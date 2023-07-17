顏寧儀∕圖

雖然我會跟社群平台上的人一起倡導，不管是什麼樣的身材都值得被愛，hashtag拒絕容貌焦慮、支持無濾鏡生活。但我還是經常在愛自己或恨自己之間跳針，嫉妒主流審美的美女，並且愛著主流審美的帥哥。一切說來都是自卑感作祟，不過偶爾也會想，如果沒有承受過直接的惡意，自己是不是會更自信一點？

我在國中之前都是科學認證的肥胖 小孩。學期初健康檢查完畢，總收到保健室阿姨的健康警告紅單。過重的「重」刺人眼睛，就好像是依循象形法則，以肚腹上的N層泳圈所造的字，扎實得可以把人壓扁。早在記得自己為什麼會變胖以前，就已經成為了胖子。有一段時期，同學們老是叫我恐龍 妹，純粹的惡和純粹的友誼攪和在一起，雖然不喜歡那個綽號，但也和大家打打鬧鬧，就這麼接受了。

小學四年級某一天，校內輔導班的老師陪我去排路隊。忘記聊到什麼，他突然拍拍我的肩膀，真誠地說：「妳呀，那麼乖，成績也都很好，但真的要注意身材，不要這麼不自愛，到時候跑去喝減肥茶。」

我說喔，看著年過半百頭髮花白，還挺著一個鮪魚肚的老師，一時半刻講不出什麼話。最後慢吞吞地吐出一句「謝謝老師」，尷尬離場。一股莫名的羞恥感爬上我的臉頰，與所剩無幾的自尊心一同漲紅，發燙。

減肥從此變成我的一生志業。我向肉鬆蛋餅、卡拉雞腿堡、熱狗蛋吐司含淚道別，帶了一罐桂格大燕麥片和葡萄乾去學校。早自習時，用鐵湯匙挖四勺麥片到碗裡，再數七個葡萄乾丟進去，用熱水沖開，捏著鼻子吃了一個學期，遺憾地沒有太大成效。小學六年級，晚餐只吃一顆蘋果，每天用跑步機跑三公里。加上當時開始和班上同學一起打棒球，國小畢業前，體重終於達到正常的BMI值。

那個時候的減肥就像考試，勉強及格後就不會收到一些奇形怪狀的問候。當下並不覺得自己受了什麼屈辱，偏偏直到現在都還記得，才後知後覺地發現自己受傷。而胖因此成為一件需要被檢討的事。

胖跟錯，都是被提醒出來的。胖是錯的。錯的是我。具體是哪裡錯了？仔細想來，被嘲笑的時候，大多時候也不是因為什麼太嚴重的健康因素，只是肥胖可以有無限的負面聯想：好吃懶做、笨拙、緩慢、臭。又偏偏我膚色黑黃，搭在一起就不太討喜。那段時間，胖或黑或醜，三個形容詞輪替著，代替我的名字成為了我。是胖加黑等於醜？或「我」才是胖黑醜三個圓圈的重疊？我陷入文氏圖的辨識障礙。

如果只是這樣，還稱不上悲劇。悲劇都是比較出來的。悲劇是恐龍妹有一個長得好看的龍鳳胎哥哥。恐龍和龍，有實質意義上的不同。逢年過節我早已習慣，親戚朋友只會誇獎一個小孩生得別致。另一個就說：「沒關係會讀書也很棒。」

升上國中，我仍和哥哥在同一所校園裡念書。某天不太熟的同學把我拉到旁邊，輕輕附在我耳邊：「妳知道嗎？那個八班的女生跟我說，她覺得你哥超帥的，但為什麼妳就長得這麼點點點？」

好多年以後，我還是會想著那幾個點點點，揣摩如摩斯密碼般被加密的評價。原來只有BMI值標準是不夠的。自卑感像是沾黏在身上的劣漬，整個尷尬的青春期都如影隨形。於是為了捍衛最後一點尊嚴，我硬是把自己變成了一個讀書人，書本和成績單是最便宜的保護色，我幾乎是自暴自棄地對於一切美麗的事物不屑一顧。

升高中前的暑假，不是都有那種理想的劇情存在嗎？以全新姿態重新出道、告別過去之類的。便跑去市區一間昂貴又新潮的理髮沙龍。第一次去家庭理髮之外的店家，我很緊張。設計師頂著一顆靛紫色的刺蝟頭忙前忙後，有點不耐煩的樣子，隨興地擺弄我的髮尾，問我今天要不要染燙一起搞定？我說我沒帶很多錢，於是他一邊動作一邊嘟囔：「妹妹，妳有自然捲頭髮又多，我只能往死裡剪。」待他將盛接碎髮的披肩拿下，我的新髮型讓我——像極了蔡英文 女士，或龜頭。

設計師說：「染了頭髮以後會很韓系喔。我們這邊可以分期付款，學生也不會太有負擔。」我在心裡罵了一聲幹，結帳時還是說了聲謝謝，用兩隻手把鈔票遞出去。搖搖晃晃地搭公車回家、搖搖晃晃地在公車上掉眼淚。至今仍不知道設計師的哪一句話比較真心、至今仍不知道為什麼自己總是堅持在這種情況下道謝。

新生訓練第一天，我有了一個德高望重的新綽號。我抿著嘴唇咬著牙，努力讓自己的人設像個總統。熱於班級公務、善於自嘲、繼續死命念書。只要證明自己很努力生活，那兩千塊的理髮費，就不至於花得太難堪，反正再怎麼說，總統都比龜頭好。

高一班上有幾個熱舞社的朋友，很美，所有青春故事的樣板套用在她們身上顯得合理多了。她們找我說話的時候我經常手足無措，像被眷顧，像另一個世界的人如此輕易就跨過了一條生硬的邊緣。我喜歡看她們跳舞、喜歡看她們笑。這種喜歡的最大前提，是她們真的、真的好漂亮。漂亮到我忍不住猜想，她們對於自己的相貌是否有清晰的認知？足以辨識因為美而帶來的善意，就像我能夠意識到因為不美衍生的節制？當你說一個人漂亮的時候，甚至不需要仔細去敘述或描摹她們的五官，因為漂亮是一種普世價值，類似某種道德或社會秩序，是大部分人類共享並承認的規則。（上）