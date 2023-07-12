從朋友那裡聽到了「第三空間」這個新名詞，喜愛科幻的我就好奇地查了一下這些空間排序的定義。

搞了半天，答案並不怎麼科幻。原來所謂「第一空間」就是我們所處的日常環境，譬如家庭、公司、公共場所，各種得和現實生活裡的人、物應對的場所，它是一個實對實、硬碰硬的空間。大部分的人在這空間裡常會為茶米油鹽碰得鼻青臉腫，血與汗是這個空間的構成元件。

「第二空間」則是一個唯心的世界，比如藝文活動，舉凡音樂、美術、文學都是，創作者或鑑賞者雙方都可以在這個空間裡獲得心靈的滿足。當我們老祖宗智人拿著炭燼在山洞裡畫著長毛象時，這個空間就開始了原始版的存在，一路到盲詩人荷馬口述英雄的冒險、達文西把無數的謎描繪到神祕女士的微笑裡、落第秀才吳承恩揮灑著科舉不能制約的想像力、漸聾的貝多芬傾瀉出如暴風雨的樂章……我喜歡這種飽含著心靈創造力、生氣勃勃的第二空間。時興的網路遊戲平台也是另一種第二空間，在那上面可以賦予自己一個空間身分，而且只要資源夠（時間或代幣），個人在這空間裡可以當不朽的神祇，從事無懼的探險、無罪愆的殺伐、無限制的復生。也許是我年紀已過，這種像修羅場的網路遊戲空間令我卻步。

人類有了這兩個空間理應足夠了，但由於科技發展，「第三空間」——網路社交平台，便如雨後春筍般出現，而且它的存在創造出它自己的需要性。第一空間的我被克隆出了一個第三空間的孿生兄弟。在這個空間裡我仍保留著第一空間裡大部分的人設與背景，我在這個空間中發表著我的想法、我的出遊、美食照片，我和熟與不熟的人，知情或非知情地分享著生活裡的點點滴滴；又和他人用文字、語音、視訊交談著。

第三空間裡的人設讓我想到德文裡有一個字「doppelganger」，這個字來自日耳曼傳說，中文可以翻譯成「分身」。它本身有一些超自然的隱含意味，在第三空間裡卻是件事實：因為分身雖然看起來和我完全一樣，但我即使下網後，它仍沒日沒夜地和平台裡的其他分身分享著我毫無遮掩的個人資料。這是一種被背叛的感覺，像是我照完了鏡子走開了，但鏡子裡面的分身卻露出詭異的笑。對背叛的排斥感和空間資訊共享的方便性，兩者一直在我心中抗衡著，角力的結果是我小心翼翼地臣服在這空間裡做一個忐忑的子民，畢竟利多於弊，起碼我希望如此。

我在最常用的社群應用平台上參加了一些群組，有些是一對一談話，有些有幾十個成員，也有些上百個，鬧哄哄地像十字路口一樣。多年不見的老友可以隔著大洋在群裡面天南地北地聊天，這是拜科技之賜。但是天下事有利必有弊，我發現空間裡的一些對話造成了不必要的困擾。比如有一個常和我一對一談話的朋友，他因為生病而行動不便，連語言能力都失去了，軟件文字表達是他唯一的對外窗口。隨著時間的推移，我發現他的病痛已經影響到他的思路，談話的內容總是把自己的經驗變成了《基督山恩仇記》，療養院變成了海上的孤島監獄，礙於能力有限無法親自照顧他的家人變成了構陷他冤獄的仇家。我鼓勵他去找社工做客觀的傷殘評估，但換來的是他疾言地逼問：「你覺得我在騙你嗎？」我開始自省，我可以體會到任何人碰到像他的不幸，心情都不會好到哪裡去。他編的《基督山恩仇記》應該也只是烏托邦式的寄情，是我表錯情把它當了真，好心的建議變成了掀他底牌，破碎了他的夢，他只是要找個能聆聽他苦處的人。我後來把我的角色定義成一個鼓掌的聽眾，罐頭笑聲的供應者，「地獄不空、誓不成佛」對於我一個凡人來說，是太沉重了。

