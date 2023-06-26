在阿曼的市集上，不論大人小孩，男性一律身著長白衣。（李源．圖片提供）

穿著一片片潔白雲彩的男人們。

阿曼三月的傍晚很宜人。白天陽光炙熱，但落日後氣溫變得溫和，首都馬斯喀特都是阿曼灣的一個重要港口城市，到處都是新建的白色房屋，寬敞乾淨的街道，稀疏的樹木，一切看上去那麼現代化和富裕。

幾天前在尼茲瓦小鎮，我曾參觀過一個沿襲上千年的動物市場，一個每周五清早的傳統市集。男人們牽著他們的山羊、綿羊、牛和小牛，繞著一個圓形花壇走來走去地出售這些動物。人們重複著上千年的動作和習俗，穿戴著與他們祖輩相同的服飾，時間彷彿停滯在遠古時代。但當著長袍的男子拿出三星手機來計算價格時，瞬間幻影消失，我們又回到了現代。

我坐在老城區的一個小餐館外吃晚餐，面對海灣，海風輕柔地吹過，這是一個柔和愉悅的傍晚，很多當地人從清真寺做完祈禱出來，一群群白色長袍的男人們如團團白雲不斷地從我眼前經過。

這是我在阿曼的最後一夜。

吃完飯，我沿著海邊的街道隨便走走，看看右邊的一排一排小商店。忽然，發現夾在各種不同紀念品和傳統服飾商店中有一個書店 ，我好奇地走了進去。書架上幾乎全是阿拉伯文的書籍和雜誌，印刷著漂亮飛逸的字體，感覺這些陌生的文字將周圍籠罩在一片肅靜之中。但書中講述的故事和人物都無法與我交流，在我這個外國人眼中，它們是被封禁在自身的世界裡。

架子上一個非常精美的棕色雕花小木盒吸引了我，打開後，看到裡面是一本藍色的袖珍書，阿拉伯文字如螞蟻般精小。

「這本是什麼書？怎麼賣？」我轉身詢問站在櫃檯後的店主。

「《古蘭經》，三個里亞爾，大約是七美元。」

他從櫃檯裡面走了出來，站到我面前。這個男人大約四十多歲，橄欖色皮膚，挺拔的個頭，眼睛大而深，高挺的鼻梁，頭戴一頂繡花白色棉布帽，如同街道上所有的男子，他也穿著一身雪白長袍，只是這個男人的白色長袍是如此挺括清爽，沒有一絲褶皺，像鏡子一樣平滑。

我曾經旅遊過不少阿拉伯國家，見過很多穿著阿拉伯長袍的男子，但那夜站著我面前的是一位充滿異國風情和魅力的男子，他的神情和那一身的白，讓我想起電影《阿拉伯的勞倫斯》中那位高貴的阿拉伯王子。

「你有沒有讀過別的版本的《古蘭經》？」他接著問。

「沒有讀過。」

據我瞭解，穆斯林相信《古蘭經》是真主的指南，是真主透過天使 向人類傳遞的訊息和啟示，而非人類所創作。

「伊斯蘭教不僅代表著信仰，對我來說是也是一種文化與生活準則。」

他緩緩地對我說：「你可以在《古蘭經》中找到生活中遇到的任何問題的答案。」

「不過它是真主一千三百多年前的指南，是否有些經文不適合現代社會？」我試探著問他。但我畢竟沒有閱讀過，不能隨便亂發議論。我也不能否定他的觀念，就是基督教和佛教所包含的哲理至今還可以運用到我們的生活中。

「請問，你能不能用阿拉伯文為我誦讀一段《古蘭經》？」

「可以。」他轉身去拿了一本《古蘭經》，翻開，看了看，開始用阿拉伯語讀了起來。

他的聲音帶著音樂節奏和委婉之情，抑揚頓挫。那些被囚禁在書本中的句子通過他的誦讀被釋放出來。彷彿是真主借他之嘴發出聲音而使整個書店頓時充溢一種神聖的感覺，我陶醉於他的音律中。

隨後他用英文對我解釋幾句：

「流落他鄉的人，在異鄉富貴時，異鄉便是家鄉。在家鄉貧困時，家鄉便是異鄉。」

我驚嘆：「謝謝，有意思。《古蘭經》還有其他很多我不知道的內容，我需要去閱讀才能跟你進行深刻地對話。」

據我所知，伊斯蘭教有一個完整的生活規範，太多規範，對現代社會的教徒來說難以完全遵守。

我們又聊到西方的價值觀，如自由民主，他說：「我曾到巴西旅行，看到滿街的妓女，這就是西方文化的自由，那些妓女生的孩子誰來管？」

他停頓一下，又說：「我們不需要這樣的自由。」

但我覺得我指的自由是一種精神上的自由，比如你可以去閱讀《古蘭經》以外的其他書籍，對傳統文化和宗教的反思，可以擁有不同的思想觀念，可以按照自己的意願和喜歡的方式來選擇生活等等。至少從外表看，安曼整個社會只有單一的形式，全國男女只能穿一樣的衣服：男人是白色或灰色長袍，女人穿黑色長袍，他們的個體全都消失或融入群體的背景中。

「你出外旅行時也穿著這身白色長袍嗎？」

「沒有，我出國旅行時一般都穿牛仔褲。」

我想像不出他穿牛仔是什麼樣子，可能我更願意想像他身著這身潔白的長袍、頭戴繡花小帽穿行於機場內，如一片白色雲霧穿行在人群中，行走在紐約曼哈頓街頭摩天大樓陰影下，彷彿來自遠古時代。

跟他說話時，面對他明亮帶磁力的目光和一片潔白如雪的長袍，忽然想到胡蘭成的《禪是一枝花》書中一篇有一女子說道：「我曾跟一位先生散步，二人在草地上坐得這麼近，我凝視著先生的長衫袖子，那颯爽的質地染的青色，是真正的長空無雲的天青色，看著它，女子的一生可以託付給他。」

我浮想聯翩，也想像著世界上有一個女人的一生已經託付給了眼前這位穿著一片潔白雲朵的阿拉伯男人。

那夜，我沒有按照計畫早點回旅館休息，即使我第二天早上是很早的飛機。他也沒有按時關門，時間在我們愉快的交談中悄悄地流逝，直到晚上十一點多我才跟他告別。

離別前，我買下了那本袖珍的《古蘭經》，儘管我一個字也不識，但它卻記載著他給我讀的那幾句話，也承載著他帶著音樂旋律的聲音和阿曼最後一夜的美好記憶。