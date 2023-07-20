吳孟芸∕圖

「月亮在白蓮花般的雲朵裡穿行∕晚風吹來一陣陣快樂的歌聲∕我們坐在高高的穀堆旁邊∕聽媽媽講那過去的事情。」每當聽到這首膾炙人口的兒歌，我就會想起小時候聽爸爸講他過去的經歷。

上世紀五○年代初，我才六、七歲，隨父親住在大連一座日式小樓的二樓。那時的大連，遠不如現在這般繁華，也不像現在這般喧囂。我們的小樓離海濱勝地老虎灘不遠，站在三樓陽台眺望，遠處是座座青青的山峰，棟棟別致的小樓依山而築，蔚藍的海洋就在山腳下粼粼閃光。大連最多的是槐樹，到了夏日，陣陣海風吹來槐花的清香。吃過晚飯，父親常帶我到陽台，邊納涼邊講故事。

父親是大學教師，他不講奇人異聞和鬼怪聊齋，講的都是他的親身經歷。其中四件給我留下深刻的印象，雖然已七十年過去，至今我仍記憶猶新。上世紀二○年代，父親生在江南一個小鎮的富庶人家。某日土匪來襲，把嚇得魂不附體的家人們反綁。年僅八歲的父親把雙手背到後面，裝作已被反綁，騙過了匪徒。惡人剛離去，他就立即為家人們解開繩索。後來別的老人也對我講過此事，對童年父親的機智讚不絕口。

父親講的第二件往事，是他隨家人逃難。民國二十六年抗戰開始，上海八一三事變隨即爆發。日寇從金山嘴登陸，向北包圍上海，一路燒殺搶掠。金山嘴距離我家只有幾十里路，父親那年十二歲，他的姊姊正值花樣年華，更是把鍋底灰塗在臉上，才隨家人一起逃難。一家人逃到鄉下，在蘆葦叢中躲了幾天，等日寇兵鋒過去才逃出劫難。

父親講的第三件往事，是他考進聖約翰大學。這所以「光明與真理」為校訓的學校，是中國最好的大學之一。約大很難考進，入學考試長達六天，每天上下午各三小時，六天之中只有一天用中文，其餘都用英文。父親考進約大之後結婚，不幸的是，母親在我僅一歲時便患病去世。父親既當爹又當娘還要讀書，吃了許多苦。後來約大成立一所愛群義務小學，父親參與其事，就把我送去讀一年級。如果把愛群義務小學視為約大的一部分，那麼我算是約大的小小校友。聖約翰大學因為是美國教會所辦，後來不復存在了，然而父親把那段大學生活視作他一生最美好的歲月。

第四件往事帶了點驚悚。抗戰勝利後，內戰爆發，就在國共政權更迭前不久的一天，父親的一位表妹突然敲響我家前門。她神色緊張，既不講來意，也不喝茶，在客廳沙發上只坐了一會兒，就從廚房後門倉促離去。父親心生疑慮，察看她坐過的沙發，果然從夾縫裡取出一卷東西，竟然是中共 檔案。父親知道此物留不得，立即丟進廚房火爐裡。剛處理完畢，前門就衝進幾個便衣探員，他們找不到人，就開始搜查，包括那個沙發。事後父親才知道，那位表妹是中共地下黨員，被便衣盯上，情急之下來我家藏文件，再從後門逃掉。父親說，若是文件被搜到，不知道會惹上多大麻 煩。那位表妹既已暴露，只能逃離上海到蘇北根據地，後來嫁給了一位中共高級幹部。

父親講這些往事的時候，其實還不到三十歲，想不到就有過如此顛簸的經歷。那些夏日裡都是父親講，我聽。只有一次，我說：「爸爸，你講的這些事都過去了，你和我以後一切都會好的。」父親詫異地問：「為什麼？」我說：「因為你講的都是舊社會的事，現在是新社會了，所以一切都會好的。」父親又問：「這是誰告訴你的？」我說：「是老師講的。」對於六、七歲的孩子來說，老師的話自然絕對正確。然而我錯了，父親的後半生更加坎坷，在接踵而來此起彼伏的政治運動中，特別是文革，他被抄家、被批鬥，直到文革結束才得以平反。我對自己未來的樂觀也錯了，我不但經歷了半饑不飽的三年，從文革開始，更被白白蹉跎了十二年寶貴的青春歲月。

多年後，我路經大連，特地到故居憑弔。小樓仍在，只是老舊多了，裡面的住戶更不知換了多少茬。「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」。我在三樓陽台佇立許久，彷彿又聽到父親講的那些往事，又想起了他一生的坎坷和我前半生的曲折。面對無望的現實，我不知道後半生的路該怎麼走。就在彷徨之際，我看到小樓遠處的蔚藍海洋，正發出粼粼閃光，彷彿在向我召喚，孔夫子的話忽在我耳畔響起：「道不行，乘桴浮於海。」是啊！地球很大，為什麼不去大海那邊看看呢？過了一年，四十四歲的我來到哥倫比亞大學 ，後半生走上了不同的人生之路。

（寄自紐約）