我年輕的時候，看到四、五十歲的人，覺得他們很老；看到六、七十歲的人，覺得他們非常非常老；至於八、九十歲的人，我認為他們似乎就是在等死的人了。

小時看到父輩和祖父輩的一些四、五十歲的人，在我們晚輩眼中，都是一副道貌岸然、老氣橫秋的樣子；六、七十歲的人，則許多都是滿頭白髮，滿臉皺紋，牙齒掉光，彎腰舵背，步履蹣跚，手持拐杖；至於八、九十歲的人，更幾乎都是足不出戶，甚至生活無法自理、吃喝拉撒都得靠別人，就是我心中所想的等死的人了。

小時我曾擔心，自己老了怎麼辦？後來又想，距離老至少還有四、五十年，甚至五、六十年，還早得很呢！甚至覺得這天永遠不會來到，有什麼好怕的。沒想到，只是眨眼間，四十、五十、六十、七十、八十過去，一下子就九十了。小學時寫作文用過「光陰似箭、日月如梭」這些話，現在才真正領略到了它們的真諦。

今年滿八十九歲的我，幾位好友要為我辦慶生會，他們都說生日是過九不過十，因為十與一個不好的字諧音，九則象徵長久。我則幽自己一默說，朋友們怕我活不到明年，所以趕緊替我辦了。朋友們馬上制止我說這種不吉利的話，我想他們是怕我的話一語成讖吧！

朋友們原意想邀請九十人參加慶生會，以象徵我的九十歲。起先還有人擔心不易找到九十人參加，不料邀請函一發出，不到三天，到場將近兩百人，餐廳爆滿，還有許多想參加的人沒有位子。我對他們深感抱歉，是一美中不足的憾事。

寫到這裡，不由得又想起去年舞星舞廳的槍擊 事件。我前兩次的新書發表會和我結婚六十周年鑽石婚紀念會都是在那裡辦的。舞星可容納四百人，如不是那次槍擊事件，我這次的慶生會仍在那裡辦，就不會發生要參加的人沒有位子的情況了。

更使我悲憤的是，槍擊案死傷者中有多位是我的好友，他們和他們的家屬仍在傷痛中，我也至今還在懷念著他們，和過去與他（她）們共舞的歡樂時光。另一方面，我也為我自己慶幸，那晚我也在場，因提前七分鐘離開而逃過一劫，否則也許就沒有這次的慶生會了。

那晚的慶生宴會，大家歡聚一堂，包括了文友、歌友、舞友等親朋好友，還有許多政要到場為我頒發獎狀。朋友們則送花、送禮、送畫……大家享用美食，觀賞表演，最後還有卡拉OK舞會，載歌載舞，人人盡歡，我自己的欣喜那就更不用說了。有些人說要我在百歲時再辦一次，我就只好大笑一聲了。

生於我這一代的人，多半都歷經抗日戰爭、國共內戰，過著顛沛流離的生活，而我受的災難更比一般人要多。自從我有記憶開始，也就是日寇侵華的開始，我的童年就是在浙西、皖南、贛東、閩北的山區及窮鄉僻壤中逃難，及躲避日機的轟炸之中度過。先父是軍人，長年在外征戰，我的童年很難見到父親一面，可說是過著沒有父親的生活。山區物資匱乏，軍職的父親薪資微薄，生活條件極差。

抗戰勝利不久，又因國共內戰，我前往台灣，但母親滯留大陸，我又過著沒有母親的生活。由於一直在動盪遷徙，我也沒有一天能夠安定地上學。我初中二年級一共讀了五個學校，分別是在福州、武昌、上海、廈門、台北，前四個學校都因一學期沒讀完就離開，在上海甚至註了冊一天課都沒有上而去了廈門，因此前面四校都未能把初二讀完而不能升上初三。

到台灣後，十五歲初中三年級時我即離家在外讀書，過著沒有父親和母親的生活。後來我投身軍旅，先後在幾處空軍基地、外島服務，及派赴國外受訓。婚後平均一年在家的時間不過一個月，甚至有長達一年多都不在家的情形，又過著沒有妻子的單身生活。

我所投身的空軍，又是最危險的一個軍種與兵科，分分秒秒都在生死邊緣。所幸得到上天的眷顧，我不止一次有驚無險地死裡逃生。

來美國後，適逢美國經濟不景氣，尋找工作困難，我們夫婦幾經艱辛，終於在不同的公司各謀得一職。但我是夜班，妻白天工作，我們夫妻過著日夜互不相見的日子，直至二人都年滿七十歲，完完全全退休 為止。

回顧我這一生的九十年，甜酸苦辣雖然都有，但酸苦辣應遠多於甜。不過再往回一想，再多的酸苦辣我都安然度過了，又何嘗不是一種幸福呢。

我現在雖也有多病纏身，但至少不像我小時所見到的八、九十歲的老人那樣拿拐杖、坐輪椅，我不但能自理生活，還能經常出外旅遊，偶爾寫一兩篇文章自娛，也能和比我年輕許多的朋友歡聚，唱唱歌，跳跳舞。無論是身體或是心態，我都還不像是個什麼都沒有的等死之人。

這次九十歲的生日宴會，能夠有這麼多熱情的朋友與溫馨的畫面，表示我有一個美好的晚年，對於今生，也該滿足了。

（寄自加州 ）