黛安∕圖

1983年隨家人移民 來美的我，就讀舊金山一所普通的公立高中。

在那所謂教育 的殿堂裡，我有幸認識和體驗了美國社會——書包被狀似心情不好的同學無理由亂扔或當球踢；文具被同學借走不還；洋老師們只埋頭教導書本裡的知識，學生的為人處事與行為從不歸他們負責；經常，沒頭沒腦地被某個不認識的美國學生叫我「滾回自己的國家」，老師在場卻充耳不聞、或只能柔聲勸阻，毫無威嚴且是非不分；遇事跟老師告狀也說不明白，縱有說中文的雙語輔導老師，在學校也是人微言輕，真正出現嚴重事態或急需協助時絲毫不頂用。如是的美國老師，讓人打心底看輕。

父母從來不知，我在學校天天面對的是專挑軟柿子捏、欺負亞洲人的「黑白兩道」，這就是他們深信、子女可以在這裡接受更好教育的讀書環境。屬於我的震撼教育，充滿了驚險的江湖煙硝味。

於是，十六歲的某一天，我的書包裡多出了一把日製美工刀，天天陪著我上下學，一直到畢業。

有此契機，是由於此前曾在學校女廁內被三個高年級的黑人 女學生圍過來威脅要錢，我只能一言不發地交出錢包內僅有的兩塊錢，是我那一周接下來四天的午餐費。

那個年代，最低工資每小時才三塊三毛五，在餐館打工的父母領的就是這樣的時薪。學校裡很多移民學生申請低收入家庭的免費午餐，但我的父母堅決不要我去領這項政府福利，而讓我像有些家境富裕的移民學生那樣帶錢上學，其實是因為父母偶爾來不及準備便當，結果竟讓我成為被勒索的目標。

然而，當我和家人各自過完了屬於自己的一天回到家中，坐在飯桌上面對面吃飯時，彼此卻都倔強地戴上了一臉沒事的面具。因為每個人都有默契地發現：這樣最為省事。分明就遇上了極其傷心、甚至恐怖的遭遇，卻生怕從嘴邊溜出口的瞬間變成了這輩子最丟臉的一則笑話。很多其實在當下必須留意甚至非常嚴重的事態，往往都被我們自己強行「吃案」。大人們有他們的地獄門，我有我的修羅場。

父母不再是我可以指望和依靠的對象，他們已自顧不暇，適應環境非常辛苦，脾氣變得異常古怪。孩子們在外頭吃了虧，需要他們出面說英語討公道，都成了很傷他們自尊且根本辦不好的事情。

於是我想要趕快長大，想要變強和獨立，想要趕快能夠說得一口流利的英語。有很長一段時間，我十分相信父母的那套邏輯：如果我英語夠好，那三個黑人女孩就絕不會找上我，因為我會去告狀，以及，英語好能給人好學生的印象，她們會比較瞧得起我。所以，問題還是出在我身上。我要儘快交上美國朋友，加強我的口語，就一定可以避開很多倒楣事。流利英語，猶如一帖萬靈丹，是我們兩代移民踏入美國大地以來所深信的唯一解藥。

當年學校實行所謂的「雙語教育」，其實是一個把土生美籍學生與移民學生分班教學的制度，只有英語程度跟得上的移民學生才有資格跟美國學生同班上英語課或選修高級學分。因此，以我這種英語說聽讀寫都極為吃力的程度，很多課都被分派到聚集了各國移民學生的班級，想在學校接觸到英語純正的美國人是不太容易的。

就在我非常渴望結交「美國朋友」但苦無辦法之際，出現了一位長相不突出且外型土氣的大塊頭美國女孩。我們從未同班也應該不同屆，只時不時在通往食堂的天井附近碰見她。一次，無意的眼神交會，那女孩問了我一句：「妳有二毛五嗎？」接著，好像聽到她說她需要打個電話。

我毫不猶豫地從書包裡掏出二毛五給她。當時心裡暗想，說不定我可以跟她成為好朋友？

我以為這是借給了她，也以為她真的需要拿那個硬幣去打電話。沒想到下次再遇見時，不是她還錢給我，而是她又跟我「要走」了二毛五。

我問上次借的錢何時還。她很快對我蹦出一串英語。我沒來得及聽懂，她已經頭也不回地走了。

再以後，曾經拒絕過兩次也又再給她機會。跟此女的交情，似乎就僅止於遠遠看到、然後走近我的一張說著「妳有二毛五嗎？」的嘴形。我心裡記著帳，她前後共欠了我七毛五分錢，再借就一塊錢了，這跟那三個讓我在廁所裡交出兩塊錢的黑人女孩有什麼區別？

