倩華∕圖

輾轉反側，斷斷續續的夢中總以為身在老家。恍惚中聽見父親語帶蒼涼連聲地問：「這樣的決定，好嗎？」我沒回答，只是靜默。連臨行前他在聲聲抱怨暈眩的絮語，都來不及放在心上。

如此的情景反反覆覆出現夢中，總要等到翻身坐起，腦袋逐漸清醒，才確定我正在異國的屋子裡，這才不得不認清我已經走上了移民 路。

流光似水，以為往事如煙不留痕，然而每每憶起，有如走馬燈般一幕又一幕。

窗外燈光閃爍，藍皮平快火車喘著氣停靠數不清的驛站，又緩慢起步奔向前方。火車劃破暗黑的夜，鐵輪運轉伴隨一路顛簸，我懷裡揣著一個大牛皮紙袋，裡面裝著海外親屬擔保文件、體檢資料、存款證明和台灣翻譯社公證過的出生證明。看著沉睡的三個孩子，名單上原本只有老大、老二，現在老三都五歲了。

外子瞇眼假寐，難以入眠，我倆對坐，懷抱各自的沉思。從四姊幫我們申請親屬移民起始，八、九年的變化太大，我們在台灣一路拚搏，買下棲身的窩，我自己都捨不下穩定的工作，外子已晉升管理階層，公司配備車輛代步又有專屬秘書，他能捨得？我們對突如其來的機會毫無計畫，忙碌不堪，無暇多想，只能按文件指示，心中掛礙卻層層疊疊。

好萊塢影片裡呈現美國繁華處處、金銀如潮的榮景，對美國的幻想打敗了我們的猶豫，決定先行探路趁便觀光 。

當我們抵達台北的美國在台協會，門前早已排起長龍。看著蜿蜒的隊伍，我突然心血來潮，示意外子帶著孩子去申請旅遊簽證，當時心裡只想著：將來一個人跑綠卡 就好，既省錢又省事。

我上了二樓，按序在一個窗口遞出資料。過了一會兒，移民官突然抬頭問：「公教人員是人人稱羨的工作，為什麼要移民？」被這麼一問，我頓時愣住了，張口結舌不知如何是好，腦海拚命搜索，突然想起那陣子新聞的熱門話題，趕緊回答：「孩子將來要面對升學壓力。居住環境品質不佳。」這段隨機搪塞的話，令我忐忑不安。

移民官皺著眉頭自言自語：「只有這些存款就要移民？」我沒敢吭聲，心想，不是還有海外親屬擔保證明。最後，移民官好意提醒不必急著做決定，可以先存放，等到最佳時機再提出。樓下還有四個人等著我，我毫不考慮地領了文件走人。

沒想到我的自作聰明，把一條平坦大道走成崎嶇彎路。外子因為列在移民名單中，不得申請其他類別而被拒。無奈之下，趕快又要了一份海外親屬擔保證明，擇日搭車北上，再把程序走一遭。

美國地大物博，果真是人間天堂、旅人的樂園。炙熱的七月天，我們漫步在金門大橋，吹著迎面而來冷得令人打顫的海風；涼爽的周末，擠在車陣裡繞行十七里路觀光地；靠著兩條腿，穿梭在充滿藝術氣息的卡梅爾鎮；到優勝美地欣賞半圓巨石、觀迷濛飛瀑；更到美國遊樂園領略驚聲尖叫後的暢快。我天真地以為這些將是移民後的日常。

人間天堂也有柴米油鹽的壓力。那陣子在姊姊家，最常聽見的話題是：某某被公司裁員了。裁員這名詞那時我聞所未聞，當年台灣還是一份工作做到退休的年代，我的鐵飯碗在美國經濟起伏震盪中更顯珍貴。不穩定的氛圍加上孩子割捨不下同學情誼，在人生的交叉路口我瞬間找不到方向，移民官的建議乍然湧現心頭，但是後悔已太遲，只能乖乖地「跑」綠卡。

老大國中的學習活動，有如危船行在滔天大浪中。遺傳基因假不了，我在老大身上彷彿又看見課桌前那個剪著西瓜皮、穿著白衣黑裙青澀的我，對數理無感的徬徨無措，那是再怎麼努力依舊茫然的無奈。我把老大送到美國的姊姊家，暑假中再把有過敏體質每天噴嚏連連、眼球通紅的老二送去作伴。那些曾經拿來搪塞移民官的話，全都成真。

「母親」這份工作如果是一種職業，必是最獨特無人可取代的。移民成了我的必要之路，可是我還貪戀台灣誘人的薪資，總在取捨之間擺盪。

來回奔波的那些年，各個入境關口日趨嚴謹。幸運之神並非永遠眷顧，一個亞裔女性海關人員從我的口袋搜出幾片吃剩的牛肉乾，只見她臉色一沉，馬上用英語考問老三，並且粗聲粗氣地說：「這麼多年了還不會說英語，根本沒打算移民。」正當我暗叫不妙，綠卡就這麼被收走了。

已經通關的外子交出他的回美證和綠卡，企圖換回我和老三的。你來我往當下，走來一個老美帥哥問清來龍去脈，把外子的回美證和三個人的綠卡全還給我們，說道：「回去把事情處理完，妳和孩子兩個月之內回來。」我看著護照上的戳章，知道大勢底定，反倒有如釋重負的感覺。

觀光旅遊僅是過客，移民定居就得扎根。我成了名副其實的「內在美」，在英語環境下頂著生活的壓力。有一天的黃昏，外子的聲音駕著悲傷的翅膀，遠渡重洋飛到我的耳邊。那一年是1997，從四月離開台灣僅僅半年，十月十六日成了父親的忌日，沒有再見只有永別。「好嗎？」「好嗎？」的詢問聲一直在我耳邊迴盪，從此以後，這句話成了父親在天上關心的探問。

「這麼好的工作，放棄了真可惜。」婆婆語帶惋惜的聲音，總在我在美國當作業員的那段日子響起。機械式的工作，僵化了我的夢；每天上工前都是一段艱困的掙扎，雙魚座不可救藥的浪漫情懷，永遠臣服於大腦的理智之下。我終於領悟：若語言不行、能力不足，就得放下身段。

外子過了一年獨對四壁的孤寂，終於下定決心一起同甘共苦。五姊的老朋友王總眼看著她奔波於途，一家又一家公司幫著洽詢，感動之餘情義相挺，讓外子免於掛慮安心赴美；中年後的職業生涯，再怎麼風急雨驟，也不必擔心被裁員可以安穩地做到退休。移民路上，王總是我們全家都不可或忘的貴人

身邊的兩位姊姊，隨時準備出手救援，雖是姊妹情深，但不能視為理所當然，我有道不盡的感謝。

歷經四次折騰才得以全家團圓，可謂毫無計畫地且戰且走。回望來時路，我們是被連根拔起的樹，重新適應異地的陽光、空氣和水土，努力茁長。

嘗過苦盡甘來的滋味之後，雨過天晴、雲開見日、否極泰來……這幾句成語，都可以是我們這趟移民路的結語。（寄自加州）