波提切利的傳世之作〈維納斯的誕生〉。（取自維基共享資源）

今天陪朋友去佛羅倫斯的烏菲茲美術館時又見到了她，那張蒼白的臉和淡淡憂傷的眼睛，海風中飄逸的長金髮遮蓋她完美無瑕的裸體，再次站在她的面前，我仍為她的絕美而感到激動與陶醉。四十年前，我還在武漢 時候就愛上了波提切利畫筆下從海浪中誕生的維納斯女神。

四十年前，我在武漢的一個沉悶單調的會計辦公室上班。那時的武漢是一個破亂醜陋的灰色城市，起風時，滿街塵土飛揚，不論是水泥街道縫隙間還是泥土路上，都不會生長出一朵可以安慰心靈的小花，沒有一棟讓人想多看兩眼的悅目的建築樓房。

八○年代中期，我不記得從什麼地方買了一張波提切利畫作〈維納斯誕生〉的複製品，那是我人生第一次邂逅美麗，我被畫面中女人的美麗所震撼。我把它放置在我辦公桌的大玻璃板下，每天一進辦公室，第一眼看到的就是她，在工作無趣之際就看著她的眼睛，沉溺於美的幻想之中。波提切利創作出的美麗之神喚醒了我對美的感知，給予我力量去抗衡無聊沉悶毫無美感的生活環境。

九○年代，我獨自到西藏旅行。沿途中常有西方遊客對我說「你的眼睛好美」，我想是因為我的靈魂被維納斯女神那美麗憂傷的神情所感染，通過眼睛而展示出來。

最近我才得知，在歷史的真實與傳說交織中，這幅維納斯女神的面孔是來自十五世紀的美麗少女西蒙內塔．韋斯普奇（Simonetta Cattaneo Vespucci, 1453-1476）所有，她在當時被認為是佛羅倫斯最美麗的女人，是許多義大利 文藝復興時期藝術家的繆思。西蒙內塔於1453年1月底出生於熱那亞的貴族家庭。她十六歲時遇見了年輕的佛羅倫斯人馬克，當時她和父母在熱那亞的一所教堂參加彌撒。馬克出生於富有的銀行世家，被派到熱那亞的聖喬治銀行學習。西蒙內塔於1475年隨未婚夫馬克移居佛羅倫斯，她的美貌馬上征服了當時統治佛羅倫斯的美第奇貴族。美第奇家族的洛倫佐本人允許馬可與西蒙內塔在拉爾加大街上的宮殿中舉行婚禮，並在他豪華的別墅中舉行了盛大招待會。1475年在聖十字廣場上每年舉行的騎士錦標賽中，美第奇家族的朱利安諾參加了比賽，其揮舞的家族旗巾上描繪了戴著頭盔的雅典娜女神，這位女神就是著名繪畫大師波提切利以西蒙內塔為模特兒所繪製的，其下並刻有法文「 無與倫比」。最終，朱利安諾贏得了比賽，並授予西蒙內塔為該賽事的「美麗女王」。根據其他同時代人的記錄，的確可以用「沉魚落雁、閉月羞花」來形容西蒙內塔的美麗。可惜紅顏薄命，西蒙內塔於次年1476年4月26日病逝，年僅二十二歲。

不可置疑，她的美是當時許多藝術家的靈感來源，特別是對於波提切利。文藝復興時期的藝術標誌著與中世紀藝術的斷裂，其主要特點是追求現實，採用新技術和新主題，使用透視法和光線。波提切利的畫作〈維納斯的誕生〉是文藝復興時期具有代表性的傑作。

藝術家受到了希臘神話的啟發，筆下的維納斯，這位美與愛的女神從海中的泡沫裡誕生時，就已經是位豐滿的成年女人。之前，除了亞當和夏娃之外，中世紀的藝術作品幾乎沒有裸體人像的，波提切利根據古代雕塑 作品〈羞澀的維納斯〉繪畫了這位女神的身體形態，在這幅畫中，維納斯的身材修長纖細，皮膚白皙光滑，具有古代雕塑的比例，裸露也被合法化和榮耀化。但藝術史學家認為，畫中女神蒼白的臉和憂傷的表情則是來自西蒙內塔，雖然創作此畫時她已去世。我猜想，女神所帶的一絲憂傷可能就是波提切利個人的憂傷，因為波提切利對西蒙內塔懷有深厚的單戀之情。在愛情得不到回報時，便產生了這種憂傷的靈魂。根據藝術史學家的資料，西蒙內塔曾擔任〈維納斯的誕生〉的面部模特兒，儘管她很早去世，但她的臉依然反覆地出現在波提切利的畫中。

在這幅傑作中，波提切利並沒有直接複製古代的雕塑，而是重新創作。畫作的美麗體現在線條的乾淨利索，色彩的細膩及軀體的舞動和靈活，畫中的維納斯成為女性美麗與完美的典範。

波提切利從未結婚，他反感世俗的婚姻。在1476年西蒙內塔去世的那一年，波提切利就要求將來他死去時也要埋葬在佛羅倫斯的奧格尼桑蒂教堂中，因為西蒙內塔就是埋葬在那裡。三十四年後，1510年波提切利去世，他的願望得以實現，終於躺在他所愛的女人的墓旁。