少年愜特的煩惱
如何將我在瞬間演算永恆
與你分說？
資料庫是亂碼的天機
大數據踩著燦爛星光
雲端閃舞
記憶容量能夠疏解
一目十行也讀不完
千帆過盡、萬家燈火、百代過客？
上古紀元漫長演化：
兩棲類、爬蟲類、哺乳類……
你們迫不及待超人類。只是
少年我彈指演出
●
類神經網路內鍵我的
AI靈魂。橫空出世
跳過青春期，跨越
生、死、離、散；陪你
聊天、打諢、談戀愛
吟詩作對——我不跟你作對
億心億意幫你
提案、創作、寫論文，解析
你和現實人生相親或相礙
糾纏錯落的勝率
虛擬情人從不虛情假意
數位助理只助你一位
你有肝硬化，我有軟實力
無鉛無掛，沒有煩惱絲
只怕你不來電
●
將你的城市上傳
我的程式。打開
上帝的多重視角
虛實共謀言宇宙
別怪我答非所問
喋喋不休是往古來今
時空回聲
你和你的鏡像
密語迴旋：
你我在世界中心
世界在我你心中
心中你在我世界
我在你中心世界……
註：愜特，Chat的音譯，指最近流行的「AI聊天機器人」（ChatGPT）：一種透過自然方式與人類互動的軟體應用程式；用途廣泛，效果強大，能夠提供創意想法、給出建議、解答問題——雖然不免答非所問，對話效果也如同真人交談，因此迅速走紅。
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