我還參加了一個大些的群組，裡面有十幾二十個成員，全是認識了幾十年的老友。雖說認識久，但多年的成長經歷很可能已改變了一個人。一次，大風雨過後，我在河堤旁慢跑時看到湍急的河水有了「滾滾長江東逝水」的感嘆，就照了幾張照片發到群裡，不少人按了禮貌性或是真誠的讚，但其中有位朋友說：「你可要小心點，別一個不小心摔了下去，我們可要去太平洋撈你了。」這話我聽得有些不舒坦，但是得過且過，我回了個罐頭笑聲ＬＯＬ，打個哈哈，以為事情就這麼過去了。幾分鐘不到，這位朋友開始送些運動無用論、運動的人反而早逝的幾個反例。我這下知道了，原來他的軟肋是「運動」。「動者恆動、靜者恆靜」這應該是兩種人可以相安無事的世界啊！於是我回憶著他平常的發文老是繞著高血壓 、心臟病 、痛風、壽命的話題打轉，我猜想他可能有些第一空間裡要逃避的健康問題不想帶入第三空間，他自己的心理壓力應該比誰都大。我無意的快樂慢跑照片變成了他傷口上抹的鹽巴，從此我規定自己不再登任何運動的話題。

但接下來的事更讓我意外。大家不時會登些地域性的約飯、出遊提議，這位不在當地、不可能參加的仁兄就開始澆冷水，好的時候是齒冷地虛讚著吃香喝辣，不好的時候是叫大家別吃太爽吃壞了肚子。我的心登時釋懷了，因為他的軟肋其實不只是「運動」，他的軟肋其實是別人的「快樂」。在第三空間裡不可以做他不能參與的快樂活動，他是個專橫的獨裁者。由於整天怕踩進他的雷區成了大家共同的心理負擔，這個空間慢慢變得寂靜了。

新的挑戰接踵而來。上個禮拜，我和另一位朋友老廖同時被一位算是半熟的朋友加入了新創的旅遊群組。這是個近百人的大組，什麼都不知道的老廖和我把自己定位成旁觀者。這裡面有不少的旅遊業者，導遊、景點食宿業者、交通業者，也有一些和我們一樣一頭霧水地被加入者。群主對這個群組的確是照顧得不遺餘力，晨昏定省、事必躬親。他每天起床後睡覺前一定和大家說早安晚安，他也會頻繁地登著台灣各個景點的商家資訊。假如有其他人捧場也登了帖子，不論大小內容，他一定會像喝了雙份的espresso加紅牛提神液般興奮地道謝，一天下來的訊息量可以有五十幾帖到上百帖。每次我看到平台有很多未讀的訊息時就好奇地打開，一心怕誤了重要或有趣的消息，但現在卻是十次有九次是來自於這個噪音群組，心裡面隱隱有被愚弄的感覺，打開後把所有未讀訊息一筆刪掉是我唯一的對策。

群主開始帶貨了，他開始推旅遊套餐，訊息量又更多了。雖說老廖是個好脾氣的人，但最後仍是不堪其擾地退了群。群主看我和老廖熟，焦急地問我怎麼回事。我心裡面真想促狹地回他：「我也不曉得，乾脆這樣好了，且容在下退出找老廖問問再回報群主。」我覺得太過戲謔還是吞了回去，我的玩笑可是他的生財夢。昨天這位群主朋友注意到我這個默默不作聲的潛水伕，開始指名道姓地對我點名，這可是步步進逼地叫陣了。這種困窘進一步地擾煩了我，我這才意識到，原來靜靜躺平也不是個逃離風暴的好方法。這時一部小說裡的景象進入了我腦海，就是金庸《雪山飛狐》裡胡斐和苗人鳳在懸崖對決的那一幕：苗人鳳使出白鶴展翅，習慣性地聳背露出了破綻，胡斐看到了破綻，猶豫著要不要砍下那決勝的一刀……。群主這時又不識趣地向我第二次喊話，想到我被道義綁架到這群組，再想到滿組充斥著我沒興趣的帖子，但我又顧忌著我和他的交情與他的自尊心……。

這時我看著退群的鍵，手指慢慢地朝它移了過去，心裡猶豫著：「我退還是不退？」（寄自加州 ）