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富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

山嵐

紀小樣

濕濕的腳印

已經被陽光擦乾……

白色的……那群貓……

從忘了關的窗

穿梭進來……

又攀跳出去……

把山頭染白

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李連貴熏肉大餅

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忒休斯之船

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