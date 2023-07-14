許多年前，台灣《國語日報》主編林良先生帶著女兒櫻櫻和琪琪，南下高雄旅行，回來寫了一篇遊記〈南下找太陽〉。根據林良的自述，這篇遊記完全是從一個小市民的角度寫的，沒有《老殘遊記》的憂國憂民，也不是徐霞客遊記那種文學經典。相反的，文中詳細地記載了在哪裡買車票，車票多少錢，坐了多久車，看景點的順序，吃了些什麼，零零總總地捕捉了旅行中大大小小的事。這篇六十幾年前的文章可說是開了今天許多網紅遊記的先河，著重在如何去遊玩。藉著一筆筆流水帳、一段段行程、一個個景點，舖成出平凡人旅行的全貌。

但林良的文學造詣深厚，即使是流水帳般的遊記，他寫出來仍是滿滿的文學味。他寫，雨中離開台北，在火車上，「偶然回頭，台北像在水簾洞裡，雨絲穿燈光像穿珠串」，隱隱令人感覺那份冷涼和淒迷。」在高雄又碰上下雨，「上車的時候，雨聲極為雄壯，汽車衝破一個雨簾又衝破一個雨簾，同車的旅客大部分都是台北的來客，有過一次追尋太陽的經驗，所以並不十分悲觀……」旅人隨遇而安的從容，讓人讀得悠閒自在。他描寫上火車時眾人緊緊張張地搶「依法不可能被搶的位子」，十分生動。

為了省旅館錢，他和兩個孩子搭乘了夜車，由於帶了大衣所以也不花錢租臥具，「節儉的老大說出了她的『半邊真理』：『出門帶大衣可以省不少錢』」雖是童言童語，但也寫出平凡人旅行的真實心聲。就是這份真實，才讓這篇遊記讓人百讀不厭，有深度才有溫度，這是現今社群媒體 上許多旅遊美照無法超越的。

遊記中也有很多對女兒們的描寫，「兩個孩子因為早有兩次出遠門的經驗，所以態度從容，臉上帶著老遊客不慌不忙的神氣，幫近視爸爸查明了上車月台」。濃濃的親子互動是今日人人忙著滑手機、疏離冷漠的關係難以成就的。他寫到在墾丁初次看到海，孩子的反應，「兩隻小井底蛙初次看到這種跟碼頭邊的黑水不一樣的『野海』，都像信徒看到聖殿，小心靈裡有小感受」，父親對子女的慈愛躍然紙上。旅遊進入尾聲，在上火車前幾個小時，帶孩子們去新開的大新百貨公司，買了十二元一客的巧克力雪泡。讀起來讓人覺得甜滋滋的，彷彿又回到了童年。

他的文章帶著讀者回到六十幾年前的台灣。當時的旅遊資訊並不多，沒有手機訂票，都要親力親為地安排一切。為了去澄清湖遊玩，一到高雄他先去訂了第二天去墾丁的車票。那段在高雄火車站三進三出終於找到金馬號售票亭的描寫十分精采，旅行所遭遇的不順讓讀者感同身受。但他的筆調輕鬆，對種種不合理都幽默以對。他筆下的小售票亭更喚起了我的童年回憶，「這小車站有個漂亮的小候車室，兩面全是玻璃，另外兩面粉牆掛滿大幅郎靜山的風景照片，沙發，菸灰缸，保溫飲用水，真是布置得整整齊齊，十分可愛」，字裡行間盡是生活中的美好。車到恆春，他寫道：「車外風光忽然明媚起來，原來雨住了，太陽露面兒了。」「金馬小姐形容恆春是四季如春，氣候最好，有如美國的加利福尼亞。」這些天真無邪的筆觸，很真實地反映了台灣那物質不豐裕但充滿希望的年代。

看這篇文章，想起了我父母和他們那一代，在「經濟起飛」後也曾這樣安排全家南下旅行。那時候，大家都沒有太多錢，什麼都得精打細算。六十幾年前，旅行是多麼大的一件事，得來不易，大家總是高高興興地去，也很容易感到滿足。現在，跑了世界許多地方，雖然各自精彩，但就是少了些什麼，或許就是林良筆下的那種單純所帶來的身心安定吧。（寄自伊利諾州 ）