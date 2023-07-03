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富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退
中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文
藝文
世界副刊
山嵐
紀小樣
2023-07-03 02:01 ET
濕濕的腳印
已經被陽光擦乾……
●
白色的……那群貓……
從忘了關的窗
穿梭進來……
又攀跳出去……
●
把山頭染白
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李連貴熏肉大餅
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忒休斯之船
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第一縷陽光
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