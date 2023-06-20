周末從健身 館回家，看到門口停了一輛陌生人的車，車牌號不是紐約州通常的三個字母 加四個數位，而是一個字母Q，後面加了56789五個數字。我心下奇怪：這幾年也常注意到各種稀奇古怪的車牌號，但這個也太特立獨行了，而且就停在我家門口，應該是太太的朋友的車。我一邊開門一邊聽到裡面某位女士的爽朗大笑，忽然間明白過來，一定是太太的朋友巧燕來了，門口那輛豪車就是她的，一個Q就是她名字「巧燕」裡「巧」字的拼音字母頭，自然也有Cute的意思。

這幾年，太太和巧燕比較熟悉，順帶著兩家人也漸漸熟悉起來。前年，她們一家從皇后區搬到我們所住的賽奧賽特小鎮，兩家走路相距不過十分鐘；她家有三個小孩，也跟我們家三個小孩的年齡相仿，因此我們走動得就更頻繁了。

更有趣的是巧燕這個人。她是福建長樂人，在外面幫老公開酒莊做生意，在家裡帶孩子、養兔子、建魚池、種花、種菜；平常到她家，又能袖子一捋，就和男士們喝起威士忌，吹牛聊天甚至嬉笑怒罵。如此作風，叫我想起史湘雲的「英雄闊大寬宏量」。巧燕卻又有一股子女人心思，在朋友圈裡不但曬花、曬娃、曬美食、曬閨密相聚時光，還時常來幾句「早安，紐約」「晚安，紐約」開頭的雞湯文。她最近又開始曬她學習水彩畫的作品和心得，越來越叫我對她刮目相看。

有一次我們聊起各自的來美經歷，巧燕又嚇了我們一跳：原來她是偷渡來的。她的家鄉長樂是個僑鄉，村人素來有出國淘金的傳統。巧燕高中畢業後，就在村鄰居的鼓動和攛掇下，給蛇頭交了錢，準備來美國。

她第一次準備「潤」美國是跟團去西藏，然後計畫從那裡翻越雪山進入尼泊爾境內，再跟著蛇頭飛美國。巧燕一個十八歲的小姑娘，雖然不嬌氣，但是到了西藏就有高原反應。她咬著牙跟人爬雪山，爬到半山腰就因嚴重缺氧而呼吸困難，乃至暈倒在地。幸好帶著他們翻雪山的人還有良心，安排人把巧燕送下山再送回家，好歹撿回一條小命。

這一遭爬雪山的經歷對巧燕來說，絕對算是大難不死。一般人可能「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，巧燕卻不是一般人，她更相信「大難不死，必有後福」。她從西藏回家，休養生息了不到一年，就又湊足了錢，再次踏上「潤」途。這一次她辦了新馬泰的簽證，跟團去泰國旅遊。當然不是旅遊，到了曼谷，巧燕就和一大幫人被關在一起，每天無所事事，但是也沒有行動自由，翹首以盼等著蛇頭安排下一步。而最終蛇頭幫她做好了假護照，然後就直飛美國了。

巧燕的移民 故事有個幸福的結尾：她到紐約後，聯繫上了早期移民來美的初中同學阿松。兩個同在異鄉的老同學，性格互補，結婚成家後，一起辛苦打拼，如今在華人區開了兩三家店，又投資房地產，經濟上倒比一般的中產階級還滋潤。經過幾年辛苦，他們也終於拿到綠卡，巧燕也得以挈「夫」衣錦還鄉。她和母親重聚時，自然是又哭又笑，感嘆移民路上的大悲大喜。

好玩的是，巧燕的英語不算好，時不時會鬧點笑話。比如前兩年她有一次去做新冠檢測，回來得意洋洋地告訴我們：「醫生說沒關係；我是陽性的！」我們聽得面面相覷，問了半天才鬧明白，她想當然地以為「陽」比「陰」好、「positive」比「negative」好，而醫生實際上只是說她沒感染。因為英語差，她考了兩次公民都沒能通過，正準備再接再厲考第三次，但這絲毫不影響巧燕的衣食住行。我們最近一起出門玩，偶爾需要英語問詢之類的場合，巧燕就直接讓兩個兒子上前，倒比我這個有時還不好意思問路的書呆子更加靈活變通。

昨兒和太太聊起巧燕的車牌，我玩笑道：「Q其實也可以讓人聯想到魯迅筆下的阿Q。不知道巧燕有沒有想過，她可能成了阿Q的姊姊？她倒是有那份自信和打不敗的精神。」太太笑回：「她那麼自信自強、天不怕地不怕，一定自以為是電視裡的『大女主』才對！人家那個Q，是Queen、是女王，好不好？！」 （寄自紐約）