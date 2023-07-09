林崇漢∕圖

童年所聽到的神話和鬼故事，聳人聽聞、震撼人心，迴盪在遙遠記憶裡，成為古老文明的一部分。聆聽那些鬼故事時，常令我血脈賁張、毛髮緊繃，心中又驚怕又期待，好奇心和想像力發揮到了極致。

孔子說：「未能事人，焉能事鬼？」又說：「未知生，焉知死？」我卻認為對鬼神的問題不能一味逃避，須勇敢面對，建立起正確「鬼神觀」、「生死觀」。

清朝乾隆年間，主編《四庫全書》的大才子紀曉嵐，博學多才，但他最愛的書卻並非經史子集，而是鬼故事。他不僅是個「人才」，而且是個「鬼才」。

紀曉嵐將他所收集創作的鬼故事，寫成了《閱微草堂筆記》，包括〈濼陽消夏錄〉、〈如是我聞〉、〈姑妄聽之〉等卷，共一千多則的短篇鬼故事，媲美阿拉伯的《一千零一夜》。這本鬼故事全集，是我少年時代的消暑讀物，內容精彩絕倫，絕不遜於蒲松齡的《聊齋誌異》。

和紀曉嵐同年代的還有一位才子——「隨園老人」袁枚，他也喜歡寫鬼故事。他的鬼故事文集是《子不語》，因為「子不語怪力亂神」。

而和蒲松齡同年代的另一位才子「漁洋山人」王士禛，他為蒲松齡的《聊齋誌異》題寫了一首開場詩：「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲。料應厭作人間語，愛聽秋墳鬼唱詩。」

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鬼故事裡的鬼，種類繁多、不勝枚舉。鬼的長像和個性也各不相同。有些鬼喜歡惡作劇，會製造噪音，或向路人亂擲瓦片，弄得人心神不安。這種鬼是「頑皮鬼」、「搗蛋鬼」、「缺德鬼」和「討厭鬼」。

有些鬼不懂得「兩性平等原則」，喜歡對人「性騷擾 」，這種是「好色鬼」。《西遊記》裡的豬八戒，就是「寡人有疾，寡人好色」。世上共有「十戒」，豬八戒「戒了八戒」，卻戒不掉「色戒」和「食戒」，那是因為「食色性也」。

無法控制食慾的鬼，是「貪吃鬼」、「餓鬼」。家中廚房冰箱裡的食物如果莫名其妙不見了，多半是三更半夜時分家中出現了餓鬼。

除了暴食之外，有些鬼也會暴飲，變成了「酒鬼」、「醉鬼」，胡言亂語、東倒西歪、跌跌撞撞，出盡了醜態洋相。

每種壞習慣，常是鬼神作祟。有人美其名為「賭神」，其實是個「賭鬼」。還有一種鬼，也是人人「避之唯恐不及」，那就是「窮鬼」。

有些鬼並非窮，只是一毛不拔、視錢如命，這種鬼是「小氣鬼」。另一種鬼見錢眼開、唯利是圖，是「勢利鬼」。

有一種鬼，闖進不該出現的場合，講不該講的話，做不該做的事，那就是「成事不足，敗事有餘」的「冒失鬼」。

有一種運氣不好的鬼，常常在不對的時間、不對的地點出現，而遭受他人禍事殃及。這種鬼是「倒楣鬼」。另一種鬼的運氣更糟，常被別人設計，莫名其妙地替別人頂罪，這種就是「替死鬼」。

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在各種鬼故事中，最吸引人的，首推美麗的「豔鬼」。廣義的豔鬼，也包括了狐狸精、妖怪、墮落天使 等。誰若是迷上了豔鬼，便會經常神魂顛倒、意亂情迷，形容日益憔悴，最終在無法抗拒的溫柔鄉裡，逐漸被吸光了精血而喪命。此種症狀，很像時下青少年迷上了網紅、AV女優、AI機器人一樣，所有的現金、存款、信用卡、禮券、遊戲點數、加密貨幣等，都被騙得精光。

豔鬼並不限於女性，在鬼故事裡，女人也會遇到男豔鬼，化身為「小鮮肉」或外國軍官，最後一樣是死路一條。

古代讀書人，需要跋山涉水地上京趕考。途中經過荒山野地，有時借宿在廢棄老屋。夜路走多了，便會遇到豔鬼。

電影《倩女幽魂》，改編自《聊齋》裡的〈聶小倩〉。聶小倩是豔鬼，但並非自甘墮落，只是受到「豔鬼集團」脅迫，不得已擔任一名車手。男主角是位書生，聶小倩原本想迷惑他，失敗後轉而向他求助。書生最後終於救了聶小倩脫離苦海，以喜劇收場。

