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海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

我與寫字（完）

舒國治

想寫，是最珍貴的

寫出了興趣，是最珍貴的感受。

然這興趣，是從哪裡來呢？看來不少是先天的。也有不少是時代的召喚。

那要像少年時練武的孩子剛習了棍法，太著迷了，隨時走在外頭都要帶著那根齊眉棍，不論哪兒停下來，就要舞上一陣。到了廟前空場，要舞他一舞。在公車站牌等車，也舞上一舞！

當然也像迷上吉他的人，凡出門皆拎著吉他，隨時停下就彈。坐在樹下歇腳也彈，上了火車也彈。根本捨不得放下。

我對於毛筆字，也曾有「去京都，是不是把紙筆硯墨帶上？」的念頭。

也帶了。很想總有好時機，可以寫一寫。結果，那次沒有。但京都和毛筆字，竟然是如此地契合；凡一想到去京都，馬上就想到「帶不帶紙筆」。可見地點是能勾起人的某些興致的。

這種期待隨時要寫字的時機，是真的人生難逢事啊。

正因為時機難得，故要一有心思取筆就寫。絕不可「準備」。也絕不宜在備紙上、在備筆墨上、在備心思上，有所擱延。

遊茶區，或許也是。像到了婺源，說去看茶山，便思「搞不好等下會想動動筆」。到嘉義梅山，也很怕「紙筆沒帶，等下搞不好後悔」。

其實，日本東北地方在落雪時，也是枯坐房間、搓起雙手使暖、何不提筆寫字的絕好時刻。

雪鄉的溫泉聚落，搞不好浴畢的停歇時分，來寫上幾頁字，是極好的休息！

其實在南法遊酒區，品飲了幾款「教皇新堡」（Châteauneuf-du-Pape）後，此一刻也，也思鋪紙磨墨寫字。嚼著義大利火腿、芝麻葉，啜著紅酒，奇怪，比在東方的情境下，有時更思製這種黑白（墨黑紙白）的作業啊！

或許，各種不同文化的美境，中或西，華或洋，都是你人生的歌詠，都是毛筆字想酣暢吐露的時刻啊。（完）

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