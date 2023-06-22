達姆∕圖

北半球，夏夜的星空是一個廣闊深邃、無邊無際的大舞台，舞台上接連演出著人類亙古以來的各種神話故事。黃昏日落後，走出戶外，或仰臥小山坡，或躺在草地上，在視野空曠處放鬆心情，睜開眼睛，望向繁星滿天的夜空，就可欣賞一幕幕的演出。

黃昏，繞了一整天的太陽，把天空交給了月亮，蔚藍西邊天際，仍留一抹殘紅，夜幕漸低垂，繁星未露臉。這時，隱藏在太陽後，度過幾個季節的天狼星，靜靜出現在西邊。它是初夏傍晚，天空中最明亮的一顆星，尤其在上弦月時，獨自陪伴著一彎月亮。天狼星也是災星，隨它而來的盛夏酷暑，廣闊的海洋攪亂了，停滯的河水流動了，酒窖裡的酒發酵了，更嚴重的是，病菌害蟲也大量出現，給人類帶來瘟疫和疾病。

西元前三百多年，戰國時期楚國的屈原說：「青雲衣兮白霓裳，舉長矢兮射天狼。」一千年後唐宋年間的蘇東坡云：「會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼。」為了消滅這顆不祥的災星，一位詞人舉著長矢，一位詩人挽著雕弓，前後射了千百年。天狼星，依然明亮在天邊。

物換星移，天狼星慢慢向西邊隱去。銀河中心，南方天際，緩緩爬上一隻揮舞著一雙大螯的巨大毒蠍子。蠍尾細長，遙指東南方，蠍子中央一顆發光的紅心是「七月流火」，是造成夏季酷熱的中心。這隻橫跨南方夜空大蠍子的出現，宣告著炎熱的夏天即將來臨。

一隻大毒蠍怎麼會爬上夏夜天空？怎麼會變成天上星宿？希臘人是這麼說的。

很久很久以前，有一位少年叫奧力昂（Orion），祂是海神波賽頓（Poseidon）的兒子，有著金色的頭髮、明亮的眼睛、魁武的身軀、俊秀的臉龐，是居住在奧林帕斯山的眾神中，最強壯最英俊的男神。可惜的是，奧力昂成年後，沉迷女色，對年輕仙女來者不拒，沒多久，在神界裡落得聲名狼藉。

有一次，奧力昂越過愛琴海去西俄斯（Chios）島，赴酒神兒子歐諾皮翁（Oenopion）的宴會，宴會中祂喝醉了酒，強暴了歐諾皮翁的漂亮女兒。歐諾皮翁得知後大發雷霆，趁奧力昂酒醉未醒，刺瞎祂的眼睛，把祂丟到海邊，讓祂死在海中。哪知，奧力昂不但沒死，酒醒後，還踏著水面奔逃而去。祂原是海神的兒子，遇水則生。

奧力昂逃過了一劫，但像乞丐一樣衣衫襤褸，一路遊蕩到火神赫菲斯托斯（Hephaestus）的領地利姆諾斯（Lemnos），火神見過祂英俊挺拔的模樣，如今看祂成了一個盲眼乞丐，心有不忍，於是派自己的侍從，引領奧力昂到東方，去找首任的太陽神赫利奧斯（Helios）治療祂的眼睛。太陽神以金色光芒恢復了奧力昂的視力。

此後，奧力昂改邪歸正，不再沉迷於酒色，專心做個獵人。祂臂力驚人，彎弓射箭，百發百中，又善於刀劍，精於武術，飛禽走獸，聞之喪膽。但是祂出言不遜、自大張狂的習性未改，沒多久，竟揚言要獵光地上所有野獸。這話傳到大地女神蓋亞（Gaia）的耳朵後，女神震怒表示，地上動物是我養的，豈可任祂殺光？遂派出一隻大毒蠍前往收拾奧力昂。巨蠍找到奧力昂後，用雙螯鉗住祂的臂膀，令奧力昂動彈不得，接著翹起尾巴，對準祂的頭部噴出毒液，奧力昂頭中劇毒，瞬間橫死。

