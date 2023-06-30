工程蘊文學，秋水共長天（下）

▋工程與文學的美

我的車行駛在荒僻的碎石路上，不斷發出沉悶的嘎吱響聲，大塊濃厚黑雲趁著暮色飛快向西流竄。這些烏雲千百年來不停越過那無名的山巔，不知哪天才告枯竭。這次去深山檢視一座我設計載運巨重木材道路的橋梁。在土木工程上，一座橋梁，一棟屋廈都有外型美觀的考慮。所以有那麼多名廈及名橋。工程師們在科技上用最濃縮的語言（方程式）構畫大自然建物，作家在人文藝術上用最濃縮的語言（詩）掌握了人的感情。所以，工程與文學在最高境界有相同或類似之處──那就是美。詩人由一粒沙中看世界，由一朵花中窺天空，將剎那與永恆的科技美或宇宙美置於掌中。其實，由沙中看世界，猶似在研發晶片 時聯想到宇宙的奧妙，由小到大，到無限，到無極。那種感覺就跨越工程到文學深蘊了。而陸機的〈文賦〉也有「觀古今於須臾，撫四海於一瞬」之句。這些方程式，這些詩，表達了工程技術的美，表達了人文藝術的美，都是對宇宙或人間結構物的瞭解。只是，工程的美是客觀無我而確知，文學中的美是有我的主觀美──充滿了已知及未知。多年前我擔任大地工程專案經理時，每去山中巡視工程構建，就會不禁聯想到那些宋詞、英詩或陶淵明、范仲淹、蘇軾的散文。那種感受，相信你也能體驗到。

由文學中瞭解不同文化及創意，舉一反三；由文學中觀察人性的喜樂、貪婪、相異、挫折、忖度。那是工程工作中重要的一部分，與規畫、設計、施工同重，有更多的磋商與迂迴。一般說來，年齡與經驗一定會影響到角度及角色。美國一所著名大學曾對校友做過統計調查，顯示四十歲以下校友認為專業科目有較大影響，但四十歲以上校友認為博雅教育對自己影響比較大。也就是工程設計會考慮到一些人文因素，比如外型美觀，與周圍環境的融合及社會觀感反應等。這是因為四十歲以上已進入帶領或是教導他人的位置，當然有如此體悟。此外，職位升高，工程專業能力只占20%，與人溝通占80%。而在溝通方面，文字溝通只占20%，語言溝通占80%。也就是說，言語溝通八八六十四，竟占提升因素的三分之二。我要你想想，這言語溝通中一定有不少是綺美而吸引人的文學。再提出一點，如今職場上需要的不僅是I型的專業人才，而是T型跨多領域的通才，或是雙專業能力的π型人才。

拙著《跨越三個世界的魅麗與迷思》（五南，2021）一書中談到：「創造力不一定是靈感突發，也是敢於冒險，不懼多次失敗，長期堅持。工程技術研究與文學創作有類似之處，都是探究宇宙與大自然的美與奧妙，都是格物致知；也都是探究身邊生活瑣物的研發，從而民胞物與。所使用的工具與方法不同：例如數學相對於文字，推理相對於美感，但基本性質及目的有相似之處。所以工程師需要人文素養來觸類旁通，來啟發靈感，來摸石過河。」基本上，文學閱讀對工程的影響非立竿見影，而是潛移默化。

▋文學的疏離？

近日報載一些頂尖大學工程科系選擇棄採「國文」考試，但留英文。其實國文（不論古典或現代）是文學及文化，英文是語言。文學對未來工程師是啟發性、創造性的，語言是工具性的，兩者應該有相當大的區別。我個人因跨越文學與工程二大領域，多年來在人際交往，向上提升，觀察社會動態及創造投資 財富方面獲益不少──人生不可能全是工程。當然也不可能全是文學或小說。無論如何，現在工程科系學生極多，應該重視這篇文章對你的啟發導引。

寫此文時沒有任何激動，沒有感悟，沒有疲怠，平靜水面。由工程轉入文學，時間是欣愉還是悲劇，是瞬間還是永恆？我已離開工程多年，卻因曾在工程界多年，無時仍然懷念那段歲月，豈是我生命中最重要的一部分。由施工的湖畔望去，煙波萬里，近處空寥水榭歌台。此時想起南宋辛稼軒的山水詞，或海明威了無痕的《戰地春夢》──那是何等感慨欣愉！有時我會混淆，那些工程的建造，是我夢中的世界？是我想像的世界？還是我在物理時間內度過的線性真實世界？然而，終於感悟，不管哪一個世界，於我都是工程與文學的諧和蘊奧。

碧海青天夜夜心。（下）（寄自加州 ）