達姆∕圖

三十多年前抵達舊金山第三天的早晨，我坐在斗室的窗前，望著窗外透進來的一片微弱的光亮。這間白天也要點燈、除了一張鋪在地上的床墊便全無的居室，是我花了二百美元租來的。眼見錢袋裡薄薄的一疊美鈔才三天就只剩下幾張了，心裡就緊張。國家銀行才給每一個自費留學生四十美元兌換額，其餘是行前親戚朋友給的，還有就是從黑市換的，才湊足了數百元帶在身上。在美國的日子才過去三天，錢就所剩無幾，二百元付了房租，二十八元買公交車月票，十七元裝一個低收入電話。第一期的學費出國前已經付了。

自從走下飛機的舷梯，算是真正踏上美利堅的國土，富饒而自由，可是對於一個沒有錢的中國自費留學生，那些全不屬於我。匆匆路過鬧市區的大街，偶爾側目街邊的櫥窗，得到的全然是陌生感和隔離感。櫥窗厚厚的玻璃，幾乎是一堵昔日的柏林牆，無可逾越。我如同從母腹中剛剛出生，降落在一片完全陌生的土地上，一切全是新的，從說話開始學起。

大清早上街買了一份報紙就翻招工廣告欄，好不容易有一個華人的魚攤找人，我過去應徵，對方看我穿著襯衫、戴著眼鏡，客氣地說，你不應該來賣魚啊。我心裡正在著急時，房東來敲門了。他說自己在報上登了廣告做搬家公司，周末有活需要幫手。問他多少錢一個小時？他說六元。可以給你現鈔。不過預先聲明一下，時間從搬家開始算。他斬釘截鐵地，這回沒打一點格楞。我先是一楞，可為了先找口飯吃，這一切全都不顧了。我裝出很樂意的樣子。

來美後的第一個星期天，我開始幹活了。一大早，房東老闆開車來接我，車裡已坐著小吳和小陳，互相一介紹，兩位也都來自我的故鄉上海，彼此雖不相識，可卻驀然之間有了「他鄉遇故知」的特殊情感。

老闆的車真正是輛破車，破得不能再破，車身油漆剝落，鏽色斑斑，車座裡一片狼藉，舊報紙、舊衣服、碎麵包片、修車工具，還有成行的螞蟻群，坐進這輛車，如同把自己埋進了垃圾山裡。老闆還讓我們懷裡抱著保護家具的薄毯，肩上扛著運貨用的長柄手推車，兜裡揣著鎯頭、老虎鉗……這些就是老闆的全部設備了。我們上了路，死心踏地跟著老闆玩命去了。

老闆姓沈，名邁克，年齡四十有五，臉微圓，鼻扁平，雙目圓，卻神色黯然，髮長過耳，鬍鬚疏淡，未加修飾，一副落魄疲憊相。可不要產生誤解，一提長髮過耳，就是美利堅新潮的浪漫公子。邁克來美已經整整十年，原先是某高中的語文教師，想當年也是渾身浸染書卷之氣的文人秀士，來美國淘金十年，看這架式，準也是懷才不遇。如今也成了個衣履不整的形而下之人。

初次見面，大家互相做了簡單的介紹，因為我說以前是搞電影 的，赴美的目的是讀電影碩士，他們便叫我導演 。小陳以前是個工程師，小吳是技術員，於是也都以職業相稱，於是這一路上，便有了導演、工程師、技術員和老闆的故事。

到了租車 公司，老闆租了車，工程師、技術員和我，忙將工具、毛毯搬上車來擠進了駕駛室，催著老闆快起程。自出了家門到這會，已經折騰了近一個小時，全算自己的。這天搬家的地方還說是出了舊金山的聖荷西，這路上一來一去，白白地就折騰掉幾個小時。離國之前，就聽膩了時間就是金錢，好傢伙真奔這片土地上來了，又不得不眼看著時間白白流逝。

車上了高速公路，我們都有些興奮，初到美國，對美國高速公路還是第一次接觸。坐在大卡車的駕駛室裡，視野尤覺開闊。六股直線似的車道，齊刷刷地伸向天地之間的地平線，把地平線推得特別遙遠。

我憶起在上海看過的一部美國電影《公路》，那種當時無法體會的空曠、渺遠、前路茫茫的感覺，此刻不就在眼前？這路，這連接城市的血脈，是多少金子堆出來的，這不就是富裕、發達的標誌嗎？

車出了市區都兩個多小時，仍沒見到目的地的影子。工程師眼尖，在地震似的車箱裡把細如遊絲的地圖看了兩遍，才發現早開岔了方向。車下了高速公路，繞了個大圈，又繞上了高速公路往回開。這回我們算服了老闆，終於明白了他為什麼堅持工錢要從搬家時開始才算。於是工程師手扒著地圖找路線，技術員瞪大了眼睛看著一個個綠色的飛掠而過的路標。下了高速公路，進市區，按著工程師的口令左拐右拐，總算到了目的地。

