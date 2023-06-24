曾聽過一則笑話。一位年輕人穿著背心和短褲參加加拿大的冬季晨跑，結果冷得直發抖，旁邊隊友問他怎麼沒穿長褲長袖的運動裝？他牙齒抖顫地說：「我早上起床，看窗外豔陽高照，怎麼知道這兒的太陽比南加州 的冷太多了。」初到美國，我也是懵懵懂懂，不知美國冬天的太陽比台灣的冷太多了。

那年深秋，我牽著五歲半和三歲的女兒，千里迢迢從台灣飛到美國與外子會合。之前，外子先我一年到美國愛荷華州攻讀博士，我則留在台灣處理房子，並緊鑼密鼓申請與外子同一學校的入學許可，等一切就緒才飛來美國全家團圓。

早聽聞美國中西部冬季酷寒，因此我和女兒都穿著當時台灣家裡最厚暖的冬衣，裹得像肉粽似地圓滾滾的。入境美國後，房內和車內都有暖氣，短暫接觸外面的冷空氣，覺得尚可忍受，於是產生了自己的衣物足夠抵禦當地寒冷氣候的錯覺。

我們夫妻倆都是研究生，靠著微薄獎學金度日，每日一早趕到學校上課並工讀，五歲半的女兒送公立學校幼稚園就讀，三歲的女兒就得送托兒所了。學校附近愛荷華河畔的半山腰上，有一所為窮學生辦的托兒所，只要父母每周數小時在托兒所當義工，托兒費即可以大幅減低。我每周課餘去當義工，不僅可以省錢，還可以觀察女兒與其他小朋友的互動情形，一舉兩得。

初到美國，不懂每日收聽冬季寒流氣象預報。其實當時英文聽說能力有限，縱使聽了新聞，恐怕也無法完全聽懂。一日，寒流過境，氣溫驟降，我做完義工，如往常般下山過橋到河對岸的教室上課。匆匆離開托兒所後，半跑半走往河邊奔去，卻覺寒風刺骨，越走越冷，手指和腳趾慢慢凍得毫無知覺，全身也冷得直顫抖，我急盼路旁有個商店或公共建築物可以進去取暖，無奈一路只有住家，家家戶戶門窗緊閉。我只好咬緊牙關，繼續逆著寒風快跑，短短一英里路，卻猶如漫漫長途無盡頭。終於看到立在河邊的大學水工實驗室，馬上衝進去取暖。

進入暖氣房，我使勁摩擦已凍僵的雙手、臉頰和鼻子，突然想起幼時聽母親講述在安徽過寒冬的駭人故事，有人搓耳朵後，耳朵竟掉了下來，因此我不敢隨便揉搓耳朵。想到母親，一股思鄉之情湧上心頭，開始暗怨自己不在暖暖的台灣朝九晚五上班，卻跑到這冰天雪地的異鄉受苦受難，所為何來？那日在異鄉受凍的狼狽情況和牽引出的感傷之情，一直刻在腦海裡，難以忘懷。我後來才瞭解，南方的冬衣其實難抵北方的酷寒，而且氣溫極低時，寒風效應會讓人致命，必須有相應的保暖措施。

我當時已大學畢業十年，重拾書本讀書，加上照顧兩個幼兒，日子過得格外辛苦。我無法像其他同學一樣，日夜待在學校裡與其他同學討論課業，我每晚須待在家裡陪伴女兒。晚上，窗外冰雪紛飛，寒風咆哮，外子到實驗室工作，我獨自留在家中陪著女兒。書桌孤燈下，我埋首苦讀，勤寫作業，兩個女兒在客廳裡聽兒歌、嬉鬧、跳舞、玩耍，偶爾跑來書桌前查看我一下，不吵也不鬧，然後又乖巧地離開。女兒默默到書桌前檢視我，我微笑回報的畫面，一直鮮明地留在我記憶裡。女兒後來出嫁成家，每想到這幅溫馨畫面，總讓我眼眶含淚。不過，塞翁失馬焉知非福，我在如此特殊環境下，反而培養出面對難題的獨立思考解決的能力。與同儕討論切磋，固然能激盪出許多意料不到的解決方案，但獨處思考也不能缺。孔老夫子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」誠為至理名言。我後來在工作上有許多創意概念，也多半在獨自思考時蹦出來的。

臨期末考時，我們夫妻倆同時承受考試壓力，心情緊張焦躁，無法兼顧孩子。幸運的是，我們當時結交了幾位患難與共的同學，同學們的妻子適時伸出援手，充當我們免費的臨時保姆，讓我專心備考。海外窮留學生之間的互助情誼，故事一籮筐，難以盡述。

