《牡丹亭》劇照。單雯飾杜麗娘，施夏明飾柳夢梅。（江蘇省崑劇院．提供）

《牡丹亭》是崑曲經典，杜麗娘與柳夢梅超越生死的愛情傳奇，是「情不知所起，一往而深」最直觀的闡釋。甚至當時許多閨閣小姐看完戲後，竟也紛紛效仿劇中的杜麗娘「為情而死」，真個是入戲太深！

《牡丹亭》裡的杜麗娘在夢中與書生歡愛後，於花園尋夢不得，鬱鬱而返，一病至死。倘若她性格再活潑些，是否會有不同的命運呢？崑曲中男歡女愛的故事裡，無獨有偶，真的有一部劇為「麗娘」開啟了別樣的人生。元代白樸所作的《牆頭馬上》，主人公李千金和杜麗娘一樣，也是青春妙齡的大家小姐，同樣與丫鬟一起「遊園」，與麗娘「到不如興盡回家閑過遣」不同，李千金大膽隔牆張望，不想和騎馬而來的裴少俊對上了眼。於是，「呀，一個好姐姐！」「呀，一個好秀才！」姻緣從此一線牽。

這邊興盡回家的麗娘獨自哀愁，那邊李千金和裴少俊則趁熱打鐵：白富美李千金大膽示愛，只見一面就想著「錦被翻紅浪，羅裙作地席」，振振有詞：「咱先有意，愛別人可舍了自己」；帥哥裴少俊也是行動派，隨即叫下人偷偷給李千金遞紙條、寫情詩：

只疑身在武陵游，流水桃花隔岸羞。

咫尺劉郎腸已斷，為誰含笑倚牆頭。

相比於李千金和裴少俊的兩情相悅，杜麗娘則一腔真情無人訴，滿眼愛意爛在心。情至深處病自來，當其對鏡梳妝，不禁一驚：「哎也，俺往日豔冶輕盈，奈何一瘦至此！」遂令丫鬟準備筆墨，畫下自己的遺容。

不似李千金接受愛情的爽快果斷，杜麗娘對愛情的堅守充滿了執著和決絕。當她的春夢被美景驚醒時，就已經意識到在森嚴的家庭和世俗秩序裡，她絕無可能得到理想的愛情。但麗娘絕不是懦弱的，面對愛的潮水，她寧可放棄生命。不過在赴死之前，她還要將這份無人欣賞的美貌保留下來，並在畫像上吐露自己心中的祕密：

近睹分明似儼然，遠觀自在若飛仙。

他年得傍蟾宮客，不在梅邊在柳邊。

兩個癡情人，兩份期待。這廂杜麗娘帶著遺憾日漸消沉，那廂的李千金收到詩後大筆一揮，回覆道：「莫負後園今夜約，月移初上柳梢頭。」今晚你翻過牆頭找我！如此自由不羈的開始到後來愈發驚世駭俗，裴少俊偷偷將李千金帶回自家花園生活，兩人七年內育有二子，直至被父母撞破敗露。之後，面對公婆百般羞辱，李千金也毫不退讓，直至裴少俊考取功名，兩家看在孩子面上言和，夫妻團圓。

《牆頭馬上》的愛情圓滿收場，《牡丹亭》的故事尚未結束。杜麗娘病死三年後，她畫上的傾訴終於有了回應：「欲傍蟾宮人近遠，恰些春在柳梅邊。」夢中情人柳夢梅拾到了麗娘的畫像，在一聲聲的呼喚中與杜麗娘的游魂重逢。而後祕密掘出她的屍體，麗娘還魂，兩人終成眷屬。情之所至，死可復生，在封建禮制下的自由浪漫的愛情，時至今日依舊動人。

兩個愛情故事，儘管個中曲折不同，但結局都算圓滿。相比於李千金，杜麗娘的幸福因為付出了生命的代價，而顯得更加盪氣迴腸。「性格決定命運」，或許正因為杜麗娘沒有李千金的潑辣豪爽，才註定她的愛情必須置於死地而後生。不管怎樣，她們的愛情都穿越時光，借助悠揚的崑曲，成為了永遠的傳奇。

（金典，西交利物浦大學中國研究專業學生，崑曲愛好者，在《世界日報》等發表詩歌、散文五十餘篇，著有《會講故事的黏土書》系列四冊，翻譯作品七部。）