼采完成其一生重要的幾部著作如《歡愉的智慧》、《超越善惡》、《查拉圖斯特拉如是說》等。

但不幸的是，他後續仍為頭痛、嘔吐所苦，並曾在發瘋後入院接受治療，五十六歲那年因肺炎死於威瑪。

──不知現代醫學 對困擾尼采一生的疾病，如何解釋？

若從其頭痛、嘔吐、閱讀時紙頁晃動……情況來看，是否有可能便是梅尼爾氏症，也就是俗稱的眩暈呢？

雖說斯人也而有斯疾也，但一代大師透過每日長時間步行的體能活動，企圖強化自己、活化思考、淡化病苦，即使最終不敵病魔，仍令人由衷感佩！