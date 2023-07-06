半是山水半是城（下）

雙廊、挖色、周城

雙廊緊靠洱海東北角，集蒼洱風光精華於一處。鄉民依洱海而居，雲低水清風涼，輕舟蕩過，鷗鳥低翔。白族房屋群落與自然環境巧妙結合，山水互為點綴，讓人感到舒暢。

舞蹈家楊麗萍在雙廊玉几半島建私人會所，畫家趙青建青廬，許多商賈在雙廊填湖造別墅。雙廊變成建築工地，沿洱海一側都是建成或在建的酒店，電鋸、攪拌機馬達聲不絕於耳，破壞了自然風景。沿湖人家富裕了，靠山一邊的人家謀生還是不易。

南詔風情島都是仿古標識，遠看格子門窗、立柱貌似畫棟雕梁，近瞧一律水泥模子澆的假骨董，偽造矯飾，居然還賣門票。

挖色在洱海東岸，是洱海地區白族本土文化發源地之一，創造了白族早期「魯白文化」。明清兩代出了進士貢生舉人百餘人，武將數十人，書香富商或柴門農戶都有秀才舉子。青壯年通過科舉離家宦遊他鄉，晚年帶著閱歷與財富榮歸故里，參與地方教育 和管理，引領著一方社會的發展。1702年雲南提督偏圖為挖色大城村題字「大理第一文明古鎮」，一直顯赫到民國初年。挖色隨著它所依附的科舉制度消亡而金粉落地，被喜洲的興盛所代替。如今挖色就是個小漁村，村民去捕魚，漁船舷上蹲著一排鸕鷀。

周城是中國最大的白族自然村，蝴蝶泉在萬千蝴蝶的簇擁中玄幻了瑰麗的傳說。據說泉邊合歡樹能分泌蝴蝶喜歡的氣味，引來無數彩蝶飛舞、垂吊合歡枝條。可惜如今美景不再。著名的周城扎染從前用板藍根染色，藍裡帶翠，朦朧溫潤的色調清素淡雅，染出的每塊花布都獨一無二。現在用成本低的化學染料，染出的布，藍中發黑。

大理古城和雙廊因商業開發而劇變，喜洲和挖色尚能保持一些宗族關係和民間信仰，南詔時期的本主信仰跨越千年流傳至今。白族本土宗教是原始的地方神「本主教」。「本主」各有來歷和身分，大到神仙、歷史人物，小到祖先、為民做好事的凡人。一旦被某村社供奉為本主，便成為保護神，建本主廟供奉。明清實行文化一統政策，白族村莊建了文昌閣，也信仰佛教、道教、基督教。村落中棲居著許多守護神，大理成了眾神之國。白族社會以宗族為紐帶，鄉土社會的草根性質和村規民俗自然根植於生活中，表面生活被外來文明同化，白族依然是敬仰神靈的民族。

前幾年，去大理定居是大城市文人圈的風尚，大理成為大城市的文化飛地。近日看到一則網絡消息：十萬躺平青年集結大理。大理的氣候和自然環境的確宜居，但是就業 和創業機會很少，那麼多人湧入，不躺平還能幹啥？蒼山下洱海畔驟然冒出了五星級酒店、頂尖度假村、高爾夫球場，夜生活、洗浴按摩場所。沿湖形成商品走廊，一家家鋪面故作文藝的俗氣與大理古風毫無瓜葛。世代傳承的習俗與信仰，被挑選出來用作旅遊亮點。旅遊商業成為致富的機遇，改變著當地年輕人的生活與世界觀，維繫著鄉土社會的人倫及民間信仰逐漸淡泊。景觀的改變隱藏著人心浮躁、傳承中斷、文化流失的危機。

環洱海一線，脆弱的自然與人文生態面臨挑戰，旅遊催生的飯店、民宿 將污水直接排入洱海，湖水長藍藻而變綠，湖邊已形成蠻長的污染帶。所幸大理人已經醒悟到環境保護的重要性，開始大力治理洱海。

大理讓我處於欣賞與遺憾的矛盾中，生出缺失的惆悵。旅途保持愉快的祕訣是在適當的時候離開，把對大理「理想國」的好印象保鮮封存。（下）（寄自喬治亞州 ）