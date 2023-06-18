一早醒來，坐到書桌前，打開電腦，正在醞釀寫作的情緒時，腦中莫名其妙地浮出了這句話：「作文就跟編辮子一樣。」

我不知道這句話是怎麼跑到我的思緒裡的，它與一個久遠的記憶有關。當這句話浮現，我立即回到了那個晚上，眼前盡是那天的場景。

小時候，家中擺了一個攤子，以賣麵維生。生意慢慢好起來後，爸媽就往旁邊防空洞的位置移著加蓋了廚房，雇了兩位工人來幫忙。記憶中，那時都是爸媽、我們四個兄弟姊妹和家中的兩三位工人一起吃飯。

那晚，和平常一樣，爸爸訓話，其他人默默低頭吃飯。爸爸說：「在心裡打好稿子，拿起筆的時候，寫作就像編辮子一樣。」當時六、七歲的我，根本聽不懂爸爸在說些什麼，難免左顧右盼，心神不屬。

突然，爸爸指向我：「小君，我剛才說了什麼？」

「心中打好稿子，作文就像編辮子一樣。」年幼的我一定被嚇到了，只能把還在腦中並沒有消化的幾個字原樣回答出來。當時滿臉欣慰笑容的爸爸，並不明白我的忐忑，七歲的我根本不明白爸爸說了什麼，當然也不知道自己到底回答了些什麼。只記得我大大地鬆了一口氣，心想：安全了。

這已經是六十年前的事了，那晚慶幸過關的感覺還在心頭。現在的我當然懂得，少年得意的書生爸爸，失去了一切，倉促逃難，不菸不酒。每天對著個只夠糊口的麵攤、病弱的妻、四個幼齡孩子及三個大字不識的老粗工人，心中的無奈和英雄末路的感受，就只能在每晚煮完陽春麵、賣完蛋炒飯後，對著一桌子人的「晚飯訓話」中，得到一點發洩。爸爸有時罵人，有時怪天，有時教訓一下哥哥姊姊，有時逗一下年幼的我和弟弟。我想，那時候爸爸說的話，到底有什麼意義，他大概自己都不知道。年幼的我們，當然也少不更事地把那些話當作了耳邊風。

沒有想到，這麼一句「心中打好稿子，寫作就像編辮子」的話居然在我心中落地生根。

在兵荒馬亂的年歲裡，身負大學學歷的爸爸應當是人中之龍，該有名山事業，可惜時勢所迫，一生落魄，沒能回去當他那夢寐以求的鄉長，也不曾提筆寫下警世的好文章。但是，他無心的一句訓示，卻在女兒的心中留下了一顆種子，六十年後終於發芽，變成一個又一個的文字。

如今我的文字登報、得獎，頗能見人，自己也寫得開心愉快，無須他人鞭策督促。

今天早晨突然心血來潮，心中浮現出爸爸說過的這句話，當時的光影畫面歷歷在目，連每個人的神情態度都栩栩如生，爸爸依然是三十幾歲那副眉宇糾結、壯志未酬的模樣，而如今的我已是耳順之年的老婦了。

爸爸，你看到我的文章了嗎？你喜歡嗎？你的抽考我過關了嗎？

爸爸，已經是第二十三個沒有你的父親節了，我依然不明白什麼是「編辮子寫作法」。你能不能再教我一點什麼，爸爸。（寄自加州 ）