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母親的床邊故事

蓬丹（7月&8月徵文：夏日講故事）

踟躕光陰長巷，夢景依稀，年華似水，深深淺淺的歲月光影倏明倏暗，濃墨淡彩的人生篇章忽近忽遠，永恆閃亮的是孩提時代，母親以一則又一則的童話故事，讓我們擁有過酣然如醉的溫馨親子時光。

其實幼時的我對母親是敬畏遠多於親近的。身為中學老師的她，對我們姊妹的家教頗嚴格，而我是家中長女，總覺她對我的訓誨特別嚴厲。但每至暑假，這種情況就改觀了，想是無須日日在學校與家之間奔波，或頻繁督促我們作業，母親的心情較為放鬆。島嶼的夏天悶熱，晚間梳洗完畢，兩姊妹慵懶地躺在鋪著竹蓆的床上，這時母親不會催我們入睡，也很少質問我們作業做完了沒有，反而會問：要不要聽故事？我們當然興奮地迭聲叫好。

「很久很久以前……」

母親坐在床邊，手握一把檀香扇，平時急促的聲調變得舒緩，隨著羅扇輕搖，空氣中飄來一股透著馨香的清涼，逐退了夏日的煩躁，我們頓感通體舒暢。

「多久以前？」 我們追問。「妳們還根本不知道在哪裡，連我也都沒有來到這個世界呢……」母親的口吻竟然有點幽默戲謔了，而上揚的嘴角也釋出一縷笑意。為孩子們講故事的母親和平時迥然不同。

「很久很久以前，在一個遙遠的村落中住著一個小姑娘。這一天她孤零零地在河邊洗衣服，一邊撲簌簌地淌著眼淚。為什麼她這麼傷心呢？原來她很小就失去了媽媽，現在的後母偏心自己的女兒，什麼粗活都叫小姑娘做，今天後母和她的女兒進城去玩，卻留給小姑娘一大堆髒衣物，還要她去井裡汲水煮飯，這些活都得在她們回家之前做完。」

相信稚齡女兒晶亮的雙眸與期待的眼神，一定也讓為母親急欲把故事表達得有聲有色吧。母親的語調隨著故事情節時而輕柔，時而溫暖，時而嚴肅，時而低沉。

「小姑娘洗完衣服回到家，看看天色將暗，心裡急著汲水，走到井邊一個踉蹌，竟跌了下去，一直跌到一扇木門前。她推門看見一個生病的老婆婆蜷縮在床上，小姑娘連忙上前去照顧她，把回家的事都忘在腦後了。老婆婆病好之後送她一份豐厚的禮物，只見老婆婆在小姑娘身上輕輕一點，小姑娘又站在了自己家門前，而禮物是好多好多的金銀珠寶……」

這則來自阿爾卑斯山麓的歐洲童話，讓我姊妹倆聽得如醉如痴。其實這個故事我們已經聽過好幾遍了，或許是那種依偎在母親身邊，聽她輕言款語說書講古的幸福感，促使我們在夏天的晚上，都會央求母親說故事。即使故事已重複多次，我們仍是興致勃勃地聆聽。

夏夜的天穹高遠遼闊，星華垂落在聽故事小女孩的眼瞳中，母親抑揚頓挫的話音，迴盪在靜謐山村的小屋裡。

「後母很貪心，一心只想要更多財寶。她聽完小姑娘的敘述，立刻就把自己女兒拉到井邊，用力將她推下去。她也跌到一扇木門前，開門見病臥在床的老婆婆。她掩鼻扭頭想走，老婆婆哀求她幫忙，她以嫌惡且不耐的態度，草草地做了些家事就要回去。回去前老婆婆也送了一份禮物給她。老婆婆在女孩身上一點，女孩的衣服變得汙黑骯髒。等女孩回家打開沉重的禮物，結果竟然是一堆石頭。」

母親是文史老師，因此她的說書寶庫似乎取之不竭，除了來自《安徒生童話》或《格林童話》等經典的西方故事，還有各種中國傳奇，譬如嫉惡如仇的靈芝姑娘、能辨正邪的東海明珠、鍥而不捨的夸父、慈悲為懷的女媧……孕育自華夏三山五嶽與長河大江的美麗童話或民間傳說，讓我們的童年夢境更加豐富多彩。

尤為重要的是，童話故事傳遞的訊息總是善惡分明、真理昭然的，為純潔的童心注入最基本的人生信念：「耕耘過了會有收穫，努力過了會有結果，尋找過了會有答案！」成長後我在生命水域中乘風破浪、披荊斬棘，童年時母親的床邊故事，以及其中展現的正向思維與直面人生的積極態度，恰似夏夜朗空中滿綴的星華，總能照亮我初心不變、載欣載奔的航程。（寄自加州

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