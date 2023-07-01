達姆∕圖

2012年夏天的一個中午，律所裡的女士們都圍在一起用餐閒聊，既可分享不同口味的食物，又可以天南地北地聊聊自己所知道的奇人異事，抒解一下工作壓力。就在眾人正聊在興頭上，前檯秘書艾美說有一個叫金芬的客人先前至少約了三次免費諮詢，但是每次都爽約，連解釋的電話都沒有。昨天，她又約今天下午一點來，希望她不要再失約了。因為金芬是華人 ，她自然而然就是我的客戶，於是我就匆匆用完餐，回辦公室靜候她的蒞臨。

一直等到下午兩點半，金芬終於露臉了。黑黑胖胖矮矮的她一頭凌亂打結的短髮，上身粉紅色的襯衫外面套了一件醬紫色的棉背心，下身是一條已經看不出本色的牛仔褲，底下拖著一雙變形的雪地靴，方臉上架了一副粗框黑邊厚鏡片的眼鏡，不仔細看，還以為是貓頭鷹的真人版。她一推開門便帶進了一股撲鼻的油煙味，只見她皺著眉頭一臉怨氣，一進門首先就是一聲長嘆。秘書把她帶進會議室，還沒坐下來，她就開始大聲抱怨她的丈夫李夫，神情激動，手舞足蹈，一聲比一聲高地控訴著她的男人。

李夫是個博士，是年薪十幾萬的電腦工程師，他們結婚快十年，有一個五歲的兒子亞伯特。這個婚姻是李夫的第二次婚姻，他和前妻有一個十三歲的兒子湯姆。金芬說李夫信一種邪教，他其實是一個道貌岸然的偽君子。還沒等她說完，我就打斷了她的話：「每個人都擁有信仰的自由，一口一個邪教組織來攻擊他人的信仰，在法律上不占理，你說說別的事例。」金芬瞥了我一眼繼續說：「他的思維變態，待人處事刻薄，品性惡毒，他甚至每周都會打著送湯姆回前妻那兒作藉口，去他前妻的旅行社和她幽會。」我又打斷她，要求她對李夫每下一個斷言後都至少能夠舉個例子。金芬似乎對我的話很不耐煩，繼續說：「他表面上和我結婚，但他心裡卻一直藏著他的前妻。現在我們有孩子了，可是他仍然關心他的前妻和他們生的那個兒子。所以，我跟他急了，他就用刻薄惡毒的話攻擊我，還把我推開，一點也不關心體諒我。我懷孕後本想好好養養身體，生完孩子後想安安穩穩地在家帶孩子，當他知道我已經辭去了工作，他似乎不太高興，就故意對我們娘倆冷淡，他一個大男人，不就應該盡他的責任來養活我們母子嗎？」

這時我又插了一句：「可以舉個具體的例子嗎？」她很不高興地對我說：「那麼，你就是不相信我嘍？」我說：「我想相信你，請你說得詳細點是為了讓我們瞭解你的情況，更好地來說明並解決問題，信口雌黃的事是沒有任何說服力的。」她想了一下就說：「比如，李夫只在婚前給我買過一些名牌奢侈品，等把我騙到手之後就沒以前那麼大方了。就連我的生日也只給我買了一件普通的套裝。」我說：「請問他的生日你有給他買禮物嗎？」「我為什麼要給他買禮物，我幫他生孩子、侍候他還不夠嗎？」金芬的回答讓我吃了一驚。我又問道：「當你生日快要到的時候，他有問你要什麼禮物嗎？」「有。」「那麼你有告訴他你要什麼嗎？」金芬說：「我說隨便。他是我的先生，他應該知道像我這種小姑娘都愛穿戴名牌，不然就被人家比下去了！」我說：「你先生一個人工作養你和你們的兒子，還有你的父母這一大家子人也不容易，如果他也像你一樣連商量一下都沒有就辭職不幹了，那麼你們這一家人不都要去喝西北風了嗎？」我心中開始對這女人所說的話產生了反感，我接著又問她是怎樣知道李夫和他前妻有不正當的來往。她翻了翻眼睛說：「你也太遲鈍了，這還不明顯嗎？他每周打著送他兒子去他前妻那裡的幌子，好幾次都待上二十五分鐘左右，你想想，這二十五分鐘裡他們還能幹些什麼？」我又是一愣，問道：「那是一個旅行社，來往那麼多人，你怎麼就這麼肯定他們在辦公室裡做了什麼事，你親眼看見了嗎？還是他跟你說了嗎？」她說：「這個卑鄙的男人當然不會承認他們在做什麼，他總是騙我說．他在教他兒子做功課。哈，你信嗎？鬼才信！」我說：「如果你沒有親眼看到，又沒有證人證據，這一切就只是你的猜測。而且，即使他背著你做了什麼傷風敗俗的事，根據家事法的規定，也不會對你的案子有所幫助。」這時她跳了起來說：「他們在那個女人的地方關起門來做什麼事還不容易，那麼你有什麼證據可以證明他們沒有做那種事呢？」聽到這裡，我實在按耐不住了，我打斷她說：「如果你想要我幫你，請你告訴我一些可以幫到你的具體事例，才會在法官面前起到有利於你的作用。如果只是憑空去猜測一個人在二十五分鐘內可以做什麼事，不僅對你完全沒有幫助，還可能被對方反過來告你誹謗。再說他的前妻已經再婚，重新組織了家庭，你的無稽之談甚至會妨礙她的家庭生活。」

