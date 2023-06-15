前兩天，我趕著出遠門前，想給自己做個火腿三明治帶在路上吃。但翻遍了整個冰箱，不見火腿。令我惱怒地想把家人一個個叫來問：你動了我的火腿嗎？

這種看似普通的日常插曲，其實夠煩人。東西找不到時，疑、怒、憂、怨、慌、盼，直可達七情八苦之境。先是疑：奇怪啊，明明是擺在這裡的！記錯了地方？會不會是誰拿走了？翻箱倒櫃地尋找也不見其蹤影時，就會又恨又怒：怎麼可能？死東西到哪兒去了！我就不信找不到。再下來是擔憂和驚慌：完了完了，真的不見了。沒手機 日子怎麼過？沒鑰匙怎麼出門？沒眼鏡不成了瞎子？最後，只好抱一線希望，期盼丟失之物會自動出現。

越是生活中常用且需要的東西，越容易自己長腳亂跑。鑰匙、眼鏡、手機、錢包、雨傘、衣服、襪子、書、筆、遙控器、小首飾、工具尺、螺絲起子等。可笑的是，常常在上天入地掀遍屋裡每個角落後才發現：眼鏡原來架在頭上，鑰匙還插在匙孔裡，醬油瓶放到洗碗機裡去洗了。當然，也有過了一段時間才會出現的失物：被捲進了被套的衣服襪子，睡著了掉到床底下的書本和紙筆，在厚外套裡過了一春一夏一秋的小皮包。自己心愛的一對耳環在遺失三年後現身於父親臥室中的沙發裡，夾在兩墊的細縫中閃閃亮亮。失而復得，好生歡喜，猜是照顧病中老父時掉下的。

最怕的是遺失護照、駕照 等重要證件或信用卡。重新申請，麻煩不說，還要擔心身分被盜用。

也經歷過找不到車的痛苦。聖誕節 前到購物中心採買禮品。等到手提大包小包地出了店門口，才驚覺深陷於一片同款同色的車海中。此時只好一排又一排像閲兵似地探查，一邊猛按手中的車匙，期待聽到那嗶嗶的開鎖聲。

要找的東西不見蹤影，心裡難免焦急，很容易就近抓個人跟著一起受苦受難。「有沒有看到我的手錶？」「放在桌上的一捲郵票是不是你拿的？」在煎荷包蛋的老公急巴巴地問我：「你是不是把海鹽用光了？」念大學的兒子半夜三點從廚房給我發簡訊：「媽，你把方便麵放到哪裡去了？」住在臨近的母親找不到她的平板電腦，也特地打電話問我：「有沒有一不小心把電腦帶回家了？」

其實要減少這些煩惱事發生的機會也不是特難，有很多小訣竅，比如東西用完了立刻物歸原處，或設定一個專盤裝盛每日必用之物如車匙、錢夾、太陽眼鏡等。現在科技發達，追蹤器比比皆是。只要有智能手機，就能利用軟體使二百五十英尺內配掛或黏貼蹤跡小牌的物品發出聲響，進而找到丟了的東西。

我自己多次尋找失物的心得，是靜下來回想掉東西前的一舉一動。走一趟記憶小路，往往能幫我找回所失之物。如果真的找不到，就阿Q一下地想：舊的不去，新的不來；是我的終是我的，不是我的怎麼也留不住。（寄自麻州）