眾神之王宙斯也不滿奧力昂的跋扈囂張，獲知此事後，讚賞巨蠍有功，升祂到天上為天蠍星座（Scorpio）。每年初夏，在南方天際緩緩升起。

夏季月圓時，夜空中也有東方浪漫的故事。傍晚，太陽尚未從西邊隱去，月亮已由東邊升起，像一個渾圓玉盤，鑲嵌在墨藍夜空。灑落的皎潔月光，為大地披上銀裝。月宮裡，有一個耳熟能詳的傳說，千百年前，善良美麗的嫦娥，吃了靈丹，飛天成仙，從那以後，嫦娥夜夜在廣寒宮裡，默默望著她所來的地方。廣寒宮殿雖雕梁畫棟，生活卻清冷淒涼，世間雖辛苦，但有溫暖人情。嫦娥在月宮夜夜悔恨，悔恨離開了她再也歸不得的故鄉。「雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。」唐朝詩人李商隱，最能理解嫦娥對人世的感情。

仲夏夜，觀察玉盤上的陰影，會看到一位壯漢吳剛，拿著巨斧，一斧一斧地砍著桂樹。他因妻子與太陽神炎帝之孫伯陵私通，殺了伯陵，惹怒了炎帝，炎帝發配他到月宮砍伐桂樹作為懲罰，樹砍倒後，方能回家。月宮桂樹是修煉了千萬年的神樹，他每砍一斧，砍下的枝葉就立刻回復，他無休無止地砍，枝葉也不斷地回復。

吳剛身邊有一隻長著兩隻大耳朵的玉兔，在那裡不停搗藥，玉兔是吳剛的女兒。吳剛的妻子自認愧對丈夫，便命三個孩子分別變成玉兔、蟾蜍、和蛇，去月宮陪伴吳剛。小女兒變成伶俐可愛的玉兔，她有孝心，把父親砍下的樹葉不停搗碎，希望不要再長回，幫助父親早日返家。

吳剛讓人可憐，玉兔令人同情。碧藍夜空裡的東方故事，會世世代代流傳下去。

然而，希臘的仲夏夜空不一樣。天鵝座的四顆行星，排成十字形，在銀河中，張開翅膀，伸長頸子，在河上飛翔、嬉戲。攪起的細碎水珠，化做一陣一陣流星雨，流星帶著銀白尾巴，瞬間劃過天空。相傳在流星還沒消失前許完的願望，一定會實現。

天鵝近旁有隻老鷹，是宙斯和朱比特乘坐的雷霆之鳥。眾神之王宙斯曾騎著牠追求心儀的正義女神涅莫西斯（Nemesis），追求過程周折艱辛，最終贏得美人心。宙斯獎勵老鷹的協助，便升牠上天空，成為天鷹座。

銀河西邊有一張古希臘的七弦琴（Lyre），是繼任的太陽神阿波羅送給兒子歐爾普斯（Orpheus）的禮物。歐爾普斯是音樂家，祂的音樂天賦超凡入聖，演奏起七弦琴能讓木石生悲，野獸馴服。仙女歐莉狄絲（Eurydike）因傾心於祂彈奏的樂音，而投入祂的懷抱。

想不到的悲劇發生了，歐莉狄絲在和其他仙女出遊時，被毒蛇咬傷而死。歐爾普斯得知後奔入冥府，想以琴聲感動冥王黑帝斯（Hades），讓歐莉狄絲再生。哀怨琴聲打動了冥王，衪答應歐爾普斯的請求，但告誡他說：「在出地獄之前，切勿回首。」即將走出地獄時，歐爾普斯忍不住轉身回望，想確認妻子是否在後，他一回頭歐莉狄絲便瞬間墜回冥府，永不能再生。

歐爾普斯悲痛欲絕，死前仍不斷呼喚著歐莉狄絲的名字。文藝女神謬斯（Muses）安葬歐爾普斯後，將祂的金色七弦琴化為蒼穹中的天琴座，讓動人的仙樂不斷從天際流淌而下。

炎熱的夏季逐漸過去，大暑過後轉立秋，天氣開始涼爽。晴朗的夜空，再度上演纏綿動人的東方愛情故事。橫跨天際的銀河兩岸，牛郎織女的心在驛動，他們癡心盼望地等了一年，相會的日子要到了。離別時間長，相聚時間短，這「情」字如何能解。至今，他們仍在不棄不離地相互盼望著，牛郎織女的堅貞愛情，讓人間喜新厭舊的登徒子汗顏。

夏夜星空舞台演出的每一齣神話故事，都是藉著仙界的恩怨情仇，述說人世的悲歡離合。讀懂眾多星子講述的東西方神話故事，領會其中涵義，在欣賞「一閃一閃亮晶晶」的滿天繁星時，可使視野更開闊，人生更豐富。（寄自馬里蘭州 ）