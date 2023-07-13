「從前長江畔有個書生，書生家的後院裡種了兩棵桃樹。夏季桃子成熟了。他發現落在地上的桃子都有缺口，好像被人啃吃過，後來又看到果樹低處的桃子也一個接著一個有缺口，而高處的卻完好無損。他覺得奇怪，決定晚上躲在窗簾後面看個究竟……」

我和妹妹，還有大院裡其他幾個小朋友圍坐在狗子佬的小黑屋裡，聽他講故事。我們屏息凝神，齊齊望著他那雙空洞的眼睛。狗子佬卻故意停了下來。

「後來呢？」妹妹著急地問。

只見狗子佬不慌不忙地從布滿灰塵的木桌上端起茶杯，掀開杯蓋，吹開茶葉，喝茶。

狗子佬身體乾瘦，頭大身小，有一顆光溜溜的頭顱，和一雙蒙著淡黃白膜的盲眼，兩隻盲眼永遠瞪得大大地不知望向何處。他獨居在一間狹小、沒有窗戶、積滿灰塵的小屋，喜歡敞開門，雙腿盤坐在床上，像隻蟾蜍，一動不動，脖頸間鬆垮的皮隨著呼吸顫動著。

狗子佬從來不笑，加上他黃白空洞的盲眼，令小孩感到害怕。其實他是個和善的老人，他喜歡我們聽他講故事，他講的都是妖魔鬼怪的故事。我聽爺爺說，狗子佬曾在戲園子裡打鑼，他的那些故事應該就是從戲園子裡聽來的吧。

狗子佬喝了兩口茶後，接著說：

「那天月亮特別明亮。一直等到夜深，書生清楚地看到一個女鬼走進院子，披頭散髮，沒有雙臂，走到桃樹下，踮起腳尖，用嘴啃樹上的桃子。啃吃了一口後，又去啃吃另一顆。書生嚇得雙腿打顫，臉色發白。」

狗子佬站起來，模仿書生的樣子，抖動手和腿。我問：「他怎麼知道是鬼呢？」狗子佬說：「當然是鬼。如果是人，她白天在哪裡？如果是人，沒有雙臂，靠吃桃子早餓死了。」這時我們小孩子也緊張起來。屋裡一盞昏黃的燈光把我們投影在斑駁的牆上。

狗子佬接著說：

「第二天，書生想把所有的桃子摘下來，甚至想砍掉桃樹。可是他又想：沒有了桃子，那個沒有雙臂的女鬼怎麼辦呢？他沒有砍樹，而是每天把樹高處女鬼搆不著的桃子摘下幾顆，放在地上。」

狗子佬雙手擊掌，說：「好了，故事講完了。你們回家吧。」

我們懇求他再講個故事，他說：「過幾天再講吧。」

我們從狗子佬的小屋出來時，天已經黑了。小夥伴們的家在大院南邊，他們朝那裡幾點昏暗燈火走去。我家在大院北邊，我和妹妹要經過沒有燈光的黑乎乎的長廊回家。長廊右邊住著常年瘋癲的余瘋子。等我們走進長廊，適應黑暗後，發現余瘋子正在籬笆後面盯著我們看。女鬼的恐怖馬上在我們大腦裡迅速擴散開來，我和妹妹魂飛魄散地驚叫，飛跑著推開家門。媽媽看到我們驚嚇的樣子，說：「肯定又是余瘋婆子站在籬笆後面嚇唬人。」

多年以後，我的一位高中同學講了同樣的故事，只是結尾不同。同學說，那個書生後來砍掉了桃樹，並且逢人就警告：千萬不要種桃樹，因為桃子招引鬼。我這才知道善良的狗子佬當年編撰了一個溫馨的結局。（寄自加州 ）