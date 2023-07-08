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輸血風雲

蕭景紋（診間眾生）

那個棘手的病例，發生在星期天早晨。

當時我正載著孩子前往中文學校的途中，手機震動了。藍芽接通後，另一端的醫師告知，當地醫院有個類似HUS（溶血性尿毒綜合症）的女孩，情況很緊急。醫院離中文學校三十公里，我快速在心裡計算，若不塞車，可以一個小時來回，能趕在中文學校下課前接小孩。

把孩子放在學校門口，我立刻關上車門、踩下油門，風馳電掣趕到醫院，衝進兒童加護病房。HUS是大腸桿菌引起的疾病，通常發生在幼兒和老年人，臨床表現為貧血、血小板減少和腎功能衰竭。我將患童的病歷表檢閱過，開始準備輸血和洗腎的工作，正要進病房時，主治大夫拉我到一旁，面有難色地說：「有個難題……病人家屬是耶和華見證者，拒絕所有輸血。」

我突然掉進了小說時空，轉身變成從前念過的侯文詠的小說人物：手裡拿著一袋昂貴的血，但病患拒絕使用，醫師只好花費自己薪水負擔費用。

眼前情況並非小說內容，雖然很荒謬，但有個病危的孩童，我必須快速做出正確的決定。問題是，什麼是正確的決定呢？

我和主治大夫面面相覷。病童的血小板幾乎為零，血尿素氮濃度過百，加上腎臟衰竭、血壓偏高，有腦溢血的危機。若不輸注血小板，放置洗腎導管可能會導致大量出血的危險。

家屬對孩子的安危非常擔憂，但堅決忠於宗教信仰，要求醫療團隊如何都不能輸血。父母眼角泛著淚光，誠懇地請醫師們盡力協助。當然他們都是善良的人，我們只能全心全意輔導他們，在有限的範圍裡盡力幫助患童。

主治大夫是馬來西亞華僑，出了病房後，用南洋口吻說了以下充滿哲理的話：「上天是來考驗我們的，而且還選了星期天。」

我看了他一眼，不知是該哭還是該笑。

解決當下問題最簡單的方式便是聯繫DCFS（兒童保護局）並要求法院下令，以對孩子有利的立場為出發點，而在這情況下就是緊急輸注血製品。但簡單的方式並不一定代表是對的，輸血也只是暫時穩定數據，並不能治療根本病因。事實上，輸血本身也有風險，在某些情況下甚至可能使疾病更加惡化。

於是我們聯繫了教會長老和醫院社工，也參考了關於治療耶和華見證者類似疾病的文獻，在等待疾病下一步診斷報告出爐前，採取了其他方式控制病情。這些方針包括給予氧氣減低身體對紅血球的依賴、服用利尿劑和血壓藥控制水腫和高血壓、避免出血小心讓孩子上下床以減低意外。突然意識到，若不能依賴醫學課本的內容，腦袋得轉換成另一種模式，眼前難題的確是要考驗我們臨床上的隨機應變。

當我離開醫院，快速開車回到中文學校時，看到孩子們開心在校門前玩耍，不禁感嘆，都是為人父母啊！所有的決定，不外是出自愛護之心，只希望病童能早日康復。

幾天後，檢驗查出病童患有罕見的免疫性TTP（血栓性血小板減少性紫癜），和HUS症狀相似但治療方式不同，也有新藥品可以抑制病情，並不一定需要輸血。新藥品的效果極佳，孩童病情好轉，不久後便出院了。

雖然病例棘手，病童父母提出困難的要求，若是醫療人員能將心胸放寬，視野就能更遠。雨過，便天晴了。（寄自加州

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