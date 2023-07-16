繡花鞋。（本報系資料照片）

我的幼年時代是在中原古鎮淮陽度過的，父親由於出身問題，大學畢業之後被下放於此，一放就是十幾年。等到我出生的時候，政治氣候日漸回暖，瘋狂歲月接近尾聲，父親和母親當時在一所偏遠的中學教書，營造給我的家庭生活趨於平靜。一座城市應該是足以塑造一個人的。所以，我的記憶中沒有動蕩不安和流離失所，只留下小鎮的靜宜與純樸。

我記得那所中學是古鎮唯一擁有完整初中部和高中部的學校，遠離市區，同時也遠離了塵囂。學校四周是廣袤的農田，即使去城裡唯一的簡陋百貨商店購物，父親也得蹬著「二八」式自行車花費一個小時時間。學校裡所有老師統一居住在校園一角的簡易排房，薄的紅磚牆壁，屋頂只搭著一層石棉瓦，房間內冬天酷冷夏天酷熱。每逢夏夜，鄰居們不約而同搬出竹床和躺椅，在排房前冗長的土路上乘涼打發悶熱長夜。這是我一天當中最愛的時光，因為故事會開講了。大人們都是老師，清貧得只剩下一副好口才，輪番主講，依次接龍。

在母親搖晃的蒲扇下，在南腔北調的聲音中，故事場景畢現，一個又一個人物在暗夜的空氣中陸續登場。自然有寶哥哥林妹妹，也有曹丞相關二爺，以及西天取經的人物和動物。這些都成為我長大之後耳熟能詳的談資，並不稀奇，然而我單單記住的卻是：詭異的綠色屍體、藏在駝背中的發報機以及迷霧中的一隻繡花鞋。每逢講這類故事一般在後半夜，我需要在等待中打起精神與瞌睡蟲作鬥爭。大人們津津樂道的話語，這個時候不知為何憑空沾染上了幾分神祕、亢奮及欲言又止，勾起了我幼小的好奇心：想聽，卻怕；越怕，越想聽。直到自己渾身冒汗卻又瑟瑟發抖，蜷縮在竹椅裡。

我的膽子由此被驚嚇得小了吧。原來我是膽大妄為的，暮色中敢於獨自一人去學校外野地裡捉螞蚱，還有蒼蟲，一種模樣像是金龜子的甲殼蟲，用來餵雞。有一次挖野菜不知不覺中走得遠了，挖呀挖地竟然挖到了一座小土山之上，上了去卻下不來，也不知過了多久，直到偶然被母親授課班上的一個學生發現，才背著我帶回家。第二天，整個校園裡繪聲繪色地傳聞我遭遇了鬼擋路，因為困住我的不是土山，而是一座土墳。

這些往事我隱隱約約記得，只是分辨不出哪些情節是真哪些情節是假，或者本身就是真真假假的摻雜。往事是模糊的，胃口卻是清晰的。就如小時候味覺的形成，被餵食了何種食物就認定了這種食物，形成長大後對於某種食物的執著。聽故事和閱讀也是有著口味的偏愛。啟蒙我的是那一隻繡花鞋的故事，我後來不知不覺中青睞於驚悚故事，覺得不離奇不驚悚不足以稱為故事。

等到我的年齡從被動聽故事轉型到主動閱讀，少年時代愛不釋手的一本書竟然是《子不語全集》。我到了上小學的年齡，父母終於回歸了歷史悠久的古城開封，擔任大學教師。《子不語全集》是從父親的書架上尋寶而得的，中學時代的自己原本以為此書是一部枯澀難懂的學術書籍，偶然觀之卻如獲至寶。白話文，磚頭也似地厚，讓我斷斷續續啃了幾個暑假。與《聊齋志異》不同的是，同樣是奇聞異事，《子不語全集》更如新聞，忠實記錄，當然也有道聽途說之事蹟，卻是鮮有評論，不像《聊齋志異》結尾總有一個異史氏指手畫腳一番，生怕讀者領悟不到其中真諦。

為何稱為「子不語」？源於《論語》中所記錄的孔子的一句話：「子不語怪力亂神」，意思為聖人不談及怪異、暴力、叛亂和鬼神，簡而言之，就是不講血腥殺戮和鬼怪故事。而《子不語全集》偏偏與之作對，一概講述奇聞怪事。由此看來，並非每個人可以有資格當聖人或者是願意聽從聖人話語。如我之俗人，古往今來亦不乏同流合汙者，我心下竊喜。

所謂讀史明今，讀離奇古書，警醒的也是現實。這也成為我流連於「怪力亂神」之不入流故事的自我申辯理由之一。譬如《三言二拍》，甚至《聊齋志異》，其中的古老故事投射出現實意義，受益匪淺。《聊齋志異》其中一篇題目已經不詳，篇幅不短，繪聲繪色寫就了一個連環詐騙 的把戲。至今看到依然不由心驚：這和當前網路騙人把戲如出一轍。經年許久，詐騙精髓竟也是騙者的世代相傳。所以，《聊齋志異》中唯獨這無怪無妖的一篇記憶猶新。就如美味小吃一律湮沒在街頭巷尾，而人生哲理也涵括在奇聞怪事的故事中，才會口口相傳、流傳不息。