說到這裡，金芬受不了了，她站起來對著我大叫：「我為什麼要管他前妻的家庭生活幸福不幸福，她的存在已經影響我的家庭生活了！李夫送他兒子去她的辦公室，一分鐘就可以搞定的事，為什麼要待二十五分鐘的時間，這不是已經夠明白了嗎？」我接著說：「你不明白，你所說的，在法庭之上對你毫無幫助。」「你到底是在幫誰？怎麼我的話你都聽不進去？那我幹嘛要花錢請你？」我被她激怒了，但是為了進行工作，我選擇了沉默。她接著又說，她原先雇了一個叫彼得的白人律師，但是她懷疑彼得和李夫之間私下有金錢交易，所以他從不聽她說也不幫她，反而還幫著李夫來要脅她，讓她同意讓李夫探視他們的孩子，最後她把彼得開除了。她的言下之意是，只要讓她不開心，她隨時可以換律師。

我壓根兒就不想留她，但是同是女人，又同是華人，即使是免費諮詢，我也是按住性子地向她解釋：「湯姆是李夫和他前妻共同的孩子，加州 法律明確規定，只要雙方沒有罪大惡極，監護孩子的權利和扶養孩子的責任，都是父母所共用共有的。他把湯姆送到他母親那裡，讓他前妻能監護自己的孩子，這是他前妻合情合理又合法的權利。李夫是道貌岸然也好，卑鄙無恥也罷，法官也不會剝奪他當父親的權利與義務。而亞伯特是你和李夫共同的孩子，法院同樣會讓你們雙方共同擁有監護和撫養他的權責。」聽到這裡，金芬已經無法掩飾她對我的極度不滿，她板著面孔對我說：「哼！別著急，錢不是問題，事成之後我還會送一份包你滿意的大禮 ，這下可以了吧！」我工作了二十個年頭，還是頭一回有客人認為有錢就可以製造事由、左右視聽、矇騙法官。這不只是在侮辱我的人格，也在挑釁法律。這樣無法無天的人，即使是親姊妹，我也幫不了她。

她接著反覆地給自己貼標籤，稱自己是位稱職的母親，強調要生養一個品德兼優的孩子是一件多麼不容易的事。為此，她必須全心全意全時間地來培養孩子，而且她還把她的父母從大陸請來一起幫她照顧孩子。她為了做好一個母親，必須心無旁騖。她要求我教她怎樣可以逃避外出工作，怎樣可以從李夫那裡榨（詐）出更多的油水（扶養費），怎樣可以讓李夫支付她父母一人一個月一千五百美金的保姆費。

她說她有大學文憑，但是她得到教會某位朋友的經驗傳授，為了防止法官要求她去找工作，她已經在社區大學選了一門為期六個月的兒童助教證書的課程，並把六個月的課程拉長成六年。我說：「按照你的文憑和你之前的工作經驗，你完全可以找一個年薪五萬的工作，而你就是拿到助教證書也只能賺年薪二萬五。請不要玩弄法律，把法官當成傻子，而我是不會幫你這樣去行騙。」

（上）（寄自加州）