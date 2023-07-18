次回台灣，蒙摰友夫婦熱情款待，在楊梅鎭上餐廳敘舊。我歡喜地點了一道筍料理，上桌的是一盤米黃帶嫩綠色澤的初春的桂竹筍，切成不等菱形，燙過略有鹹味，沒有其他配料，清脆爽嫩，淡淡清甜，是樸實無華的原味。

父親愛竹，也嗜筍，常引用蘇軾〈於潛僧綠筠軒〉詩句：「可使食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」我家客廳有幅墨竹畫，餐桌上也常有筍料理。居國外多年，見鮮筍的機會不多，因此見到以筍為食材的料理，便視為珍寶，也總會聯想到母親烹筍、父親吃筍的畫面。平日嚴肅的父親，見到有筍子佳餚，就會打開話匧，從畫竹到嚐筍有關的名人雅事，從古至今，滔滔不絕。我和母親就開心地邊吃邊聽。

《詩經．大雅．韓奕》云：「其蔌維何？維筍及蒲。」描述韓侯覲見周王后離京，依禮制由朝廷卿士餞行。豐盛宴席中，上酒百壺，燉新鱉蒸鮮魚，招待貴賓的蔬菜 就是嫩筍嫩蒲。證明中國人食筍已有悠長的歷史。

上至皇帝，下至文人墨客都愛筍。相傳唐太宗亦喜愛吃筍，每年春筍上市，就召集大臣，舉辦筍宴。寓意大唐國勢，如雨後春筍般興旺發達。

唐代白居易對嗜筍有獨到之處，他的詩〈食筍〉中道：「此州乃竹鄉，春筍滿山谷，山夫折盈抱，抱來早市鬻。物以多為賤，雙錢易一束。置之炊甑中，與飯同時熟。紫籜坼故錦，素肌擘新玉。」平價的春筍，在甑（古代蒸飯的一種瓦器 ）中與飯同蒸，出鍋後，剝下紫紋斑爛的筍殼，露出素嫩如少女肌膚，又如新掰折白玉般的春筍。白居易當時正被貶於江州，但他用平民的食材，至簡的料理方式，烹調出如畫般的美食，雖被放逐，但隨遇而安，日子也過得有滋有味。

母親的春筍料理也極為簡單。竹筍洗淨，清水煮熟撈出，母親會在竹筍上端劃一刀口，我就會順著刀口處，一層層撥開外殼，開心地看著漸漸露出黃中帶白的嫩筍。去了外殼的筍，放入冰箱冷藏，母親會算好父親下班的時間，掌握好冰鎮的時間，端上桌時，春筍清涼而不冰，恰到好處。母親絕不加美乃滋，母親要將經過春風春雨滋潤、吸收了大地精華的春筍的美味，還原至極致。

鄭板橋在其畫作〈竹石圖〉中自題：「江南鮮筍趁鰣魚，爛煮春風三月初。」在清明前後，日出前剛冒出土的春筍，鮮嫩多汁，被讚為「嘗鮮無不道春筍」。再搭配有魚中之王美譽的鰣魚。鰣魚、刀魚與河豚並稱為長江三鮮。鮮筍加鮮魚，鮮上加鮮，乃人間珍饈美味。

偏遠山區的故鄉沒有鰣魚，母親不懂鮮筍鰣魚。但不論剛出土的新筍，或加工的筍乾，在母親的巧手下，都能變化出一道道美味佳餚。其中客家油燜筍是母親的拿手菜，也是宴請親友，最受歡迎的家鄉菜之一。

宴客前晚，取出一些自家製作的福菜乾，煮前略微清洗不浸泡。母親說自家的福菜乾，製作過程衛生嚴謹，浸泡後精華盡失。母親用煮客家白斬雞所留下的湯頭，放入福菜乾及筍，用小火慢慢燜煮。福菜乾吸收了雞湯的油水，舒展還原。筍浸泡在油而不肥的湯汁下，又吸收了福菜所釋出的香氣。這幾樣平凡的食材，在慢火中重新碰撞組合。當端上桌時，親友們無不讚嘆，有家鄉味道。大夥兒一邊吃一邊興高采烈地談古論今，憶家鄉懷故人，更喜愛以竹及筍為主題，吟詩論畫作對聯。

如今我也到了父親嗜筍的年紀，能體會父親當時的心境。父親出生於書香門第，有股文人傲氣。他一生任公職，清廉自律，絕不同流合污。父親喜愛竹的秉直挺拔，竹莖中空的虛懷若谷，竹節分明的高風亮節。他嚮往清秀素雅、寧靜淡泊的日子。愛屋及烏，或許是父親嗜筍的原因吧。（寄自紐約）