吳孟芸∕圖

每個移民 都有自己的一條移民路，我的工作卻讓我成為能夠關注、觀察、記錄別人移民路的一個新移民。

我們一家1999年夏天成為新移民，在挑選一家四口落腳之地時的考慮是：西岸回台灣比東岸可省去至少六小時的飛行，因此未有太多考慮就決定從加州上岸。半年之後，我成為華文報紙的成員。

作為新移民來報導新移民的事，只能用「感同身受」四字形容。事事都新鮮。剛開始跑新聞時是2000年元月，那時「.com」正熱，納斯達克衝破五千點。那時矽谷人問「現在幾點了？」你可別低頭看錶，因為他是問你：目前股票多少點了。

那也是大家搶購房子的時候。一棟平凡老舊學區普通的房子上市，動輒數十人上門求購。我自己也是急欲買屋者之一，曾和一大群人擠在房地產仲介辦公室等待，有如等待大學放榜。然後房仲商出來宣布標單所寫數字，超過這個數字門檻者才能留下，其他人都被刷掉了，請回。我一聽，自己出的價比人家少了數十萬元，黯然退場。那時還聽到有人為了房子後院那三棵松樹而自願加價二十萬美金搶房的。

同為新移民的情懷讓我「筆鋒常帶感情」，畢竟深能體會其中的苦。

社會案件原本就受注目，在異地他鄉如果有新移民或同是華裔 涉案，不管他是受害者或加害者乃至只是目擊者，我這個新移民記者必定戴著鋼盔往前衝。

警方的規矩是未通知到親人就不公布受害者姓名，有時則根本不讓受害者的姓名曝光，所以採訪有相當的困難。那時的聖荷西警察局和記者打交道的人後來熟悉我了，一聽我的聲音就會說：「黃女士，受害者不是台灣來的，也不是大陸來的，也不是亞裔喔。」他們了解，非主流報紙人手短缺，當然選材有優先順序。華裔的小事，我報導都可能比主流的大事更仔細。

一直記得手上處理的第一宗華人 被謀殺的案子。那是一位移民媽媽，隻身帶著孩子住在北加。有天她晚上赴約商談業務，就此失蹤。隔了好多天才發現她的車，接著找到屍體。教會朋友替她辦追悼會時我去了，聽她幼小的孩子說很想念媽媽身上的味道。我非常難過，噙淚發稿，畢竟我自己也是一個人帶著兩個孩子在這裡、一邊上班一邊照顧家的女人啊。那案子一直沒有破案。我偶爾會想，如果華人像黑人社區那樣追究到底，乃至包圍警察局抗議，強烈要求破案，情況會不會不同？

也曾經採訪一宗游泳池意外，直追到加護病房，才得知那位大陸留學生已經過世。他拿到學位後，好不容易找到工作，第二天就要到新公司報到，眼看移民之路就要步上坦途，卻在前一天在投宿的汽車旅館游泳池內，頭撞到池邊的水泥圍欄而客死他鄉。他的孩子還小，妻子沒有做事也沒有身分，就連回中國的旅費都成問題。當時有位台灣早年來留學後創業有成的老闆，看到我這則報導，便慨捐五千美元給這家人，默默行善的他要求匿名。我看到這個不幸的媽媽感激的眼淚，也看到無私的兩岸同胞愛。

哈爾濱來的一位美麗姑娘姓劉，得了不能醫治的血癌。僑社發動骨髓登記行動要替她找配對，但終究沒有配到。她住院好一陣子，中港台讀者都付出關心，但她至終看破，決定回東北老家尋求最後一個希望，後來好像轉到上海求醫。上機前她把病房門口掛的一幅荷花攝影作品送給我，要感謝我在她移民夢斷的最後一哩路曾經相伴，替她加油。回中國後，她從上海打過兩次電話來，氣若遊絲且泣不成聲。那種吶喊不出來的絕望，二十年後仍響在我耳邊。她走後一年，我收到一個來自中國的小包裹，內有謝卡和湖綠色的一方絲巾，是她姊姊寄來的，說要留個紀念。

並不是說悲劇才能構成新聞，華裔移民裡，兒女成龍成鳳絕非少數。我也採訪過才一名十二歲就能進到史丹福大學的孩子，由媽媽開著休旅車載著他上課下課，休旅車後頭座椅拆下給孩子課間躺著睡覺休息。為子女盡心盡力是華人新移民最大的共同點了。

不免會想，究竟如何去評斷一個人的移民是否成功？子女的成就似乎是一大指標。翻開華文報，誰誰誰的子女被五個長春藤盟校錄取並獲獎學金，誰誰誰的子女創業有成、公司股票上市，或者有華人第二代選上議員、獲延攬進聯邦政府任高官，這些都常是頭條新聞或報導重點。但也有讀者向我反應，為何只報導成就而不報導挫折？

在美國待越久，越體會到這是個值得探究的議題。如果時間能夠回到從前，寧可避免報喜不報憂，多些更接地氣的取材。

若說移民是夢想的實現、生命的完成，很大一部分人是抱著「犧牲這一代、成全下一代」的心態行走這條移民路。他們不急著融入美國生活，覺得不學英文、不看美國電視本是常態，只要子女成材就好。移民路上，他們因而少看了不少風景，而當子女的「表現」不如理想，移民父母的失落感非常大。若說移民路是一條追求希望之路，能否順利到達終點，其實很難說。自己行過移民路，又看了許多「別人的移民路」，什麼樣的犧牲才算值得？我也沒有答案。（寄自加州）