兩年半後，外子拿到學位並幸運地找到加州的工作，我跟著搬遷轉學，繼續攻讀博士學位。此時，有外子幫忙家務和接送女兒上下學，我終於有機會參與同學之間的互動與切磋，免除只會閉門造車的弊端。我有時想，荊棘叢林中雖只有蜿蜒小道，小道外總有康莊大道靜靜地等待刻苦披荊斬棘者的到來。我在兩個不同學校的訓練和浸潤，其實更有利於我後來工作上的挑戰。

拿到學位後進入職場，我輾轉來到中西部的奧克拉荷馬州 工作，該州是美國著名的「紅頸族」（Redneck）區。我跟這些大家普遍認為是大男人主義的美國紅頸族共事了數十年，卻是相處融洽，還在美國與世界發明專利裡，留下不少令我自傲的紀錄。

一般人刻板認為紅頸族男人保守固執，且有大男人主義，其實有點誤導。我認識的紅頸族技工，大都心靈手巧，具備善於修復和製造的手藝。他們面對難題時全力以赴，不達目的不甘休，因此給人一種頑固的錯覺，其實是固執得可愛。

初跟紅頸族接觸時，外表上他們對我這位女性非常有禮，開口閉口都稱呼我Madam，但也暗含傲氣，不太樂意聽我指揮。其實，我在台灣工作時，與男技工們在工廠裡爬上爬下裝修機械，也有類似的經驗。台灣技工們一開始也是對我持著輕蔑敵視的態度，甚至故意刁難。不過，藍領工人一般都講義氣，一旦發現對方值得尊敬，就會轉變態度。在台灣的工地，我與原本處處刁難我的技工，後來都成了推心置腹的朋友。我猜測，世界各地都有男性與女性的戰爭，也都暗含歧視 的問題，端看如何機智應對。

我開始執行研發計畫時，都規規矩矩親手繪製工程設計圖，送到公司機械廠製造，但總要排班等候一、二個禮拜才能拿到成品，計畫因此進行得非常緩慢，令人等得心焦如焚。紅頸族工人初次看到我手繪的工程圖和成品後，大概覺得此人可教也，與他們有共通的語言，竟主動提議我把圖交給他們，由他們負責製造完成交給我。結果，不到一天，我就有成品可以測試。然後，漸漸地，我不需再費時手繪工程圖，直接跟他們口述就能得到我滿意的成品，而且立即可測試。日復一日，幾位曾與我輪番合作過的技工，越來越樂意與我共事。根據他們的口述，我的研發工作有趣又富挑戰性，不斷測試和不停改進，不僅趣味十足，還能增長不少知識。每次我交付任務給他們，總得到他們回應：「我會負責辦好，妳不用擔心。」美國藍領工人，蘊含無限潛力，他們有著當年祖先們墾荒耐苦的能力，以及不懼與天爭的不服輸精神。

炎炎夏日時，我和紅頸族汗流浹背地燒火爐，測試新設計的產品；寒風呼呼的冬日裡，我們一起蒙面蒙頸瑟瑟發抖地努力試驗。紅頸族們教我如何穿衣禦寒，遞給我內外兩層手套保暖手指頭，我不再有當年寒風中不知死活的魯莽凍僵事件發生。我也和他們成了知心朋友，有時家中有小故障的家電，我請教他們如何修理，他們都不請自來地直接幫我修好。

紅頸族補償了我手拙的弱點，沒有他們靈巧的製造能力配合，我腦中急閃而過的天馬行空主意，難以成為具體實物，我的研發計畫也不會進行神速，公司主管也不會對我刮目相看，心甘情願地不斷提供源源不絕的金錢援助與支持，讓我盡情發揮所長，豐富一生。

當年，我下決心追隨外子出國留學，毅然離開在台灣工作了十年的單位，其實有一段淵源。原本我在單位工作得非常愉快，頗受幾位上司的賞識。不幸，後來換了一位頂頭上司，處處明目張膽地歧視女性，最後還勸我禮讓升遷機會給另一位他也承認能力遠不如我的男同事，美其名曰男人要養家。我堅不同意，兩人談話不歡而散。我在投訴無門、不甘受辱下，下了決定另謀出路。回首往事，若非當初義無反顧出國留學，我的人生恐怕不會如此多彩多姿，也不會驀然發現我竟有發明創造的能力。台灣那位前主管，應該是推我跨步走出人生舒適區的貴人吧？我後來出差台灣，順便回公司訪老同事，在走廊上碰到他。他一見我名片上的學歷，不可置信地問：「妳怎麼得了博士學位？」我微笑揮手轉身離去。

蘇軾有詩：「人生到處知何似？應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪，鴻飛哪復計東西？」人生歷程，都不過是雪泥鴻爪，很少有人會在意你，但在自己的回憶裡，會留下許多微笑和抹不去的痕跡。（寄自加州）