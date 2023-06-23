近三年來，穿得最多的衣服無疑是睡褲。

新冠疫情一夜之間解決了長期求而不得的居家辦公難題。疫情爆發前，又是技術難題，又是安全隱患，管理層給員工畫了若干年的餅，就是不予實施。

疫情爆發之時，正值單位搬遷之際，我們集體參觀體驗了新裝修的辦公樓。除了核心成員，大家都沒了固定工位。上班時隨便找張空桌子，將隨身攜帶的微軟超薄Surface Pro接入網路，再插上顯示器，就進入了工作狀態。不願被人吵，還有幾個客機頭等艙那樣的單間，舒適私密，多麼現代的辦公理念！

然而，我們還沒有在新的辦公樓上過一天班，就被疫情安排為居家辦公了。團隊的小頭目卡什，是個事無巨細的話癆。每周一早晨安排一個碰面會，每周五下午安排一個總結會。每兩周安排一個長會，隔空的每兩周則是一對一的逐個面談。除此之外，還有部門會和單位大會。查克開了一炮，說時間全花在開會上了，還要不要幹活？伊梅爾問，我們周五下午總結之後，周一早晨還能翻出甚麼新花樣來？這不瞎耽誤工夫嘛。

「頓特瓦瑞，頓特瓦瑞！」卡什自信滿滿，說一個是總結，一個是計劃，彼此並不矛盾。

開始的時候，大家開會都正襟危坐，很多人怕聽不清，或是怕驚擾了家人，還戴著耳機。大家都感覺新奇，從視頻上突然就闖進了同事的家中。有的房子簡單，有的則一看就是豪宅，開會居然有了串門的感覺。

漸漸地，視頻會就不正經起來，有人跑去煮咖啡，有人開門取快遞，還有人整個過程都在擼貓。閃身而過的時候，常看見短褲和睡褲。大家都那樣，索性就說開了。麗婭說很久沒有買新鞋了，因為沒機會出門，引起女同事們一片哀鳴。伊梅爾說，服裝公司應該開發一些新款服裝，既要有儀式感，又能穿著舒適。

卡什總能在話題跑偏時及時刹車，把享受生活的我們拉回到工作上。這時多半有人要扯皮，抱怨共用服務不及時，抱怨前任同事沒留下足夠的本文資料，抱怨前臺不做簡單過濾，什麼單子都丟給程式師。反正人人都是好員工，一副很努力的樣子，工作倒也沒怎麼耽誤。

生活的範圍也一下子縮小了，旅遊和大型活動都是能免則免、能避則避，安全第一。吃的也簡單了，一天夜裡上網訂了麥當勞的漢堡，開車去取的時候正趕上卸貨，商店關閉了Drive-Thru通道。這下糟了，我還穿著睡褲呢。猶豫再三，口罩一捂走進店裡。還好，排隊的人中，還有兩位也穿著睡褲。

一天開會，卡什接到一個電話。他神情嚴肅，說各位對不起，這個電話我必須接。不料他忘了關視訊會議的話筒，結果我們都聽到了一位合同程式師的祕密。

卡什上來就問：「你現在在哪裡？」

然後接著追問：「我知道你在工作，我問你的物理位置。」

對方似乎還在搪塞，卡什直接說：「紐西蘭，對吧？」

「我怎麼知道？安全部發現了異常入網！」

然後就是一連串疾風暴雨式的責問：「你出國向甚麼人報備過？你知不知道單位所有的人，包括總裁在內，出國都必須向安全部報備！你將單位的筆記本帶出去，還從國外上網，你知道這有多嚴重嗎？」

說到這裡，卡什才發覺他沒靜音，隨即做了個散會的手勢。

去紐西蘭居家上班的確有點離譜。這位合同程式師被要求立刻掛號寄回單位的電腦，並很快解除了合約。不過只要在加拿大境內，只要有網，我們是可以選擇在任何地方上班的。三年中，有同事搬去了多倫多，也有同事搬去了溫哥華。溫哥華比我們晚三個小時，冬天的時候，早晨十點開會，那邊天還沒亮，畫面有點不和諧。漸漸大家習慣了開會掛背景，並加以虛化。這下就分不清時間和地點了，也串不成門了，只是狗頭貓臉還會時不時從背景中突然冒出來。

到了今年，疫情緩解，政府開始要求每周必須回辦公室工作幾天。原先開視頻會的時候，總有那麼幾個人，動輒懷念在辦公樓上班的情景，說能在一個會議室開會，能在公共廚房一起熱飯煮咖啡，能在電梯中相遇聊天，是多麼的幸福！他們說得聲情並茂無比激動，遺憾得要死，眼巴巴地盼望著回去的那一天。結果這一天真正到來的時候，他們啞火了。

去辦公樓上班，路上花時間，停車也是問題。市中心包月要二百多加元，政府要求一周去一兩天，包月顯然不合適。而臨時停車一天至少要二十多加元，還需停得足夠遠，這顯然是不小的負擔和麻煩。但這種理由上不得檯面，聰明人只會理直氣壯地說，在家工作效率高得多，沒有理由強迫大家回辦公室。工會也介入，還醞釀罷工。

其實到後來，開會時大家乾脆都關了視頻，不僅穿睡褲，臨時開一下視頻，睡衣也出現了。領導再三鼓勵，大多數人依然沉默著以黑屏相對。看樣子，居家辦公的大勢已難以逆轉，而睡褲文化也早已蔓延到社區。偶然出門去街邊的郵箱取個信，眼前總有幾條睡褲在晃蕩。

（笑言，渥太華中文作協會長。出版《香火》《沒有影子的行走/落地》，策劃主編兩集《渥太華中文作家協會文選》，主編《笑言天涯二十八人自選集》《行走天涯》。作品屢獲獎，入選各類叢書。）