電影《畫皮》，也是改編自《聊齋》的同名小說。某書生在路上邂逅麗人，喜逢豔遇，帶回家中。有一天卻發現：麗人光鮮亮麗的外表，只是用彩繪畫在一張人皮，披在身上而已。美麗不能只看外在表相，現代化妝術和醫美，都是幻術，不足為恃，世間好色之徒應以此為戒。

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世界上是否有鬼神？這問題就像「我是誰？」「宇宙從何而來？」一樣，永遠找不到答案。人出生前從何處來？死亡後往何處去？大家都想知道。

孔子主張「敬鬼神而遠之」，世人就以為儒家雖非「無神論者」，至少缺乏宗教熱忱，應歸於「中性論者」或「不可知論者」。同理，世人也認為：儒家不是一種宗教，而是一種哲學。對此，我卻抱持不同的看法。比如《論語．陽貨篇》中，子曰：「四時行焉，百物生焉，天何言哉？」孔子的「無語問蒼天」，正表示他承認「天道」的存在。但他不輕易去談天道，因此在《論語．公冶長篇》子貢才說：「夫子之言性與天道，不可得而聞也。」

現代人講話不像孔子那麼謹慎，開口閉口不是談「性」就是談「天道」，不是談「政治」就是談「宗教」。

史上最神奇的魔術大師胡迪尼深信：如果人死後能把信息帶回人間，那麼他必定能做到。於是他和太太約定好「密碼」，他死後要盡一切努力將「密碼」送回家。結果事與願違，過了很久時間，胡迪尼音信全無。最後，他太太不得不召開記者會，公開承認這次實驗失敗。

不過，「胡迪尼鬼」不存在，並不表示所有的鬼都不存在。何況，說不定「胡迪尼鬼」還是存在，只是因為他太忙，或在另一個世界的法規禁止，他才不能送信息回家。或者，他也可能過了「奈何橋」、喝了「孟婆湯」，把「送信息」這件事忘得一乾二淨了。

《世說新語》裡，阮宣子曰：「今見鬼者云著生時衣服，若人死有鬼，衣服復有鬼邪？」聽起來似乎有道理，但這只是依照人的邏輯推論，在鬼神世界裡，也許並不遵照物理、光學、視覺神經的原理運作。鬼神常「不按牌理出牌」，一群人在場，有人看得見，有人看不見；有人看到的是張三，別人卻堅持看到的是李四。

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人怕鬼，那麼，鬼怕什麼呢？閱讀《聊齋》和《閱微》的人就知道：「鬼怕正人君子」。俗語說：「為人不做虧心事，半夜敲門心不驚。」

鬼除了怕「正人君子」，也怕「俠客」，俠客不但是正人君子，並且有武功。因此，在《倩女幽魂》故事裡，男主角和俠客，才能拯救聶小倩出危難。

《聊齋》裡有一篇〈河間生〉，說河間地方的某書生認識一個狐仙朋友。狐友邀請他去一處酒店樓上，樓下有酒席高朋滿座。狐友施展法術，將樓下的佳餚美饌勾到樓上來享用。書生看到樓下一位賓客面前有新鮮水果，請狐友用法術勾來給他。狐友說：「那個人是正人君子，我不敢靠近他。」書生心裡想：「狐友既然敢靠近我，和我做朋友，那麼顯然我並非正人君子。這太可恥了，從今以後，我一定要做正人君子。」

書生心中這個念頭一興起，眼前的狐友突然不見了，酒店整個樓上都不見了，自己只是坐在酒樓屋梁上。他立刻從屋梁上摔了下來，把酒樓裡的人都嚇了一跳。

人有人權，鬼有鬼權，正人君子不但不怕鬼，還能明辨是非，替鬼伸張正義。

史上最不怕鬼的正人君子，是包公。他不怕鬼，鬼怕他。民間還傳說包公日夜都在審判案件，日審陽、夜審陰。根據《包公案》記載，被害人的鬼魂會在夢中向包公申訴案情，懇求包公為他伸冤。最有名的案件是「包公審烏盆」。在〈血手印〉案件中，包公則暗中派人扮演被害人鬼魂，最後才突破了凶手心防，使他俯首認罪。

人若做了錯事，就會心裡有鬼。疑心也會生暗鬼。根據犯罪心理學，基於難以解釋的原因，罪犯經常無緣無故、鬼使神差地回到犯罪現場。

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綜合各種鬼故事，得到一個結論：有些鬼狐也像人一樣，會有人性，有情有義、敢愛敢恨。而有些人則像鬼狐一樣，狡猾善變、鬼計多端。

神鬼世界只是現實世界的延伸。俗語說：「舉頭三尺有神明」，善惡的標準，始終如一，放之四海而皆準。人生在世，活要活得理直氣壯，死要死得心安理得。（寄自加州 ）