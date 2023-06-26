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第一縷陽光

巫恩霓（5月&6月徵文：回首移民路）

三十多年前，我們家就像一棵大樹，從中國的土地上連根拔起，移到了異國他鄉。在美國這塊肥沃而陌生的土地上，這棵樹一開始是飄搖不穩的。感謝上天賜下充足的陽光和滋潤的雨露，尤其是照向這棵樹的第一縷陽光。

我父母早來美國，起先我爸爸在一個名叫馬克里的石油公司董事長的家中當管家。等其他家人移民到美國後，爸爸便打算辭去工作來幫我們適應新環境。爸爸即將離職前夕，馬克里邀請我們家人到他家中去作客。他家離市中心不遠，有門衛把守，進門需要登記。穿過幽深的樹林和一片廣闊的高爾夫球場，一棟像白宮一樣白色氣派莊嚴的建築物就在眼前了，那就是馬克里的家。門前有一個很大的草坪，四周盛開著美麗的花朵。此刻一個高大的五十多歲的男士正在整理院子，他見我們到時，便立刻把我們帶到屋內客廳裡。我以為他是馬克里家的園丁，爸爸說他就是馬克里。只見馬克里滿是汗珠的臉上略帶歉意地說：「你們先請坐，我馬上就做完了。」然後他高聲喊道：「梅西，客人到了，你快來呀！」「啊，歡迎歡迎！」一個快活熱情的婦人和幾個年輕人從樓上走了下來，那是馬克里的太太梅西和他們的兒女們。他們的兒女很有禮貌地向我們解釋，因為他們要去打工，不能陪我們。

我看見他們家的相框裡，有許多屆的美國總統來他們家拜訪時和他們的合影。過了一會梅西帶我去買菜，到了商場後，她告訴我什麼食物好，還教我怎樣看商品打折。那天馬克里親自下廚，給我們做了一頓豐盛的美國大餐。我坐在那裡有說不出的感動。像馬克里如此有身分和地位的人竟是那樣地平易近人，他工作起來像一個勤懇的勞動者。他太太梅西風趣謙和，一點也不像有的貴婦人那樣傲慢。他們的小孩還要勤工儉學。這麼富有而有名望的家庭竟然這樣樸實無華，和普通人沒什麼兩樣，使我們在他們家中一點都不感到拘束。這和我們國內的高官們多不一樣啊！這才是真正的令人景仰的貴族之家。

「姑娘，你怎麼不吃？」梅西夾了一大塊烤三文魚到我的盤子裡。飯後梅西開車送我們回家，她一直給我們介紹美國，又勸我和弟弟們一定要去讀書，說學好英文很重要。之後她又認真地說：「你們再忙也要去教會，你們的父母是這樣的，我和馬克里也是這樣的。」後來她開車迷路了，那時沒有導航器，等把我們送到家時已很晚了，她還連聲向我們說對不起。那天是周六的晚上，她臨別時叮嚀：「記住，明天一定要去教會聚會哦！」

我們移民之初受到馬克里家的影響是不小的，他們是射向我們家這棵樹的第一縷陽光，使我們感受到了自由、平等、博愛的溫暖。後來這棵樹又接受了一道又一道的燦爛陽光照耀，在這片美麗可愛的土地上，在充滿了偉大的愛和純正的信仰的地方，這棵移植過來的樹就這樣慢慢地生長得根深葉茂，並且開花結果了。（寄自華盛頓州）

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