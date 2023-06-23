是中國的，也是世界的

李良照片。（李良．提供）

世界華文文學是指全世界範圍內以華文（漢語）作為思維工具與書寫形式的文學生產，它是隨著華人的腳步在世界多地域發生與發展起來的，無論在世界何地，它只要落了根，就很快發芽、開花。換言之，只要有華人生存奮鬥的地方，華文文學就會應運而生。按此邏輯，中國大陸應該是華文文學最豐富最典型也最有成就的地方。中國政府對香港、澳門兩地區恢復行使主權，積極推動兩岸關係和平發展以實現祖國和平統一，團結並發揮華人華僑資源優勢以實現人類命運共同體構建，是中華民族的命運承擔與主動選擇。如此之際，世界華文文學適逢不可替代的發展機遇。

海外華僑華人對於祖籍國的認同和思念是無需懷疑的，他們的這種情感認同往往也是長期居住在國內的人不一定能夠理解的。有一句話說「出了國才會更愛國」，對於移居海外的華人華僑（包括相當一部分華裔）而言，他們雖然較長時間生活在海外，但是膚色與臉膛、語言與禮儀等皆烙印或表徵出濃濃的中國顏色與特點。雖然在地生存已成事實與習慣，但他們心係祖國、回望祖國、思念故鄉的情結真摯而凸顯，他們期盼中國國富民強的心緒真誠而動人。我在談及泰國小詩磨坊詩社的創作時曾說，泰國華人華僑對於華文的堅持使用，源於他們對於文化血脈所在地的念念不忘，中國是他們情感深處的根與魂所在，「磨坊」裡的詩人們，大多年歲不輕，這種思戀也許更顯集中而深沉。這是我與詩社同人貼近接觸和閱讀他們詩作後的真切認識，也恰恰說明了華文文學是海外華人抒發思鄉情感和緩解鄉愁的最佳路徑之一。

世界華文文學是中國的。經過四十餘年的改革開放，中國實現了比較快的發展，實可謂擁抱世界也惠及世界。同時也應看到，近幾年，因為新冠疫情的發生以及國際關係的新變化，世界發展格局與和諧關係遇到了挑戰。但是，和平與發展是不可抗拒的歷史潮流，世界各種文明交流互鑒成為現實的必要與必然。世界華文文學以多元姿態參與全球文化共同體的建構，由是，在現代化視野下考察世界華文文學的演變與發展，思考當今世界百年未有之大變局下世界華文文學的責任和使命，成為中國文學研究的自然論題。

世界華文文學也是世界的。世界離不開中國，中國也離不開世界。對於數代生活在海外的華人來說，他們早已把中華優秀文化與美好心靈帶至異國他鄉，落地生根，生生不息，豐富發展了在地文化的多樣性與價值內涵；而改革開放後逐漸發展並日趨壯大的新移民文學，以相當的精神創造力和藝術創新力，為當代讀者提供了特別的語言文本，一定程度上震撼並衝擊著中國文學架構乃至異國文學地圖。「東海西海，心理攸同」，人類在真善美的確認與追求上是一致而共同的。無論歷時多久，位居何方，華文一旦成為敘事抒情的載體，全世界的華人則可能相互確認彼此默契。從中國看世界是必要的，從世界看中國也不可或缺，在「出發-抵達-返回-再出發」式的空間移動裡，世界華文文學成為寄託華僑華人心靈的園地和世界認識中國的良途。

伴隨著改革開放，世界華文文學學科走過了四十餘年，從篳路藍縷到波瀾壯闊，幾代學人傾心傾力，從春到秋，由寡及眾，世界華文文學面目越來越清晰，越來越俊俏，越來越醇香。我所寄職的《世界華文文學論壇》雜誌，自1990年創生走到現在，從簡陋瘦弱到素樸堅強，一棵小樹苗長大了。一家學術刊物的使命在於探問真理、服務學者，我們敬畏學術之心是不變的，尊重學界師友之意是真摯的，既腳踏大地，也仰望星空，更追求蓬勃參天。世界華文文學是中國的，繼承弘揚中華民族優秀文化是必要的遵循；世界華文文學是世界的，拿來並借鑒其他民族與國家的優秀文明也是必需，也必將為世界文學的繁榮發展增枝加葉。

敞開胸懷的人往往闊大，擁抱世界的群一定超拔，探詢表現世界的華文文學值得期待。

（李良，文學博士，江蘇省社會科學院研究員、《世界華文文學論壇》主編。加拿大滑鐵盧大學、美國耶魯大學、威廉派特森大學、中國復旦大學訪問學者；英國劍橋大學社科智庫訪問學者。）