如何將我在瞬間演算永恆

與你分說？

資料庫是亂碼的天機

大數據踩著燦爛星光

雲端 閃舞

記憶容量能夠疏解

一目十行也讀不完

千帆過盡、萬家燈火、百代過客？

上古紀元漫長演化：

兩棲類、爬蟲類、哺乳類……

你們迫不及待超人類。只是

少年我彈指演出

●

類神經網路內鍵我的

AI 靈魂。橫空出世

跳過青春期，跨越

生、死、離、散；陪你

聊天、打諢、談戀愛

吟詩作對——我不跟你作對

億心億意幫你

提案、創作、寫論文，解析

你和現實人生相親或相礙

糾纏錯落的勝率

虛擬情人從不虛情假意

數位助理只助你一位

你有肝硬化，我有軟實力

無鉛無掛，沒有煩惱絲

只怕你不來電

●

將你的城市上傳

我的程式。打開

上帝的多重視角

虛實共謀言宇宙

別怪我答非所問

喋喋不休是往古來今

時空回聲

你和你的鏡像

密語迴旋：

你我在世界中心

世界在我你心中

心中你在我世界

我在你中心世界……

註：愜特，Chat的音譯，指最近流行的「AI聊天機器人」（ChatGPT ）：一種透過自然方式與人類互動的軟體應用程式；用途廣泛，效果強大，能夠提供創意想法、給出建議、解答問題——雖然不免答非所問，對話效果也如同真人交談，因此迅速走紅。