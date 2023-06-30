達姆∕圖

現代人對拐騙幼童的新聞並不陌生，曾經看過一部英國電影《記憶中的擁抱》（The Child in Time, 2017 ），由知名的性格演員班奈狄克．康柏拜區（Benedict Cumberbatch）擔綱演出。劇情主要描述一名作家，某日帶著四歲大的女兒在超市購物，不慎將孩子弄丟了的心路歷程。男作家無法相信，才一轉眼的工夫，孩子竟然了無蹤跡。從此他與妻子過著失魂落魄的日子，兩人為了尋找女兒，痛苦不堪，愧疚、怨恨、絕望的情緒翻來覆去，導致兩人甚至為此而分居。這部電影是根據英國布克獎得主伊恩．麥克尤恩（Ian McEwan，1948-）1987年同名小說所改編，細膩而犀利的敘事，讓觀眾面對骨肉分離的悲劇，莫不想撻伐那些拐走孩子的不肖之徒，也祈禱失散的家人能夠再度團圓。

無奈的是，此類拐偷兒童事件層出不窮，令人防不勝防。今年四月下旬，看到報導，有二名陌生人騎著摩托車到台灣屏東的原著民部落人家按門鈴，隔著鐵窗問孩子：「媽媽在不在？」部落居民認為來者舉止可疑，遂向警察 報案。警方從監控中，掌握到嫌疑人物的行蹤，查問後，嫌疑人宣稱「只是去推銷書而已」。警察不太相信，讓他們遠離部落，不能再去騷擾。由於居民謹慎，所以沒有釀成重大事故。回想自己幼時也曾經歷過一場鬥智鬥勇的拐騙案。

記得當時我還在讀小學。一天放學後，我正按慣例在家寫作業時，突然接到一通電話。對方問：「你媽媽在嗎？」

「不在。」

「你知道我是誰嗎？」

「不知道。」我猶豫著。對方是南部口音，女聲，聽起來有點像住高雄的親戚。幾天前似乎隱約聽到大人們提及姑姑要來台北辦事的消息，我遂脫口而出，問對方是否就是「姑姑」。

對方立即回說：「是啊！你是老大，還是老二啊？」

童心天真，不知騙賊正在套話，我連連自報名字和排行，並且問她何時來台北。等媽媽回家後，我告訴她：「姑姑打電話來。」媽媽一愣，覺得奇怪，平日沒事，姑姑不會主動打長途電話呀！這下子，弄得我也有點疑惑。

隔天，我又在同樣時間接到此人電話。她熱切地問：「現在家裡有誰啊？」我直說：「奶奶剛出去，爸、媽還沒回來。」對方笑嘻嘻地說：「好，我明天到台北，到了給你打電話。你家的住址再給我一次。」

晚上，我報告媽媽：「看樣子姑姑真的要來了。」媽媽越想越不對勁，「奶奶過幾天就回南部玩，姑姑沒有必要現在上北部來啊？難道發生什麼事了？」她立刻撥電話給姑姑，結果，姑姑好端端地在高雄，根本沒打算要上台北。

當下，我惶恐了。原來是自己聽岔了！那麼，接下去該怎麼辦呢？這個打電話的人究竟是誰？為什麼要假冒姑姑？我腦子嗡嗡作響，滿是問號。

第三天，媽媽特意提早下班回家，叮嚀我：「要是這個人再打電話來，你還是跟她聊天，就問她人在哪兒。」

我點頭答應。果不其然，同一時間，電話鈴聲又響了。媽媽悄悄示意我去接電話。頓時，我彷彿搖身一變，成了福爾摩斯小偵探，依照媽媽說的，我拿起話筒，若無其事地問她：「姑姑，你在哪裡？ 」

「離你家不遠的公車站。你出來接我吧？好久沒去你家，我不知道怎麼走。」女聲緩緩地說。

「好的，姑姑，請告訴我你穿什麼衣服，這樣我見了你可以認出來。我們好長時間沒見了。」說這話的時候，我還是不免感到些許緊張，心撲通撲通地跳著。

媽媽在旁邊靜靜聽著，等我放回話筒後，她把廚房的事暫停，讓我在家裡好好待著。出門前，她交代對門的鄰居和巷口雜貨店的老闆娘，盯著我們家。

約莫一小時後，媽媽回來了。正值晚餐時間，她連忙將圍裙繫上，速速炒出幾道菜。餐桌上，她跟奶奶說：「打電話的人是個三十多歲的男子，不務正業，已有犯罪前科，專門偽裝成婦人，先在電話裡糊弄小孩，伺機拐騙。」

我驚呆了，難怪，她的聲音聽起來有點不太正常！簡直是《小紅帽》裡那隻大野狼的翻版。

奶奶聽完怒罵：「這幫壞人，真不像話！」媽媽接著說，騙子不敢登堂入室，深怕被鄰居發現，所以引誘孩子至市場、車站，人潮往來的地方，如此少了關注，容易下手。媽媽越說越氣憤，聲色俱厲，彷彿歹徒仍在她眼前晃動：「哼！敢來拐騙我家孩子，沒這麼簡單！」

母親的神情，讓我想起老鷹抓小雞的景象，不管凶猛的鷹朝哪個方向去，堅強不屈的母雞總是展開雙翅，寸步不離，保護羽翼下的小雞，絕不允許老鷹趁虛而入！

當時的鄰里關係十分緊密，我們住的是聯排的房子，各家各戶的成員彼此都相當清楚，總是互相照應。由於時間緊迫，媽媽事先沒有對我詳述她的破案計畫，一方面怕增加我的心理負擔，另一方面也擔心打草驚蛇，導致騙徒逃之夭夭，後患無窮。就在我「引蛇出洞」後，媽媽立即聯繫了派出所的管區警員，齊聚車站現場，及時抓住歹徒，並且讓他供出共犯名單。

紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。不經一事，不長一智。書本教導的知識，有時淺顯，從生活中學到寶貴的經驗，方能對社會真實面有更深刻的理解。從此以後，我學會了不隨便在電話中與陌生人交談，透露任何事。

當時年幼無知，涉世未深，幸運的是，母女有默契，配合妥當，安然無恙地順利揭發這場騙局。現今智慧型的通訊設備皆有「來電顯示」功能，一看是陌生號碼，可以選擇過濾，跳過不接，避免了許多無謂的接觸與糾紛。其實，不管時代如何進化，電話也好，網路也好，碰到可疑的人事，萬變不離其宗的最佳方法仍是：報警！確保不給詐騙集團 一絲絲入侵的機會。（寄自加州）