我決定不再掏出錢包，而是一言不發地從書包裡翻出文具袋，拿出一枝鉛筆和美工刀，在這位讓我突然感到莫名厭惡且認定了具有威脅性的美國同學面前削起了鉛筆。

削著削著，才幾下我便莫名惱怒，對方顯然為我的舉止感到困惑，認定了我應該是沒聽懂她的問題，繼而開口又再問了那句令我理智線崩斷的「妳有二毛五嗎？」在此當口，又再次證實了我竟連叫她「滾蛋」或「怎麼不乾脆去吃屎」這樣的英語都說不出口。我整個氣不打一處來，於是演變成了憤怒揮刀削鉛筆，一枝好好的鉛筆，很快被我削得如同狗啃！

當動作大到明眼人都看得出我那是在洩憤時，來「借錢」的女同學這才感覺到了不對勁，她嘴裡卻只是嘟囔著：「Hey! Easy! Take it easy……」

那時我的英文程度，只學會了「easy」的意思是簡單、容易，並不了解「Take it easy. 」是要我冷靜下來，我聽了自然火上澆油。妳說，這叫「容易」？妳看我容易嗎？妳能像我這樣需要為了一個二毛五分錢不被妳借走不還而只能拿刀把氣出在鉛筆上、而不是妳臉上嗎？

美國不應該是這樣的一個國家，也許是我把她想得太夢幻太完美，是我被自己的幻想所扭曲和撕裂，破滅的碎片最終插滿了自己全身，我成了一隻刺蝟。

那一次，我以廢掉一枝三分錢鉛筆的代價，換來從此不用再掏半分錢去打發那個垃圾白人同學。我居然如此不介意被人誤會成瘋子。

十六、七歲的青春心靈，從沒覺得這樣做贏過了誰、或是真正地保護了我自己。我的安全感如此匱乏，那把美工刀的存在，承載了許多對自身不足所產生的不滿。而這股壓抑的情緒，卻長期遷怒到「美國騙了我」的指控上。

再後來，又幾次見過那名白人女學生，她遠遠瞧見我即裝作不認識並繞道迴避。她忽然染髮燙頭濃妝豔抹、頂著一張花旦臉來上學，誇張到簡直病態的程度。我一時恍悟，我才更該躲她遠點兒。不僅如此，她竟向一位跟我同年級但不曾同班的台灣同學要錢。而這位在校成績十分優秀、英語流利且深受老師們喜愛的老鄉居然不知何以拒絕不了，長期地「接濟」這樣一個垃圾女，兩人儼然交情匪淺。

我把「削鉛筆」的故事告訴那老鄉同學，說我花了七毛五分錢只從該女子那裡學來一句「Take it easy.」，以及此人欺善怕惡的結論。沒想到，老鄉以一種意味深長並且帶有絲絲鄙視的表情向我道出了她的經歷及處理方式：那白人女孩應該是覺得自己長得太醜，想買化妝品打扮卻沒有錢，跟白人同學來這套借錢不還，哪能再討得到？所以才會專找我們這種東方面孔的「周轉」。

「我就當施捨了一個乞丐吧！不然妳說我們哪有『歧視洋人』的機會？再說，我確實需要多找人對練英語，繳點『補習費』也是應該的……」赫！還有這樣平衡心態自我安慰的？和我同齡同年來美、第二年就進了資優班的老鄉，顯然跟我不是一個境界的人。聽說畢業以後她如願地進了名校。

遠遠超過追訴期、而且父母至今仍舊被蒙在鼓裡的一段塵封往事，過了中年之後再反芻，無論是我當年的處理方式，還是那位資優生老鄉的心理劇場與處事態度，都讓人細思極恐。

一段惡劣的緣分，誰知背後牽扯上多少扭曲、誤解與姑息的因果關係？曾經把自己活成一隻刺蝟的我，終究隨著父母所追逐的美國月亮底下，驚險地長大。

到了今天，那位白人女子如果還記得那段過往，說不準和我一樣會捏了把冷汗，並且，絕對會感謝那枝可憐的鉛筆。

（寄自加州）