後來有朋友說，你何不寫你自己的文句？

啊，這真是一語驚醒！

但我自己的文句，該怎麼取裁呢？也就是，五十來字或八十來字，或甚至更短，怎麼選取呢？一張紙布寫得密密麻麻，往往有沉重之弊。但少少字句的一幅，未必能常得。

但寫自己想說的或早就慣說的文字，倒真是好方法。

於是我開始把我常存心中的主題，來分成要寫的幾類：

一、五、六○年代的回憶——「藤椅竹几之輕便，乃急時棄之也易。」「一間頭房子的住居法比三合院更簡單舒服，就像一盤式飯菜比五菜一湯放上桌更好吃。」「萬新鐵路拆了成為汀州路。」「以前也有上海路。」「以前在來米也吃，十三張也打，後來都吃蓬萊米與打十六張了。」「六○年代是希臘左巴、亞蘭德倫、中華商場……」

二、吃飯的看法&審美——「地上撿的蓮霧，亦是絕好沙拉料。」「紅燒肉只宜自己燒。」「配白粥最佳之物，竟是油條。」「便當好吃，是滷蛋壓過印子的那一撮飯。」「炒飯東西要少」「豬肉好吃，要養得久些」「老風味的菜，可能要高手躲在荒村小店，偷偷做出來。專等知音不小心撞見……」

三、日本 風景之描繪——大和三山是奈良版的「鵲華秋色」。「東京郊外值得深遊如荻窪。」「日本的木造吧檯之絕妙設計，廚師在內、客人在外。如同是杏壇。」

四、打拳與練功——「公園看人打拳，一眼就知。」「站著，只打一式」「一開始打，反把原養好的氣給攪亂了」「令丹田與胸腹獲得起伏」「嬰兒隨時在氣功狀態中」。

五、明清蘇州相比於江戶東京——奇怪，我很愛動不動就拿日本來相較一番。像日本電影 很早就拍得比國片高明（黑澤明《蜘蛛巢城》箭射在門上或人身上，很有力並真實……溝口健二的布景、服裝，令古時真就像那個樣子……）。像日本的門窗，不上漆也不雕花，這種美學顯然比明清的雕琢更透出「現代」。明朝時馮夢龍的蘇州菜可能比江戶時井原西鶴的東京菜要多勝，但今日蘇州所吃真是不及在東京吃的豐富多變啊。

六、小吃竹枝詞——「東門米粉南門麵」「問茶十八卯，看書春山外……」

七、永和的回憶——「金永祥、包國良等在六○年代所居的天堂」，「郭良蕙、楊念慈的書名最適合的安靜小鎮。」「打麻將，唱京戲，泡香片最像的場景。」

後來一回看，我選寫的東西，竟都是不自禁地圍繞於「修身」。莫非人在中年想找來從事之務，自然會環繞在修身這一主題上？哪怕回憶五、六○年代生活，也不自禁讚賞類似「家徒四壁」的那種清貧所透出的「極簡」之美。哪怕寫鄭板橋，總寫「好罵人，尤好罵秀才」「世間第一等人，只是農夫」，古人尺牘中「鳥之飛也迎風……，此如大事當前，須以身入……」「野梨……斷桃根接之……甘脆遠過哀梨」。

正因為寫字，遂常常回憶。回憶中，找出了昔年生活相當教人賞嘆的部分。於是這也是審美了。

好比說，我原就愛講的「家徒四壁」美學。乃五○年代太多家庭便是那麼生活的。故我寫「客廳那張桌子，擺上飯菜是飯桌，小孩寫功課是書桌，客人來打牌了，是牌桌。」「藤椅竹几，為了輕便好棄。像是暫時。但一暫，暫了幾十年……」

而我愛寫永和。乃永和在我的童年審美經驗中，占有很重分量。乃它在五○、六○年代是「即將消逝的民國氣」最後猶存並存得極豐足的一塊寶地！當年永和的豆漿燒餅，只是其中一個景象而已。

結果我自己一看，哇，豈不是有點我的片段「回憶錄」的味道？因為這裡包含的，太多是時代的痕跡！太多的飄散而去的過往！（二）