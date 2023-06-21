說到選字體

寫《世說新語》，除了雋語雋人極教我慕，有時也為了，只取少少幾字的篇章來寫。像我一直想寫「吾門中久不見如此人」，一直想寫「見何次道飲酒，使人欲傾家釀」，一直想寫「郭子玄語議，如懸河瀉水，注而不竭」等古時器度，遂覺得最好不宜寫小字，要寫稍大些。並且，仍是寫成楷書。

有些詞句，似乎要飛草一點。像「春眠不覺曉」，我總覺得不可四四方方寫成莊重，如隸，如楷。而嵇康的〈贈秀才入軍〉（目送歸鴻，手揮五絃……）我直覺要寫成厚重楷體。並且寫得稍大些。而曹操的《短歌行》相較之下，可稍小些，且楷體也可稍靈動些。

而《笑林廣記》中的文字，更是要工整地寫成楷體，乃更嘲諷也！（「有廚子在家切肉，匿一塊……」「孫康映雪讀書……曰：我看今日不像個下雪的。」

不知怎地，當我一想到可取《笑林廣記》中的趣文來入字，奇怪，心中有一股高興！好像，「我馬上要惡作劇了，那不是很樂嗎？」的這種心理。

但絕對不是搗蛋。是一種「中國人難道不能講一個傻乎乎的笑話，讓人掛在牆上，不時地笑一笑嗎？」那種念頭。

它掛在牆上，不宜太大。不宜太工整。但絕不可太胡筆揮畫。要有一點嚴肅，但不用裝蒜。最後的效果是冷面笑匠之效果！

你去想像，《笑林廣記》什麼人寫它適合呢？看來賈景德未必適合。莫德惠、梁寒操未必適合。黃國書也未必適合。譚延闓也未必適合。葉公超呢，倒還適合些。他脾氣起伏之時，他的字來寫《笑林》，確實可以。于右任呢，也比太多黨國為官者，要適合。尤其那一筆草書，寫諧謔笑話，更像是有「不甚經意」之妙。最適合的，是吳稚暉。不惟他的字本就有說故事式之平時流瀉的寓高明於澹簡之妙，他人的詼諧與愛找樂子的度日常態，也是寫《笑林》的絕配之人。

突然想到，孫中山的字，很適合寫《笑林》。乃他的字體很普闊人生。哪怕你現在把他寫演講稿的各時期字，集字成《笑林》小文，絕對風神爽颯！

寫〈桃花源記〉。這是一篇所有華人 都最喜歡的文章，我好想好想找一天也來寫它。

有一天我忽然想到，我要把最剛好的幾段詞句「裝放」在這一頁那一頁裡。像其中有一頁要有「山有小口，彷彿若有光，便捨船，從口入」，其中有一頁要有「有良田美池桑竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞」，再有一頁要有「來此絕境，不復出焉，遂與外人間隔。問今是何世，乃不知有漢，無論魏晉。」

結果就提筆一寫，寫了七張A4大小的紙，每一張約四、五十字，哇，寫完真是高興。高興這樣的鋪排與隨手地寫出。

我自己最愛寫〈春江花月夜〉。

因為它最長。我可以一直寫江啊、月啊、水啊、春啊、人啊……接著又是江啊月啊、江啊月啊……，像是爵士樂 一般地不停地即興、不停地轉圈圈，卻一直有變化，一直不膩。

寫完一次，擱下筆，可以好好呼出一口氣了。這就又可以好幾年不用再寫它了！

其實，在二十多年裡，我只寫過三次。我都覺得很喜歡。雖然也看到一些沒寫好的地方。

我很希望每隔不太久我又想寫它。像每一兩年什麼的。〈春江花月夜〉要寫什麼體？我覺得，根本別想，就下筆吧，寫成什麼就是什麼！尤其那麼多的「同字」像江啊月啊，是否該每字寫成不一樣？我一想，完全不用！它們自然會各不完全一樣。

我也愛陶淵明的〈遊斜川〉（辛丑正月五日，天氣澄和，風物閑美……）它有一種清遠。又有一種不緊不慢的行文韻律。寫著它，覺得「會逐漸要出好筆了」的感覺。但也只寫過兩三張，忽地一下又好幾年就飄過了。

過了六十歲，奇怪，有一傾向，便是似乎更愛取「楷體」來寫字了。倘寫得快些、隨興些，仍是把楷體寫得稍近行書罷了。然本質仍是楷書。這是頗奇特的。（三）