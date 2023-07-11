母親有過夢想，然而她的夢想憧憬全部消失了。日本 侵華戰爭發生，學校的課程都停止了；青年學生，十六歲，或者上前線作戰，或者組成護理隊，負責抬傷兵，包紮傷口；十六歲，斜躺在草地上的少女從此在戰爭裡顛沛流離。

她說：逃亡後方的人潮洶湧，火車要開了，她帶著兩個孩子，如何也擠不上車，最後只好把兩個孩子從窗戶扔進去。她想：「孩子到安全的地方就好。」

可是車廂都是人，孩子扔在人頭上，又被從窗戶丟出來。

那是她一面摘著韭菜花，一面說的故事。很慶幸，我還沒有出生，那兩個孩子是我大哥大 姊。

她後來看著一家人圍坐著吃晚餐，大概心裡百感交集吧。會不會像一個夢。她拿出藥膏，細細抹著煎魚熱油迸濺的燙傷。

她說：戰亂裡，都會寫一個紙條，父母的名字，地址，有時候附一錢黃金，放在孩子口袋，希望撿到孩子的好心人，能把孩子送回來。

那些悚然的故事，離散顛沛的人生，是她在一家人圍坐著吃飯時說的。

我因此懂了小津、侯孝賢的電影，為什麼總是一家人圍坐著吃飯。

像一個慎重的儀式，還能圍坐著吃飯，戰後驚惶的百姓，知道要如何謝天地，謝眾生。

她到每一個地方，都學習做菜。把菜做好，供一家人吃飽，倖存一天，就感恩。多為家人做一頓飯，就是幸福。

驚蟄恰好是農曆十五，圓圓的月從河面升起。母親總是敬拜月圓，上元節，中元節，中秋節，都是月圓，家裡吃飯的桌子也是圓的。她大概在許多殘缺裡一直祝禱著一家人的圓滿或團圓吧。

她總是說著「節氣」，驚蟄過了，就要到穀雨……

節氣比歲月紀年還要重要，節氣像自己的身體，有小暑、大暑，有小寒、大寒。白露、霜降，都是自己身體的心事。她很少回憶哪一年做了什麼，她多說冬至了，便和鄰居太太們準備搬出石磨，湊集糯米，磨出米漿，裝在布袋裡，用石板壓著，沉甸甸的布袋，滲出水來。

這是她在同安人的社區大龍峒學做的湯圓、年糕，蒸年糕的時候，大火蒸籠，一條街都是香味。

那時候包粽子、磨米漿、搓湯圓、蒸年糕，都是在巷子口，幾家人一起，湊集食材，做好了各家分。

她依循自己的節氣曆書過日子，節氣裡五行流轉，要調節木火土金水的自然秩序。

風調雨順，是比「國泰民安」更重要的自然秩序。

她十六歲開始經歷了「國不泰」「民不安」的大災難，然而她還是篤定相信只要「風調雨順」，只要自然秩序還在，人就可以好好活著、圍著一個圓桌，吃平凡的日常料理。

母親從做飯做菜教會了我尊重五行的平衡運轉，教會了我品味甜、酸，鹹、辣、苦、辛，甚至霉、臭、淡，各種滋味，我嘗試放在「九宮」裡，是我味覺的系譜，也是我敬重各式各樣人生的系譜。

母親帶我走過的市場，是我第一個庶民百姓的功課，她敬愛的庶民，無論在哪裡，都一樣依靠著，摘葉菜、磨米漿、蒸年糕，期盼風調雨順。戰爭過了，「死者長已矣」，倖存的人就好好跟日子說「早安」，重整廢墟，做一餐飯，一家人可以圍坐著，說著「幸福」。（下）