（黃棟洲．攝影）

多年前我於參訪一座古刹的歸途中，偶然看見車窗外一片寺廟群，瓦脊相接，門牆莊嚴，便心生嚮往。但幾年來，為俗務所羈絆，不能成行，今年乃排除雜事，慨然前往。

轉了幾次公車，步入大門，眼前筆直地臥著一條青石步道 ，遙遙不見盡頭，夾道是白色矮牆，覆以黑色瓦脊。一路走去，廟宇相接，卻都寺門靜掩，不知是否開放。炎日當空，清風不來，兩旁無一樹可遮蔭，看看前後無一人，長路漫漫，頗感荒寂，漸有回頭的意念。

但遙見巨松下覆著兩扇木門，料想樹下必可遮蔭，乃鼓起意志，繼續前行。來到木門前，只見松蔭滿地，鳥鳴斷續。我枯立樹下小憇，此時涼風習習，暑氣漸消。瞥見寺門虛掩，有石徑通寺內小院。我輕叩大門，然久久不聞動靜，乃悄然步入庭院。

轉過竹籬，是個小小的院落，牆角下，有幾竿脩竹，沿著矮牆種著幾棵楓樹。樹前有隙地，地勢高下起伏，苔蘚滿覆。有樹根其狀如爪，穿石而出，隨地勢上下盤曲。除此之外，只見樹影橫斜，斑駁在地，滿院幽寂，古意蒼然。

我坐牆邊大石上，隨目所視，只見一片翠綠，唯角落數點粉紅。近觀之，有老樹一株，萎於牆角，枝幹枯瘦，又處處裂紋，乍然一見，似乎生氣全無，仔細看，卻有細枝斜出，枝頭開花一朵，瓣紅而暈白。又有花苞參差點綴其旁，花心微露，將欲吐蕊。我手持相機在鏡頭中凝神靜觀良久，其花色姿態本明媚端麗，又生於枯枝之梢，冷落於矮牆之角，更顯楚楚動人。

廊下久坐，日影已斜，涼風徐徐而至，心想不宜再留，剛要起身，忽聞竹簾微動，似有人掀簾探望，待我回頭，老僧已掩簾逕去。臨去之前，就斜陽晚風再細觀那朵紅花。此刻她卻顯得淡雅柔媚，別有一種韻致。我才知花也有表情。

眼前紅花一朵，生於殘枝之梢而不萎，且端莊明媚，淡雅可親。此時廊下賞花，當與周敦頣池畔賞荷之趣，相去不遠。

步出寺門，四周幽靜清涼，緩步走上青石步道，此刻並不覺得長路漫漫，不知不覺就到了路口。走到公車站時，抬頭看看，日頭已漸漸沒入那片寺院的黑瓦脊下。（寄自加州 ）