老闆抬腕一看說：「糟糕，說好十點，現……現在……都一點了，怎麼……怎麼交代？」他忽然像個做錯事的大孩子，瞪著兩眼呆視著我。「你是不是常這樣？」我問。「沒……沒有，誰……誰知道他住……住這麼老遠？不行，不行，你……你們誰願意做老闆，誰做，我就不出面了。」

我和工程師、技術員不知他壺裡賣什麼藥，你看看我，我看看你。

老闆堅持道：「趕快決定吧，時間不早了……不是開玩笑，你……你們都是秀才，能說會道，會打交道……」他哭喪著臉求我們呢，還能怎麼辦呢？美國這地方真是無奇不有，咱初來乍到，就碰上這號老闆。

我拍著小陳的肩膀推舉他扮演老闆，他長著四方臉，腮下有肉，像個老闆的樣子。邁克急忙附和，推著小陳往前去，自己縮到了最後面。

我和工程師走在前頭，叩開門，門裡站著瘦削臉的半老之人，他見我和工程師，一個鼻梁上架著眼鏡，一個臉白而斯文，還穿著的確良襯衣和西褲，無論如何也沒有把我們與那早在三個小時之前就應該來的搬家公司掛上鉤。你們找誰？他挺疑惑、挺警惕。

「我們是交好運搬家公司，路上出了故障，緊趕慢趕終於到了您的府上，很抱歉耽誤了您的寶貴時間……」工程師的道白說得文謅謅、慢吞吞地，逗得我們在一旁忍俊不禁。

「你們怎麼搞的！」半老之人突然激動起來，怒目圓睜，兩隻細而長的手原先像兩根細繩蕩在身邊，這會忽像抽筋似地提了起來，顫抖著在胸前亂舞：「你們還叫交好運公司，沾上你們倒楣了，我讓風水先生算好了時辰，今早十時出舊屋，十二時入新屋的，一大早我們全家出動，把家具都搬下樓來，直等了兩個小時，連個鬼影都不見，剛剛把家具搬回室內，你們倒來了，時辰全給你們搞亂了，做的什麼孽呀！」

邁克縮縮地站在最末一個，似笑非笑的，就是不哼聲。還是工程師說話了：「先生，對不起了，再抱怨也贏不回時間來，咱們抓緊時間給你幹，把好時辰給搶回來。」好一個工程師，還說要把失去的時間奪回來，把流逝的青春奪回來，人家不是黃土地上的老大爺，壓根就聽不懂這一串來自黃土地的詞。

幹起活來，才真正掂量出這「交好運公司」有多麼吹牛，老闆連先搬什麼、後搬什麼，如何裝車都沒有譜，當著顧客的面與我們爭個沒完。按照常理該先往車裡放大件。可他說先把小紙盒搬完了再說。工程師見爭得沒趣便說：「我是老闆，聽我的。」

誰知邁克當起真來，腮幫子鼓得滾圓，面部肌肉充血，瞪著圓眼，板著臉說：「你們願意幹就幹，不幹走好了。」

咱沒折，要吃這口飯，可我在心裡罵他：「你這傢伙，不是個玩意。挨罵的事完了，輪著你做老闆了，你下次走著瞧。」

咱們搬的是老中的家，況且這位先生的家居擺設依然是一片中國氣象，門上供著門神，灶上供著灶神，這滿地堆積如山的大紙箱裡拉拉雜雜地塞滿了各種日用物品。連小孩幼年的衣褲、尿片、空瓶子、空罐也如數家珍地全部照收。好在沒什麼大件，也還沒有讓我們幾個狼狽不堪。

回程的路上，一場爭執無可避免。算工錢的時候，邁克掐頭去尾，只計了我們每人四個小時的工時，不去說路上浪費的四個小時算我們白送了，連與那個老頭糾纏的二十分鐘也忽略不計。

還了租車，邁克的破車把我們帶到一幢辦公樓前，他領我們進了大樓的會客室。我問：「這是去哪？」他像是在回答我，又像是在問自己：「你們以為我賺錢容易啊，我為啥天天要來這兒守大門？」我環視著這兒空蕩蕩的會客室，一個長沙發，兩個單人沙發，一張寫字桌。我忽然醒悟到邁克自己的房子付了一個頭期是用來出租的，這個會客室就是他的棲身之所了，晚上他為辦公樓做保安。毫無疑問，那張三人沙發就是他的床鋪，雖然是一張長沙發，但一個五尺漢子也只能湊合著蜷曲於其上。紫紅色的沙發套，到夜裡再覆一床被子於其上，不知邁克這一個個無性無趣的夜晚，是平靜的還是多夢的？就衝他這份窩囊相，還跟他爭什麼工錢。算清了工錢，我輕拍著老闆的肩，挺友好地說：「邁克，日後別忘了咱弟兄們，有活只管找我們，沒二話。」只要不提錢的事，邁克便恢復了和善相，滿臉爬滿疲倦的笑容，他累得沒法吭聲了。（上）（寄自加州）