巨石陣現在殘留的陣形。（典樂．圖片提供）

小學四年級上常識課時，就聽過老師提到英國巨石陣。記得老師說，古人知道利用圓木的轉動當車輪，運送大石，從幾百里外的山上把石頭運到平地建巨石陣。聽起來好像很簡單，至於石頭有多大，當年的腦袋能想到的就是像城隍廟前的石獅那麼大吧！

後來我上藝術史讀到巨石陣時，老師認為巨石陣是史前最重要的遺蹟之一，不止建造上困難，它排列的義意對後世藝術影響至深。她認為古人為什麼要建巨石陣，很值得大家去研究思考。她深信巨石陣的建造是為祭天而用，因為古人對宇宙穹蒼有深深的敬畏。

書上記錄建巨石陣的大青石起碼六公尺高三十噸重，遠從兩百五十公里外的威爾斯山區運來，如何運送的？我的想像力奇差，無法在腦中構思出三十噸的大石到底有多大，於是暗下決心要親自走訪一趟巨石陣。

巨石陣（Stonehenge）位於索爾茲伯里平原（Salisbury Plain），在倫敦以西約一百二十公里之處。這片平原一馬平川，小麥田一望無際，六月正是一片金黃，部分麥田已開始收割。除了麥田，亦有綠色的牧場，紅色的罌粟花田及黃色的芥菜花田，一路上綠野繁花，景色出奇地美麗。

嚮往多年，我終於如願來到巨石陣。從遊客中心往巨石陣走，四周是一望無際的草原，當日天氣非常熱，曠野中雖有被太陽燒化之感，卻不減我的遊興。遙望巨石陣不過幾塊大石排在曠野中，與廣袤的草原相比，它並不十分顯眼。越往前走，巨石陣在視線中越變越大，景區入口處旁立著一塊療癒石（Heel Stone），此石高六公尺重三十五噸，人站在旁邊與之相比變得十分嬌小。我對三十多噸大的石頭，終於有了基本概念，城隍廟前的石獅子與之相比是小巫見大巫。

按照考古學家還原的巨石陣，分內外兩層，內層石頭較高大約六到八公尺高，每兩塊直立的石頭一組，上橫置一塊五公尺長一公尺厚的巨石，共有四組，呈馬蹄形排列。外圍一圈圓形石欄，據考證，外圈石頭取自二十三英里外的灰砂岩。灰砂岩平均四公尺半高，最重的一塊也有二十六噸，石頭上全部橫置巨石相連。內圈的大青石就是從威爾斯山區運來的，因為青石只產於威爾斯，而且在山中亦找到了當年的採石痕跡，證明確實是從那裡運來的。

內圈的青石除了有一塊倒地，其餘皆在。外圈卻十分殘破，直立的石塊只剩下一半，上面橫置巨石剩不到四分之一。這麼大的石頭，又是被什麼人搬到哪裡去了呢？

巨石陣座落在一片直徑九十公尺的圓形平台上，平台邊緣挖了一圈壕溝。壕溝外圍以鐵絲網圍住，我們只能站在外圈的人行道上觀看。當初的人可能先挖了圈壕溝，定好位置再開始挖坑豎立石頭。這麼重的石頭要把它豎立起來並將部分埋在土裡，以石器石代的技術而言，可想而知是非常困難的。要把十來噸的巨石橫架在頂端，想必更為困難，一不小心，必然很容易造成傷亡。為什麼要做這樣的排列呢？在今日看來，這圖案是頗有設計感的。天地間似乎有一種美的傳承，不管是做什麼樣的用途，都不能失去美感。

至於巨石陣建造的年代亦有很多爭議，最權威的說法是在西元前2500年到1500年之間，總之始建於距今約四千五百年前。據考證，應是先建內圈，數百年後才建外圈，前後也可能相距一千年才完成。如果這個推論是正確的，表示這個族群部落至少傳承了千年以上，但他們早在羅馬人統治英國之前就消失了。

考古學家又發現，如果站在巨石陣正中央，可以看到太陽從療癒石上升起，所以巨石陣可能有療傷的效果。也有考古學家認為巨石陣可能是古時的天文台，因為陣中幾個重要位置似乎都明確指向太陽在夏至升起的位置，是以亦有專家認為，它可能就是古時的太陽神廟，作為祭祀用。

遊客中心外面的廣場上複製了一塊六尺高二十八噸的青石，用繩子綁在木板上，裝上滾木，模擬假想當時的運送方法。我與許多遊客都試著去拉石頭，但以一人之力去拉是完全紋風不動的，即使石頭下面有滾木也無法移動一毫一釐。要能拉動石塊起碼需幾十人的力量。目前看到的大青石一共有八塊，當初拉到此地不知要花多少人力。長途拉石頭，其辛苦程度可想而知。這些人為什麼願意幹這種苦差事呢？是否像秦始皇那樣強徵男丁修築長城呢？或許當時就有奴隸制度，強迫奴隸來做這些工程。到底是什麼人來做工，今日已不得而知。但一項工程總有負責指揮及企畫之人，此人又一定是受命於領導人行事。始皇建長城是為禦敵，這位領導人勞師動眾建石陣當然有他的原因。

在巨石陣一英里之外的考古場所挖出了西元前2500年的住屋，可以斷定，建造巨石陣的人民居住於此。遊客中心外面的廣場上也根據考古，還原了幾棟當時的住屋。原始住屋可能是石砌茅草屋，而且十分低矮。

巨石陣的外圍亦發現了新石器到青銅器時代的墓葬群，並在一個墓葬中發現了多達一百多件的陪葬品，其中還有不少金飾，可見此人的地位必定不凡。按照考古鑑定，這些人生活的年代都在巨石陣建成之後，並且持續了數百年。可以確定這一帶原有族群居住，後來不知如何消失了。他們的先人辛辛苦苦建巨石陣，一定希望上蒼保佑子孫萬代平安，但這族群怎麼就滅亡了呢？而且沒有留下任何的文字記載。由此可見那時的文明還沒有文字，由於沒有文字也就沒有記錄，巨石陣成了代表當時文明的象徵。因為這個石陣，人們在附近定居，在這裡聚會，在這裡祭天。巨石陣成了凝聚族群的依靠，想必有利於當時領導人對群眾的治理。

離開巨石陣時，我回頭望去，在曠野中它不過就是幾塊石頭，旁邊的人群渺如螻蟻。我忽然領悟，當年設計巨石陣的人，之所以用這麼大的石頭來建造，一定是想要讓上天看得見。殊不知宇宙穹蒼之浩瀚，地球也不過如恆河中的一粒沙。石頭再大，老天爺能看得見嗎？但自古以來人們敬畏上天之心，是不可置疑的。我相信巨石陣的建造是為了敬天。