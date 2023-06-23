●二月五日（星期日，雨）

夢中人

自己年紀越大，長輩、親戚和同學、朋友走得越多，陰陽兩界，人死了，真的從此消失，再也尋不到他們的影子。

但神奇的是夢。有時這些往生之人，以為從此再也看不見，卻突然又在夢中出現了。

昨夜作了一個最不可思議的夢。整個晚上我都在上上下下坐電梯。一部電梯裡，有無論北投時期住在公館街的鄰居或後來搬到廈門街一一三巷的鄰居。由於年代久遠，老鄰居中，母親那一輩的幾乎都已往生，和我差不多年紀的以及孩子一代甚至孫子一代，現在還來來往往當然也不少，但大多已不知去向，特別是北投的老鄰居，幾十年下來音訊全無。但昨夜他們一個個全在我搭電梯時出現了，有往生者，有失聯者……更讓人匪夷所思的，生者和死者全出現了，就像當年相識時的相貌，歲月完全沒有在每個鄰居臉上留下痕跡。你上我下，我進他出，所有的鄰居在上下進出之間全部復活。偶爾說一兩句話，問問彼此家人，鄰居和鄰居大家相處得那麼美好，由衷地從心裡發出彼此見面時的喜悅和歡喜。

哦，原來我兩處的鄰居，個個日子過得都不錯，大家顯現出來的就是一股歡欣之情……可等我一覺醒來，才知這只是一場夢，夢裡出現的人大半已不在人間。

夢，如此神祕。

夢，讓我以為永遠再也見不到的人，全一一出現在眼前。

●二月七日（星期二，陰）

「反社會人格」是如何形成的？

台大退休 教授，曾任台北市社會局局長的薛承泰，今日在《聯合報》民意論壇「名人堂」專欄有一篇文章，題名〈遊民 包圍了北車？〉，文章標題上雖加了問號，文章內容可確確實實地寫的就是堂堂台北市中心——台北火車站，夜間已成遊民的休憩地。

台北遊民到底有多少，讀了這篇文章必定會嚇一跳；車站，本來來來往往的應該是遊客或返鄉遊子，偶爾在候車室睡著了，也是為了等候夜車。偶有遊民也大都在地下停車場過夜，如今遊民增加的數量驚人，全部浮上檯面且包圍了台北火車站。

薛承泰分析，遊民可分為四類——無家可歸者；有家歸不得者；負氣離家者；以及「以天地為家者」，四種類別中，最讓社福人員無奈的，就是「以天地為家者」，他們都以「離家出走」當成一種「生活」和「修行」。

看來，前幾日發生的一家四口，三人成乾屍的新聞已不是特例。整個社會，人和人之間充滿疏離，獨居者快速增多，人和人之間，反不如和寵物親密。這到底代表著什麼樣的心態？看來，專家越多的社會，人們生活得卻越來越孤單寂寞。

更讓人不解的是，這些人根本不希望別人同情和瞭解，他們對人厭惡，這種「反社會人格」的大量增加，最該負責的是握有權力的政客以及所謂的政治領導人。

●二月八日（星期三，晴）

政治與牢騷

想了一個晚上，思想混濁；只要一碰到政治，我就矮了半截。

其實，我是不對的，一個自認為「文學人」的人，也不應討厭政治，「政治」就是管理眾人之事。人活在眾人之中，確實需要有一個良善的制度，生活才有秩序。這就是團體和個人的分別。人無法過獨居生活，而群居，就牽涉到人與人的相處——於是有憲法，有國家。

國家之事，就是眾人之事。政治在此時成為重中之重，有了政治家，所謂英明的領袖，國家才能一步步走上繁榮、富強，經濟穩定，國泰民安。此時人們才能發揮個人的興趣，文學和藝術才有生存的空間。

想通了，也就不否定「政治」了，只是希望政治清明，有能力又有理想抱負的人，到政府好好從事政治工作，為民造福，而不是一群領了公家薪水，成天群魔亂舞，口不擇言，混水摸魚，害得小老百姓，生活得喘不過氣來。

一想到這些，難免筆下流露出不滿，卻不知已造成朋友心目中的愛發牢騷的人；我自己不喜歡發牢騷的人；怎麼可以成為別人心目中愛發牢騷之人，特別是有了年紀後，我更常自勉：「老人千萬不可隨便發牢騷！」

●二月九日（星期四，晴）

美好

美好有時靠我們很近，並不像只是掛在天邊的彩虹，遙不可及。美好其實只要你稍稍花費心思，就會在我們自己身上發生。

譬如今晨吃早餐時，當自吃一盤自切的木瓜盤，就特別有此想法。

我愛吃木瓜，可木瓜吃起來不像香蕉這麼方便，要挖掉黑子，要切、要洗、要去皮，最後才能成為一盤可愛的木瓜盤——吃木瓜，老人不會有咬嚼不易的問題，木瓜好消化，對胃也好，何況它的味道清香，吃一盤木瓜，像讀一首詩——就是感覺人生一切美好！

何況，我還備有主食——昨晚和家人到台北南京東路「點水樓」吃晚餐，臨走時，順便帶了六個芥菜包回來。在蒸熱的芥菜包中加一些鵝油辣椒，立即別有風味。

何況，餐後還有一杯好咖啡 。

生活要自我打點。清晨，特別朝陽和我說哈囉，總讓我心情開朗，快要八十八歲，還能自製早餐，自理生活，讓我老來仍覺人生充實，真是一切感謝老天。

（選自隱地新作《雷聲隆隆》，近日由爾雅出版）