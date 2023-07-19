中國大陸第二大淡水湖洞庭湖。（本報系資料照片）

童年往事雖是塵封的記憶，但偶爾會一幕幕地浮現在眼前。在夏夜的星空下與弟妹坐在院子裡的板凳上聽父叔說故事的畫面，總會時不時地令我想起。

民國五十年代，台灣的工業剛發展，還沒有空氣汙染 。在酷暑的夏日裡，我居住的七堵小鎮，不論白天有多熱，太陽下山後，涼風便習習吹來。暑假裡，晚飯後不必做功課，此時屋中暑熱未消，一家人便坐在院子裡乘涼。記憶中母親家務繁忙，通常坐沒多久便進屋去忙了。父親與叔叔常利用這段時間給我們講故事，或教我們背古文與唐詩。

父親是湖南人，老家在洞庭湖畔的華容縣。他們兄弟兩人從小都跟著他們的祖父、我的曾祖父讀書，十歲以後到縣城念高小，畢業後到岳陽考中學，中學畢業後去長沙考大學。他們講起故事來，三句不離洞庭湖，四句不離湘江。

華容一帶傳說著土地公每年除夕夜會在洞庭湖上現形。父親和叔叔小時候曾於除夕夜守在洞庭湖畔，果然於子夜時分，見一盞很大的人形紅燈突然出現在湖上行走，傳說那就是土地公。古時的洞庭湖很大，煙波浩瀚，風急浪大。除夕夜，土地公去找龍王商議，但望來年風調雨順，農民豐收，更希望洞庭湖風平浪靜，行船平安。那盞紅燈是否真是土地公，始終無人知曉。但父親認為民間傳說對靠天吃飯的農民有股安定的力量，土地公是善神，人們供奉祂，是種寄託。

叔叔說，當年他第一次離家去岳陽讀書，他的祖父親自送他去。那時交通不便，從華容到岳陽得走上兩天。走到半途，叔叔忽覺四周景物很熟悉，便告訴祖父他來過這裡。祖父不信，因為叔叔從來沒離開過家鄉。叔叔告訴祖父，轉過前面山坡有間廟宇。待轉過山去，果見一間廟宇。當時祖父非常驚訝，認為叔叔一定是前世來過。叔叔因此深信，人有前世今生。

我從小最耳熟能詳的故事是〈柳毅傳書〉。洞庭湖的龍王三公主遠嫁陝西涇水，受夫家虐待在荒郊放羊，幸遇落第秀才柳毅幫她送信回洞庭湖。龍王的弟弟錢塘君得知後，便帶了蝦兵蟹將殺到涇水救回公主。柳毅仗義傳書，不但救了公主，還因此與公主締結良緣，從此過著幸福的日子。

洞庭湖畔的鄉野傳說版本則是：某年洞庭龍王在湖邊曬碗豆，涇水龍王在空中路過以為是滿盆滿缽的翡翠，誤以為洞庭龍王很有錢，因此派人提親。但公主嫁過去後卻拿不出翡翠做陪嫁，涇水太子原來就有情人，見公主沒有翡翠，太子不肯圓房，溜出龍宮找情人去了。公主便被公婆趕出龍宮去放羊。公主放的羊並非真羊，而是負責降雨降雪 的龍王手下，因此公主無法逃走。

我們小時候覺得這個故事好聽得不得了，爸爸講過後，我們會纏著叔叔再說一遍，前前後後不知聽過多少遍。總之涇水龍王貪財又不義，最終惡有惡報。柳毅好心幫助龍女傳書，遠從陝西到洞庭，千辛萬苦按照龍女教的方法找到龍宮，他的義行善心終得善報。

父親告訴我們湖南又稱「三湘」，洞庭湖到長沙一帶屬於湘中，今日的張家界與鳳凰古城等地屬於湘西，永州、郴州、瀟水一帶則是湘南。相傳舜帝南巡死於湘南的蒼梧，葬在九嶷山下。兩位妃子娥皇女英為尋舜帝來到洞庭湖的君山，得知舜帝死訊後，兩位妃子傷心淚盡而死，之後化作湘江女神。娥皇女英的淚痕滴在竹子上，就是今日君山上的湘妃竹。柳宗元被貶至永州時寫下了〈永州八記〉，秦觀在郴州吟出了「郴江幸自繞郴山，為誰留下瀟湘去！」

父親還說，湘江江寬水大，非常壯觀。柳宗元詩云「瘴江南去入雲煙」「颶母偏驚旅客船」形容的就是湘江。南宋張孝祥被貶桂林時吟道「路盡湘江水，人行瘴霧間」，湘江盡處是湖南與廣西的界山——南嶺，在那裡接上秦始皇開鑿的靈渠，再接到桂林的灕江。原來秦始皇時代就已經開鑿運河將湘江與灕江接在一起。湘南多山，有說不盡的自然奇景，湘江穿山越嶺到廣西更是宏偉，聽得我神往不已。

三湘自古多豪傑。叔叔說，他小時聽說湘中一帶有位余姓大俠，他將筷子插在杯子裡，就可讓湘江裡的船動不了。余大俠劫富濟貧，救人於難，還是抗日英雄，傳說後來被日本人害死了。幼時的我聽得義憤填膺。

叔叔講的湘西神祕故事，總讓我們三姊弟聽得好奇不已。湘西人會趕屍，苗女會放蠱，老婦會巫術，雖然聽來可怕，卻非常吸引人，我們總是纏著叔叔刨根究底。但傳奇就是傳奇，叔叔從來給不出答案。

從小聽多了家鄉的故事，讓我對三湘大地有一份特殊的感情。我曾回過華容老家三次，兩上岳陽樓，為的是看范仲淹筆下的「銜遠山、吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯」，以及杜甫吟的 「吳楚東南坼，乾坤日夜浮」的大氣勢。我也曾上君山去禮拜湘妃祠，觀賞湘妃竹。我去過兩次湘西，遊了張家界、芙蓉鎮及鳳凰古城。奇山秀水間，或許隱藏著當年趕屍的足跡，神祕的洞窟中是否曾有多情的苗女在那裡養蠱？如今的湘西，觀光 發達，但古老傳說的神祕面紗，仍未曾揭開。