現在回想起來，無論是《子不語全集》，還是《聊齋志異》，最初都是來自兒時夏夜的指向，閱讀之路來源於那「一隻繡花鞋」的引領。

大學畢業之後我選擇做了媒體記者，十幾年的職業生涯經歷，回頭看只有殘存下的浮躁和浮華。在浮躁和浮華的間隙，讀書是一種奢侈品，特別是大部頭的長篇，就如陳列在櫥窗裡的耀眼震耳的標牌，敬而遠之。讀書對於我而言是要有著儀式感的，總設想如是這般的場景：一杯茶，一本書，一張床，一個人，再配合濛濛細雨或者是懨懨午後。整個場景就彷彿一首詩了。但風華正茂的芳華時代，我總在東奔西走，為生存，為理想，或者什麼也不為，僅僅是奔波的慣性使然。那段奔波的日子，偶爾和書親密，也是摒棄晦澀難懂，一丁點兒的說教都讓神經全盤過敏。於是，根據慣性，我選擇的是大多是「怪力亂神」，寧願在有所漏洞的推理中迷惑，也不願在縝密的邏輯中迷失。

好歹也勉強躋身於文化人佇列，被賦予了品味的標籤，可是自己的讀書如此非主流，不登大雅之堂，一直不願意向外人提及。私下反思自己：閱讀口味竟是如此膚淺和低俗，是否走不出那「一隻繡花鞋」的魔咒？但是習慣一旦養成，特別是不太優秀的習慣卻終究難以修正。甚至來美之後，直到如今年紀虛長人生過半，閱讀取向沿用了以往的軌跡，依然無大的改觀。

曾經有朋友請教於我閱讀書目，我竟然脫口而出的是史蒂芬．金，是《沉默的羔羊》，是《可愛的骨頭》。要不是被朋友瞪得溜圓如燈泡一般的驚異目光而提醒，我可能還會繼續滑向吸血鬼的《暮光之城》系列四部曲。就我而言，閱讀是一種樂趣，依照的是自己感覺放鬆而舒適的方式，我偏愛這些故事絲絲入扣的情節，層層剝筍的心理分析，冷靜得如同手持柳葉刀的外科醫生。就如《可愛的骨頭》（又譯《美麗的骨頭》），是一個十四歲的女孩子被謀殺和之後的再生，以一種死亡的、靜止的視覺看待活生生的、動態的世界。我獨愛全文那種平和而冷靜的口吻，超越了世俗的框架和理念，因為敘述者本身就是超越了生死。很犀利，很冷靜，傷感中的幽默，真正修練到了一種境界：無恨，亦無愛。

這部書讓我不由自主聯想到小說家方方的早期作品《風景》：「我想起七哥的話。七哥說生命如同樹葉，所有的生長都是為了死亡。殊路卻是同歸……而我和七哥不一樣。我什麼都不是。我只是冷靜而恆久地去看山下那變幻無窮的最美麗的風景。」而所有一切不過是源於波特萊爾的那句話「在浩漫的生存布景後面，在深淵最黑暗的所在，我清楚地看到那些奇異 世界……」。

後來我嘗試寫小說，不知不覺也藉助了離奇的驚悚外衣。當初作品的雛形在腦海中萌發之時，是「一隻繡花鞋」將靈感啟動。我想，小說首先是講故事，一個能夠吸引人的故事，能夠用意想不到的離奇情節讓讀者代入氛圍。這個世界早已發生太多不曾存在的人格與事件，所以在文學世界裡，離奇的想像應該得到寬容和允許。

《一隻繡花鞋》作為那個時代流傳甚廣的手抄本，因為年幼我無緣目睹，而真正看到鉛字著作，已經是四十年之後。可能是歷經了恐怖故事的血雨腥風太多洗禮，這本書的內容遠沒有記憶中的驚心動魄，只是一個故作玄虛的所謂「敵特」故事，全文平淡直白，甚至淺顯。驚悚僅僅是停留在表面，無法抵達內心，甚至於驚悚的場景已經不能夠發揮其作用。當然，這只是一部早已沒有懸念的故事，犯了小說之大忌。所以，觀之好像是在看當年暗戀中的可人兒，絢麗只是留存於記憶之中。

無論如何，那「一隻繡花鞋」作為一個時代的傳奇，伴隨我走過了那個貧瘠乏味的童年。童年的仲夏之夜，沒有給與我一對想像的翅膀，讓我用於飛翔，飛得更高更遠，而是只遺留下「一隻繡花鞋」。至今我還執著地把繡花鞋穿在腳上，不去管鞋子是否合腳、是否還合時宜。因為只有一隻鞋子，我只好踮著一隻腳，就像兒時玩跳房子遊戲，蹣跚著並幻想著快意前行。（寄自加州 ）