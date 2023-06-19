倩華∕圖

昨晚參加一場雲端演講會，主講人王正方導演說了一句很有哲理的話：「好好活著，便會遇到貴人。」我聽了心中暗暗稱是。想起當年崎嶇的移民 之路，要不是遇到貴人相助，爾後我也無法在美國安居樂業，人生也不會是目前的光景。

三十年前，我在德州 大學的語言學校學英文。我的學生簽證 只有六個月的期限，在簽證到期前必須回台灣重新取得學生簽證。

那個年代，美簽並不是很容易通過。就算有學校簽發的Ｉ-20入學許可及個人財力證明……等所需文件，只要領事官認定申請人有移民的企圖，簽證便會被拒絕，特別是年輕單身女子更易被視為有移民的傾向而被拒簽。

當時有位女同學申請簽證被拒簽了七次，後來托人關說，大費周章才取得學生簽證。而我沒錢沒勢，就算要找人送禮關說，都沒有門路。只能向上蒼禱告了。

回台灣後隔天，我懷著忐忑不安的心情，前往美國在台協會申請簽證，但運氣不佳，遇到蓄意刁難的領事官員，簽證被拒。我心中惶惶惑惑，不知如何是好。

過了兩天，心想再去試試看，反正現有的簽證尚未到期，若是再被拒簽，大不了先回美國再說。那時年輕不懂事，沒考慮到要是逾期滯美變成黑戶，會有什麼嚴重的後果。

臨出門前，接到朋友楊君來電，他得知我回國，想和我會晤，便自告奮勇陪我去申請簽證。

我們在美國在台協會排著隊等待申請。楊君看到排在我們前面的人群中有一張熟悉的面孔，是他以前學校的校長王先生，便上前打招呼，並幫我引介。畢業多年，王先生已記不得楊君，但他對我們依然親切。當時王先生已從學校卸職，轉任政府官員。那天他是陪一位親戚來辦理簽證，因他親戚上回申請簽證被拒，所以特地請他前來幫忙。楊君告訴他我也遭遇同樣的情況，請他順便也幫幫我，王先生欣然應予，沒有推辭。

輪到我面談時，王先生便站在我身後，什麼話也沒說。領事官員看了看，可能是認得他，也沒多問什麼，就核發新的學生簽證給我，順利得不可思議。我很感激王先生，雖然只是萍水相逢，他卻願意幫我度過難關，對我而言，實乃「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」的天賜貴人。

時間飛逝，靠著在中餐館辛苦地打工及學校提供的獎學金，兩年後我終於從研究所畢業，搬到洛杉磯，當務之急就是要謀個可以糊口的工作。因我當時是實習生（Practical Training）的身分，必須找到願意協助我在一年內申辦工作簽證的雇主，才能夠在美國合法地工作和居留。但在這人生地不熟的異鄉，我沒有任何人事背景，學的又不是特別熱門的專業，很少有公司願意僱用我。

不久後我在一間報關行找到工作，但薪資微薄，且非常辛苦。老闆將一個員工當三個用，工作量很大，每天案牘勞形，還有接不完的電話。每逢周末，我都累得整天躺在床上，腰痠背痛，爬不起來，沒有元氣，彷彿生病一般 。

有一天我受了同事的氣，半夜睡不著覺，不想再被壓榨，很想換工作，便起來翻開中文報紙求職版，都沒看到適合的工作，心中非常失望氣餒。只好再向上天禱告，願能找到理想的新工作。

隔天下班回到家，晚餐時電話鈴聲響起，我心想大概是行銷電話吧，心不甘情不願地接了電話，沒想到居然是一家台灣公股銀行的經理打來通知我去面試。當時離我寄出履歷表已經隔了三個月，真令我驚喜萬分。我知道我的禱告應驗了，這是上天幫我安排的工作。後來我果真順利通過面試，進了那間銀行工作，且於一年後轉成工作簽證。

雖然因仰賴銀行幫我申辦工作身分的關係，我的升遷和加薪都受到打壓，比不上其他同事；但多年之後，我也熬成了該銀行倍受器重的中級主管，我很感謝當年那位經理對我的知遇之恩。

台灣俗話說「天公疼憨人」，或許是因我始終心懷正念，常存感恩，兢兢業業努力生活，上蒼才會屢次在我山窮水盡的時候，天降貴人助我脫離困境。除了這二位素昧平生卻無條件幫助我的長輩，還有提供我獎學金的母校、我的指導教授、幫助過我的朋友，以及和我日夜廝守的夫婿，他們全都是我的貴人。

我的移民之路雖非一帆風順，但我每天細數自己所曾承受的諸般恩情，心中充滿喜樂，深覺自己是個有福之人。我期許自己也能成為別人生命中的貴人，在別人經歷黑暗的時候也能為他點一盞燈。（寄自德州）自德州）